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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυπριακό: Σε προχωρημένο στάδιο οι συγκλίσεις - Το επόμενο βήμα που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

 21.08.2026 - 12:03
Κυπριακό: Σε προχωρημένο στάδιο οι συγκλίσεις - Το επόμενο βήμα που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Σε προχωρημένο στάδιο είναι η καταγραφή συγκλίσεων στο Κυπριακό, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής, αναφερόμενος στη χθεσινή συνάντησή του με τον εκπρόσωπο του Τουρκοκύπριου ηγέτη.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο ο Μενέλαος Μενελάου επεσήμανε ότι υπάρχει κινητικότητα και γίνονται διεργασίες στη βάση όσων αποφασίστηκαν κατά την επισκεψή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, για την προετοιμασία της επόμενης διευρυμένης συνάντησης, στην οποία θα αποφασισθεί η επανέναρξη συνομιλιών, που θα επικεντρωθούν στα θέματα που απομένουν για τη επίτευξη συνολικής λύσης.

Σημείωσε ότι δεν αναμενόταν χθες πρόοδος, σε σχέση με τα σημεία διέλευσης, σημειώνοντας ότι το θέμα θα συζητηθεί στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ηγέτη των Τουρκοκυρίων, που θα γίνει στις 26 Αυγούστου το απόγευμα.

Επεσήμανε, ωστόσο, ότι παρατηρείται επιβράδυνση και αργοπορία στη στάση που τηρεί η Τουρκική πλευρά.

Αναμένεται, πρόσθεσε ο κύριος Μενελάου, να διαφανεί αν υπάρχει αλλαγή αυτής της στάσης, γι' αυτό και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρότεινε εντατικοποίηση των επαφών με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

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