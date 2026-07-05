Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΑδιανόητο περιστατικό: Σκύλος έφαγε λαγοκέφαλο και πέθανε
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό: Σκύλος έφαγε λαγοκέφαλο και πέθανε

 05.07.2026 - 12:17
Αδιανόητο περιστατικό: Σκύλος έφαγε λαγοκέφαλο και πέθανε

Έντονη συγκίνηση αλλά και προβληματισμό προκαλεί το περιστατικό που σημειώθηκε στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου, όπου ένας σκύλος έχασε τη ζωή του λίγα μόλις λεπτά αφού κατανάλωσε λαγοκέφαλο που είχε ξεβράσει η θάλασσα.

Η ιδιοκτήτριά του, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθύνει έκκληση στους ιδιοκτήτες κατοικιδίων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προειδοποιώντας για τον σοβαρό κίνδυνο που μπορεί να κρύβουν τα τοξικά αυτά ψάρια στις παραλίες. Το περιστατικό έγινε γνωστό από τη Μαρία Καλουδιώτη, ιδιοκτήτρια της σκυλίτσας «Μορένα». Όπως περιγράφει, κατά τη διάρκεια βόλτας στην παραλία, το ζώο εντόπισε έναν ξεβρασμένο λαγοκέφαλο και τον κατανάλωσε. Σύμφωνα με την ίδια, η κατάσταση της «Μορένας» επιδεινώθηκε ραγδαία και ο θάνατός της επήλθε περίπου μισή ώρα αργότερα.

Η συγκινητική ανάρτηση της ιδιοκτήτριας
Στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε:

«Απέραντος πόνος…

Πριν λίγο “χάσαμε” τη “Μορένα” μας.

Το φατσόνι που αγαπούσαμε, λατρεύαμε και μας το ανταπέδιδε γιατί… έτσι, δίχως να μας ρωτά.

Η ανυπέρβλητη, άδολη αγάπη.

Κάποιος λαγοκέφαλος μας εκδικήθηκε.

Στην παραλία λοιπόν, δοκίμασε η Μορενίτσα ένα ξεβρασμένο λαγοκεφαλάκι…

Υπόθεση μισής ώρας, ο θάνατος.

Προσέξτε τα ζωάκια στην παραλία. Καινούργιος κίνδυνος.

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω το πώς νιώθουμε και οι τέσσερις.

Αντίο αγάπη μου…»

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σφοδρή καραμπόλα με δύο οχήματα και λεωφορείο στην Αγία Νάπα - Κυκλοφοριακό χάος στην περιοχή -Δείτε φωτογραφίες
Σύγκρουση δύο οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε σε ποιο ύψος προκλήθηκε πυκνή τροχαία κίνηση -Φωτογραφίες
Έπιασε τιμόνι τύφλα στο μεθύσι και χτύπησε αστυνομικό με μεγάλη ταχύτητα 23χρονος - Κατέληξε στο κελί
Ποια καλοκαιρινά φρούτα έχουν περισσότερη ζάχαρη και τι ισχύει τελικά  - Τι να προσέχουμε στις διακοπές - Διατροφολόγος στο «T»
Video: Όχημα έπεσε πάνω σε πάσσαλο της ΑΗΚ στη Λεμεσό - «Έλαμψε» ο ουρανός, προκλήθηκε φωτιά σε χωράφι
Άφαντες οι δύο αδελφές που είναι μάρτυρες κατηγορίας σε δίκη εναντίον της οικογένειάς τους στην Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επιτέθηκαν σε 20χρονο ενώ περπατούσε στη Λεμεσό - Του άρπαξαν την τσάντα

 05.07.2026 - 12:03
Επόμενο άρθρο

Σε εξέλιξη πολυεπίπεδη διεθνής προσπάθεια για νέα διάσκεψη στο Κυπριακό εντός καλοκαιριού

 05.07.2026 - 12:40
Σε εξέλιξη πολυεπίπεδη διεθνής προσπάθεια για νέα διάσκεψη στο Κυπριακό εντός καλοκαιριού

Σε εξέλιξη πολυεπίπεδη διεθνής προσπάθεια για νέα διάσκεψη στο Κυπριακό εντός καλοκαιριού

Υπάρχει σε εξέλιξη μια σοβαρή πολυεπίπεδη προσπάθεια, τόσο στο προσκήνιο όσο και στο παρασκήνιο, στη βάση συγκεκριμένου πλάνου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, για σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό εντός του καλοκαιριού, η οποία θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών με προοπτική λύσης, ανέφερε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σε εξέλιξη πολυεπίπεδη διεθνής προσπάθεια για νέα διάσκεψη στο Κυπριακό εντός καλοκαιριού

Σε εξέλιξη πολυεπίπεδη διεθνής προσπάθεια για νέα διάσκεψη στο Κυπριακό εντός καλοκαιριού

  •  05.07.2026 - 12:40
Διασωληνωμένος με εγκεφαλική αιμορραγία 47χρονος - Εντοπίστηκε τραυματισμένος σε δρόμο

Διασωληνωμένος με εγκεφαλική αιμορραγία 47χρονος - Εντοπίστηκε τραυματισμένος σε δρόμο

  •  05.07.2026 - 13:19
Υπουργείο Μεταφορών: Κατοχυρωμένη η αεροπορική συνδεσιμότητα Κύπρου, παρά αναθεώρηση ευρωπαϊκών κανόνων

Υπουργείο Μεταφορών: Κατοχυρωμένη η αεροπορική συνδεσιμότητα Κύπρου, παρά αναθεώρηση ευρωπαϊκών κανόνων

  •  05.07.2026 - 13:40
Σφοδρή καραμπόλα με δύο οχήματα και λεωφορείο στην Αγία Νάπα - Κυκλοφοριακό χάος στην περιοχή -Δείτε φωτογραφίες

Σφοδρή καραμπόλα με δύο οχήματα και λεωφορείο στην Αγία Νάπα - Κυκλοφοριακό χάος στην περιοχή -Δείτε φωτογραφίες

  •  05.07.2026 - 11:40
Όχημα «καρφώθηκε» πάνω σε επιγραφή σε κυκλικό κόμβο στον Πρωταρά - Δείτε φωτογραφίες

Όχημα «καρφώθηκε» πάνω σε επιγραφή σε κυκλικό κόμβο στον Πρωταρά - Δείτε φωτογραφίες

  •  05.07.2026 - 12:48
Νεαρός πιάστηκε με laughing gas στην Αγία Νάπα - Τι βρέθηκε στο όχημά του

Νεαρός πιάστηκε με laughing gas στην Αγία Νάπα - Τι βρέθηκε στο όχημά του

  •  05.07.2026 - 12:42
Ξεχάστε το Παρίσι και τη Ρώμη: Οι καλύτεροι οικονομικοί προορισμοί στην Ευρώπη για το φετινό καλοκαίρι - Επιλογές για κάθε budget

Ξεχάστε το Παρίσι και τη Ρώμη: Οι καλύτεροι οικονομικοί προορισμοί στην Ευρώπη για το φετινό καλοκαίρι - Επιλογές για κάθε budget

  •  05.07.2026 - 07:22
Γιατί οι σκύλοι τινάζονται στον ύπνο τους; Είναι φυσιολογικό ή λόγος ανησυχίας;

Γιατί οι σκύλοι τινάζονται στον ύπνο τους; Είναι φυσιολογικό ή λόγος ανησυχίας;

  •  05.07.2026 - 10:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα