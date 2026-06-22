Με τη νέα του σύνθεση συνέρχεται σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο - Στο τραπέζι οι κρίσιμες εξελίξεις και οι διεργασίες για το Κυπριακό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς, για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, για σύγκληση νέας άτυπης διευρυμένης συνάντησης, καθώς και για τις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα επίπεδα με στόχο την επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Η συνεδρίαση, πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Λευκωσία επιχειρεί να διατηρήσει τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες γύρω από το Κυπριακό, επενδύοντας τόσο στην πρωτοβουλία του ΟΗΕ όσο και στην ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το στίγμα της κυβερνητικής προσέγγισης έδωσε την Κυριακή ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ο οποίος, μιλώντας εκ μέρους του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, υποστήριξε ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο και πλάνο για υπέρβαση του αδιεξόδου και επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τον ΟΗΕ βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο, ενώ οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να είναι καθοριστικές για την πορεία του κυπριακού. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για πολιτική ενότητα και κοινή στάση, απέναντι στις εξελίξεις που διαμορφώνονται, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος παραμένει η επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και του συμφωνημένου πλαισίου λύσης.

Η κυβέρνηση, συνεχίζει να θεωρεί ότι η ενίσχυση του ευρωπαϊκού παράγοντα μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στις προσπάθειες, για επανεκκίνηση της διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η διασύνδεση της πορείας των ευρωτουρκικών σχέσεων με τις εξελίξεις στο Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Λευκωσίας, η οποία εκτιμά ότι τα κίνητρα και τα οφέλη που επιδιώκει η Άγκυρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση μιας πιο εποικοδομητικής στάσης.

Στις Βρυξέλλες η Ολγκίν

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στις επόμενες κινήσεις της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία συνεχίζει τον κύκλο επαφών της, με στόχο την προετοιμασία της άτυπης διευρυμένης συνάντησης.

Μετά τις επισκέψεις της σε Λευκωσία, Άγκυρα και Αθήνα, η κ. Ολγκίν αναμένεται να μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους, σε μια προσπάθεια συντονισμού των ενεργειών μεταξύ Ηνωμένων Εθνών και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι επαφές αυτές, θεωρούνται σημαντικές καθώς θα καταδείξουν τον βαθμό στον οποίο η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει έμπρακτα τη νέα πρωτοβουλία του Αντόνιο Γκουτέρες. Παράλληλα, η προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ, επιχειρεί να διαμορφώσει μια σαφέστερη εικόνα για τις θέσεις όλων των εμπλεκομένων πλευρών πριν από τις επόμενες αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η αυξημένη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της τρέχουσας περιόδου. Οι επαφές που είχαν το τελευταίο διάστημα κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και η απόφαση για διορισμό νέου ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, ερμηνεύονται από κυβερνητικές πηγές ως ενδείξεις του ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν οι Βρυξέλλες.

Η Λευκωσία, επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ουσιαστική παρουσία τόσο στη διαδικασία, όσο και στην ουσία των διαπραγματεύσεων, θεωρώντας ότι η ευρωπαϊκή διάσταση μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση μιας λύσης πλήρως συμβατής με το κοινοτικό κεκτημένο και τις αρχές της Ένωσης.

Οι κινήσεις Ερχιουρμάν και τα μηνύματα της τουρκικής πλευράς

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι κινήσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος είχε διαβουλεύσεις με πρώην Τουρκοκύπριους ηγέτες, με βασικό αντικείμενο τις εξελίξεις στο Κυπριακό και τις προοπτικές της διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η συνάντηση, εντάσσεται στην προσπάθεια διαμόρφωσης κοινής αντίληψης ενόψει των επόμενων εξελίξεων, ωστόσο ο Ερχιουρμάν συνεχίζει να προβάλλει δημόσια τις γνωστές θέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς αναφορικά με την πολιτική ισότητα, τις προηγούμενες συγκλίσεις και τις παραμέτρους μιας μελλοντικής διαπραγμάτευσης.

Παράλληλα, η Άγκυρα αν και δηλώνει ότι στηρίζει την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, επιμένει στη θέση περί δύο κρατών, η οποία παραμένει εκτός του πλαισίου που αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη.

Μέσα σε αυτό το σύνθετο σκηνικό, η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η πολιτική ηγεσία καλείται να αξιολογήσει τα νέα δεδομένα και να καθορίσει τα επόμενα βήματα της ελληνοκυπριακής πλευράς ενόψει ενός καλοκαιριού που ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό για την πορεία του Κυπριακού.