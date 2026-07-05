Καλύτερη η εικόνα στην πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο μετά την ολονύχτια μάχη - Κάηκαν επιχειρήσεις, 4 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Η φωτιά συνεχίζει να καίει, ωστόσο υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες εστίες και η πυροσβεστική συνεχίζει να επιχειρεί, με επίκεντρο το εργοστάσιο ανακύκλωσης το οποίο συνεχίζει να φλέγεται.

Στις επιχειρήσεις που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες - εργοστάσιο ανακύκλωσης και βιοτεχνία υφασμάτων - επικεντρώνονται πλέον οι προσπάθειες την πυροσβεστικής με σκοπό να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες Σάββατο στις 20:30, καθώς στο δασικό κομμάτι αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.

Δείτε φωτογραφίες μετά το πρώτο φως της ημέρας:





Στα μέτωπα της πυρκαγιάς επιχειρούν αυτή την ώρα 160 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 52 οχήματα, πλήθος μεμονωμένων εθελοντών και εθελοντικών ομάδων. Με το πρώτο φως ενεργοποιήθηκαν για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ έχει δοθεί εντολή να αναπτυχθούν πρόσθετα εναέρια μέσα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Από το ΓΕΕΘΑ, ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δευκαλίων, για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης.

Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως και δυνάμεις του ΕΚΑΒ για άμεση επέμβαση όπου απαιτηθεί.

Χθες Σάββατο στις 20:52 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου, προς την περιοχή «ΤΙΤΑΝ».

Στη 01:19 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων απο την Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς το γήπεδο της Λητής και στη 01:44 μήνυμα για την από απομάκρυνση των κατοίκων της Φιλοθέης προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας.

Στις 02:44 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, για τη λήψη μέτρων προστασίας λόγω καπνών στην Ανθούπολη Ωραιοκάστρου.

Τοξικό νέφος έχει φτάσει στη Θεσσαλονίκη

Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης από τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, με το νέφος να είναι ορατό σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων. Η μυρωδιά καμένου πλαστικού είναι έντονη σε περιοχές της πόλης, ενώ εικόνες δείχνουν τον καπνό να έχει φτάσει μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης, την πλατεία Αριστοτέλους και τον Θερμαϊκό.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, συστήνοντας να παραμένουν κλειστά τα παράθυρα και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, κυρίως από άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, παιδιά και πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα, λόγω της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από τους καπνούς.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης, με τα εναέρια μέσα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, χρησιμοποιώντας και τον Θερμαϊκό Κόλπο για ανεφοδιασμό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ώστε να περιορίσουν τη φωτιά και να μπορέσουν να προσεγγίσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τα σημεία όπου εξακολουθεί να υπάρχει υψηλό θερμικό φορτίο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το σημείο, η κατάσβεση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες ακόμη, καθώς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης συνεχίζονται οι αναζωπυρώσεις και καταγράφονται εκρήξεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ακουστεί περισσότερες από δέκα εκρήξεις, ένδειξη ότι μέσα στις εγκαταστάσεις παραμένουν μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων υλικών.

Τέσσερις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης μεταφέρθηκαν τέσσερις πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στο Ωραιόκαστρο, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΚΑΒ.

Οι τρεις παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των καπνών, ενώ ακόμη ένας χρειάστηκε ιατρική φροντίδα λόγω ορθοπεδικού προβλήματος.

Οι πυροσβέστες παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση και λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα, ενώ ο υγειονομικός μηχανισμός, με το ΕΚΑΒ και τα νοσοκομεία της περιοχής, βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για άλλους τραυματισμούς, εγκαύματα ή προβλήματα υγείας σε πολίτες και μέλη των δυνάμεων που επιχειρούν στο σημείο.

Συνελήφθη 76χρονος, προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του, είχε καταναλώσει αλκοόλ

Ένας ημεδαπός 76 ετών, ο οποίος φέρεται να προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πιθανώς σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο συνελήφθη από τις Αρχές.

Κατόπιν έρευνας και μαρτυριών, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του στη μεγάλη φωτιά, για την οποία είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά, όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας σπινθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.



Έτσι, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.



Από την πρώτη στιγμή, σημειωτέον, για τη διερεύνηση και την άμεση εξιχνίαση των αιτιών της πυρκαγιάς, μετέβη στη Θεσσαλονίκη ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης στις έρευνες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα