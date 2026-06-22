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Τι είναι η ροζ μούχλα και πώς καθαρίζεται -Αυτά τα φυσικά προϊόντα που υπάρχουν πάντα στην κουζίνα είναι όλα όσα χρειάζεστε

 22.06.2026 - 13:55
Τι είναι η ροζ μούχλα και πώς καθαρίζεται -Αυτά τα φυσικά προϊόντα που υπάρχουν πάντα στην κουζίνα είναι όλα όσα χρειάζεστε

Τι είναι η ροζ μούχλα που συναντάμε στο μπάνιο και πώς καθαρίζεται με φυσικά προϊόντα που βρίσκουμε σε κάθε σπίτι.

Η «ροζ μούχλα» που εμφανίζεται συχνά στο μπάνιο δεν είναι στην πραγματικότητα μύκητας, όπως η μαύρη μούχλα, αλλά ένα κοινό βακτήριο που ονομάζεται Serratia marcescens.

Η «ροζ μούχλα» στο μπάνιο

Πρόκειται για μικροοργανισμό που μεταφέρεται εύκολα μέσω του αέρα και εγκαθίσταται σε υγρές επιφάνειες, όπως το ντους, οι αρμοί των πλακιδίων, τα σιλικονούχα στεγανωτικά και γύρω από τις αποχετεύσεις. Το χαρακτηριστικό του είναι το ανοιχτό ροζ ή κοκκινωπό χρώμα, που συχνά σχηματίζει δακτυλίους ή λεκέδες.

Η εμφάνισή του σχετίζεται άμεσα με την υγρασία και τα υπολείμματα που αφήνουμε στο μπάνιο. Το βακτήριο αυτό «τρέφεται» από τα λιπαρά έλαια του σαπουνιού, τα υπολείμματα σαμπουάν, τα άλατα του σκληρού νερού αλλά και μικροσωματίδια που παραμένουν μετά το ντους. Όσο πιο υγρό και κακώς αεριζόμενο είναι ένα μπάνιο, τόσο πιο εύκολα πολλαπλασιάζεται, δημιουργώντας εκείνη τη χαρακτηριστική ροζ απόχρωση που συχνά μας ξαφνιάζει.

Τα όπλα που έχουμε στην κουζίνα

Για τον καθαρισμό της ροζ μούχλας δεν χρειάζεται απαραίτητα ισχυρή χλωρίνη. Μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με φυσικά προϊόντα που υπάρχουν σε κάθε κουζίνα. Ένας συνδυασμός από ξίδι και μαγειρική σόδα, ή ακόμη και μόνο λευκό ξίδι, μπορεί να διαλύσει τα υπολείμματα και να μειώσει σημαντικά την ανάπτυξη του βακτηρίου. Η εφαρμογή γίνεται με ψεκασμό, παραμονή για λίγα λεπτά και τρίψιμο με σφουγγάρι ή βούρτσα.

Η πρόληψη είναι εξίσου σημαντική: καλός αερισμός του μπάνιου, σκούπισμα των υγρών επιφανειών και τακτικός καθαρισμός μειώνουν δραστικά την επανεμφάνιση. Με απλές καθημερινές συνήθειες, η ροζ μούχλα μπορεί να παραμείνει υπό έλεγχο και το μπάνιο να διατηρείται καθαρό και υγιεινό.

Πηγή: iefimerida.gr

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