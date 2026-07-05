Αδιανόητο περιστατικό: Σκύλος έφαγε λαγοκέφαλο και πέθανε

Η ιδιοκτήτριά του, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθύνει έκκληση στους ιδιοκτήτες κατοικιδίων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προειδοποιώντας για τον σοβαρό κίνδυνο που μπορεί να κρύβουν τα τοξικά αυτά ψάρια στις παραλίες. Το περιστατικό έγινε γνωστό από τη Μαρία Καλουδιώτη, ιδιοκτήτρια της σκυλίτσας «Μορένα». Όπως περιγράφει, κατά τη διάρκεια βόλτας στην παραλία, το ζώο εντόπισε έναν ξεβρασμένο λαγοκέφαλο και τον κατανάλωσε. Σύμφωνα με την ίδια, η κατάσταση της «Μορένας» επιδεινώθηκε ραγδαία και ο θάνατός της επήλθε περίπου μισή ώρα αργότερα.

Η συγκινητική ανάρτηση της ιδιοκτήτριας

Στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε:

«Απέραντος πόνος…

Πριν λίγο “χάσαμε” τη “Μορένα” μας.

Το φατσόνι που αγαπούσαμε, λατρεύαμε και μας το ανταπέδιδε γιατί… έτσι, δίχως να μας ρωτά.

Η ανυπέρβλητη, άδολη αγάπη.

Κάποιος λαγοκέφαλος μας εκδικήθηκε.

Στην παραλία λοιπόν, δοκίμασε η Μορενίτσα ένα ξεβρασμένο λαγοκεφαλάκι…

Υπόθεση μισής ώρας, ο θάνατος.

Προσέξτε τα ζωάκια στην παραλία. Καινούργιος κίνδυνος.

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω το πώς νιώθουμε και οι τέσσερις.

Αντίο αγάπη μου…»

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr