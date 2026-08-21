Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο στην Ανθούπολη - Θρύψαλα το όχημα που αναποδογύρισε - Φωτογραφίες από το σημείο

Υπνεθυμίζεται ότι τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (21/8) στην Ανθούπολη, στη Λευκωσία, με τον οδηγό του ενός οχήματος να εγκαταλείπει τη σκηνή μετά τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αγίου Γεωργίου, όταν όχημα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το όχημα ανατράπηκε.

Μετά το τροχαίο, ο οδηγός φέρεται να αποχώρησε από το σημείο, με την Αστυνομία να διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.

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