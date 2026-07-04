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ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο αγροτικός γιατρός στο Καστελόριζο - Έχει παραιτηθεί, το νησί δεν θα μείνει ακάλυπτο, λέει ο Γεωργιάδης, δείτε βίντεο

 04.07.2026 - 16:03
Συνελήφθη ο αγροτικός γιατρός στο Καστελόριζο - Έχει παραιτηθεί, το νησί δεν θα μείνει ακάλυπτο, λέει ο Γεωργιάδης, δείτε βίντεο

Στην σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία.

Όπως γνωστοποιεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι δύο αγροτικοί ιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί -σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα- αφού «είχαν προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική κοινωνία». Μάλιστα οι παραιτήσεις τους έχουν γίνει ήδη γνωστές από τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ.

Ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι η σύλληψη του ιατρού δεν έχει «καμμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» και καλεί να «σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ».

Όπως πληροφορείται το protothema.gr ένας από τους λόγους για τους οποίους οι αγροτικοί ιατροί είχαν διαφωνίες με τον δήμο ήταν το διαμέρισμα το οποίο τους είχε παραχωρήσει η δημοτική αρχή μετά από εργασίες ανακαίνισης. Ο διοικητής της 2ας ΥΠΕ, όπως σημειώνει ο κ. Γεωργιάδης, προσπάθησε προκειμένου να βρεθεί μία λύση και να κατευναστούν τα πνεύματα, μεταβαίνοντας ο ίδιος στο Καστελόριζο, κάτι που τελικά δεν επετεύχθη.

Πάντως, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η 2η ΥΠΕ έχει στείλει ήδη μία Γενική και μία Αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά.

«Ως προς τα γεγονότα στο Καστελόριζο. Οι αγροτικοί ιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους η οποία είχε γίνει δεκτή από την 2η ΥΠΕ καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική Κοινωνία. Ο Διοικητής της 2ας ΥΠΕ είχε προσπαθήσει να βρει λύση στην μεταξύ τους συνεργασία και μάλιστα πριν λίγες μέρες επισκέφθηκε ο ίδιος το νησί και έμεινε δύο μέρες εκεί στην προσπάθειά του να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά τελικά δεν κατέστη αυτό εφικτό. Για να προλάβει τα γεγονότα η 2η ΥΠΕ φρόντισε πριν να στείλει μία Γενική και μία Αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μήν μείνει ακάλυπτο υγειονομικά και δεν θα μείνει. Ως προς το περιστατικό με την σύλληψη του Αγροτικού ιατρού δεν έχει καμμία σχέση το περιστατικό αυτό ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Πρόκειται περί περιστατικού του Αγροτικού Ιατρού με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία. Ας σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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