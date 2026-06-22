Πόσα κοστίζει να σπουδάσεις στο εξωτερικό; Οι πιο φθηνές και πιο ακριβές περιοχές – Ανησυχία για το κόστος διαβίωσης

Από τα δωρεάν ή χαμηλού κόστους δημόσια πανεπιστήμια της Ευρώπης μέχρι τα ακριβά ιδρύματα της Βρετανίας και των ΗΠΑ, τα συνολικά έξοδα μπορεί να κυμαίνονται από μερικές χιλιάδες ευρώ έως δεκάδες χιλιάδες ετησίως.

Μιλώντας στο ThemaOnline, o Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Εκπαιδευτικών Συμβούλων (ΚΣΕΣ), Δρ. Άδωνης Αμερικάνος, σημείωσε ότι πρέπει πρώτα να γίνει ο διαχωρισμός σε δημόσια και σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. «Τα δημόσια πανεπιστήμια της Ευρώπης προσφέρουν δωρεάν ή χαμηλά δίδακτρα, από 0 ευρώ μέχρι περίπου 5-6 χιλιάδες τον χρόνο ενώ τα ιδιωτικά από 9 μέχρι 30 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο, πάντα σε προπτυχιακό επίπεδο. Η διάρκεια του πτυχίου κυμαίνεται στα 3 με 4 χρόνια».

Μέρος του κόστους σπουδών είναι και τα έξοδα διαβίωσης. «Γενικά αυξήθηκε το κόστος διαβίωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη όπως και στην Κύπρο. Μπορεί να πληρώσεις πιο φθηνά σε μικρές πόλεις κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης και αρκετά πιο ακριβά στις μεγαλουπόλεις της Δυτικής Ευρώπης όπως το Λονδίνο».

Παραδείγματα ακριβών προορισμών για σπουδές

1. Λονδίνο (Βρετανία)

2. Εδιμβούργο (Σκωτία)

3. Παρίσι (Γαλλία)

4. Άμστερνταμ (Ολλανδία)

Παραδείγματα φθηνών προορισμών για σπουδές

1. Φιλιππούπολη (Βουλγαρία)

2. Πειτζ (Pecs) (Ουγγαρία)

3. Κάουνας (Λιθουανία)

Αναλυτικά το κόστος διαβίωσης

Το ετήσιο κόστος διαβίωσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το ενοίκιο, τα ψώνια, το νερό, το ρεύμα, το διαδίκτυο και την μετακίνηση.

Σύμφωνα με τον Άδωνη Αμερικάνο στις ανατολικές χώρες το κόστος ανέρχεται στις 10-18 χιλιάδες ενώ στις μεγάλες πόλεις των δυτικών χωρών μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 30 χιλιάδες, ενώ στις μικρότερες από 14 μέχρι 23 χιλιάδες ευρώ.

Βρετανία

Από 9,5 χιλιάδες στερλίνες (10.985 ευρώ) για τα πανεπιστήμια που προσφέρουν ακόμη τα χαμηλά δίδακτρα σε Ευρωπαίους φοιτητές μέχρι και τις 40 χιλιάδες στερλίνες (46.250 ευρώ) σε κάποια φημισμένα πανεπιστήμια και για κλάδους ιατρικής τα δίδακτρα σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν και τις 60-70 χιλιάδες στερλίνες!

«Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι επειδή μειώθηκε στη Βρετανία η προσέλευση φοιτητών από την Κίνα, Ινδία και άλλες τρίτες χώρες, βλέπουμε ότι κάποια βρετανικά πανεπιστήμια άρχισαν να στρέφονται προς την Ευρώπη δίνοντας περισσότερες υποτροφίες και εκπτώσεις στα δίδακτρα», υπέδειξε ο Άδωνης Αμερικάνος.

Ακριβές πόλεις της Βρετανίας είναι πχ το Λονδίνο, Μάντσεστερ, Μπέρμιγχαμ, Εδιμβούργο

Φθηνές είναι ανάμεσα σε άλλες και το Λέστερ, Πόρτσμουθ, Σουόνσι.

Αμερική

Χαμηλό είναι το ενδιαφέρον για την Αμερική στο σύνολο, τόσο για προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για αθλητικές υποτροφίες. Ο Άδωνης Αμερικάνος σημειώνει όμως ότι είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που οι αθλητές μας θα πάρουν 100% αθλητική υποτροφία. Συνήθως οι υποτροφίες αυτές κυμαίνονται στο 30 – 70% των διδάκτρων.

Γενικά, τα δίδακτρα στις ΗΠΑ κυμαίνονται από 10 χιλιάδες δολάρια (8.723 ευρώ) μέχρι και 80 χιλιάδες (68.952 ευρώ) στα ακριβά ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Το κόστος διαβίωσης είναι σχετικό. Κυμαίνεται από 15 μέχρι 40 χιλιάδες δολάρια. Κάποιες περιοχές όπως η Νέα Υόρκη είναι πανάκριβες ενώ υπάρχουν μικρότερες πόλεις που μπορείς να βρεις φθηνή σίτιση και διαμονή με το κόστος να είναι μικρότερο ακόμη και από το κόστος ζωής ευρωπαϊκών πόλεων.

Το θετικό σύμφωνα με τον Άδωνη Αμερικάνο είναι ότι στην Αμερική υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες να βρει κάποιος και να διεκδικήσει εκπτώσεις στα δίδακτρα ή να λάβει υποτροφίες ή κίνητρα για να μειώσει το κόστος διαμονής πχ να είναι υπεύθυνος της εστίας του, να δουλεύει ως ερευνητικός συνεργάτης ή ακόμη να δουλεύει στα εστιατόρια του πανεπιστημίου. Παρόλα αυτά σημειώνει ο αριθμός των εκπτώσεων στα δίδακτρα που δίνονται στις ΗΠΑ έχει «μαζευτεί» κάπως τα τελευταία χρόνια.

Οι αλλαγές στις τάσεις

Η Ελλάδα παραμένει η πρώτη χώρα στις προτιμήσεις των Κυπρίων με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες.

«Έπεσε» όπως ήταν αναμενόμενο η Βρετανία μετά το BREXIT αλλά εξακολουθεί να έχει μια σταθερή ζήτηση. Ενδιαφέρον προκαλεί και το γεγονός του ότι μειώθηκε το ενδιαφέρον για σπουδές στην Ολλανδία λόγω της δυσκολίας του εκπαιδευτικού συστήματος και της δυστοκίας στην εξεύρεση διαμονής και ανέβηκε η Ιταλία αλλά και άλλες ανατολικές χώρες.

Παράλληλα είναι γενικά παραδεχτό ότι ανέβηκε κατακόρυφα η ζήτηση για σπουδές στην ιατρική. Παράλληλα, σε γενικό επίπεδο ανέβηκε το κόστος διαβίωσης σε όλες τις χώρες ενώ μειώθηκε κατά πολύ - ειδικότερα στις μεγάλες πόλεις – η προσφορά διαμονής λόγω αύξησης των καταλυμάτων τύπου Airbnb.