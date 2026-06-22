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ΔΙΕΘΝΗ

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Οδικός χάρτης για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας σε 60 ημέρες - Δημιουργία «πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων» για Λίβανο

 22.06.2026 - 06:50
Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Οδικός χάρτης για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας σε 60 ημέρες - Δημιουργία «πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων» για Λίβανο

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε «οδικό χάρτη» για τη σύναψη εντός εξήντα ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεών τους στην Ελβετία, ανακοίνωσαν οι χώρες οι οποίες μεσολαβούν, το Πακιστάν και το Κατάρ.

Οι δυο πλευρές «συμφωνούν σε οδικό χάρτη με σκοπό να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία εντός προθεσμίας 60 ημερών, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών», που θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία, σημείωσαν το Ισλαμαμπάντ και η Ντόχα, που μεσολαβούν στις συνομιλίες αυτές, με κοινή ανακοίνωσή τους.

Παράλληλα, οι αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα «πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων», με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν οι χώρες που μεσολαβούν.

«Τα μέρη συμφωνούν για τη δημιουργία πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων, στον οποίο θα συμμετέχουν τα μέρη και η δημοκρατία του Λιβάνου» και θα παίζουν ρόλο «οι μεσολαβητές», με σκοπό «να υπάρξουν εγγυήσεις για την τήρηση του τερματισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο», εξηγείται σε κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ.

«Σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες με ΗΠΑ, λέει ο ΥΠΕΞ του Ιράν

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, έκανε λόγο σήμερα για «σημαντική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, εκφράζοντας ικανοποίηση για την αποδέσμευση κάποιων ιρανικών πόρων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, την προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στον Λίβανο.

«Η ακαταπόνητη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έφερε σημαντικό πρόοδο ως προς τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο», ανέφερε ο κ. Αραγτσί, μέσω X, μετά το πέρας της πρώτης συνεδρίας των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία.

«Οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων απαλλάσσονται από κυρώσεις, ο αποκλεισμός αίρεται, ορισμένοι παγωμένοι πόροι αποδεσμεύονται και ξεκινά μεγάλο πρόγραμμα ανοικοδόμησης και ανάπτυξης του Ιράν», πρόσθεσε.

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