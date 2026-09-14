Στο κόκκινο η Wall Street: Τριπλή πίεση από AI, Μέση Ανατολή και Fed

Στο ταμπλό, ο Dow Jones έκλεισε με πτώση 0,29% στις 52.421 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε 0,48% στις 7.619 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε κάμψη ύψους 0,56% στις 26.186 μονάδες.

Οι βασικοί δείκτες «άνοιξαν» με σημαντικές απώλειες, καθώς η νέα άνοδος του πετρελαίου και οι εκκλήσεις κορυφαίων στελεχών της AI για επιβράδυνση της ανάπτυξης των πλέον προηγμένων μοντέλων προκάλεσαν ισχυρό sell-off στις τεχνολογικές μετοχές και ιδιαίτερα στους κατασκευαστές ημιαγωγών.

Στη συνέχεια, ωστόσο, οι απώλειες περιορίστηκαν αισθητά, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από τα υψηλά ημέρας μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι ανοικτές στην προοπτική συμφωνίας με το Ιράν, αλλά και δημοσίευμα ιρανικού μέσου για πιθανή σταδιακή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Επίσης, ο Τραμπ υποστήριξε ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, εξέλιξη που θα βοηθήσει στη μείωση της πίεσης προς το ντίζελ.

Έτσι, αν και οι πετρελαϊκές τιμές παρέμειναν σε ανοδική τροχιά, τα κέρδη τους περιορίστηκαν. Η προθεσμιακή τιμή του Brent βρέθηκε λίγο πάνω από τα 105 δολάρια, αν και νωρίτερα είχε «πιάσει» και τα 110 δολάρια το βαρέλι. Αντιστοίχως το αμερικανικό αργό WTI διαμορφώθηκε λίγο πάνω από τα 101 δολάρια, σε σχέση με τα ενδοσυνεδριακά υψηλά στα 105 δολάρια.

Η άνοδος του ενεργειακού κόστους έχει αναζωπυρώσει τους φόβους για την πορεία του πληθωρισμού και την αντίδραση της Fed, με τις αγορές χρήματος να δίνουν πλέον 92% πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση που ολοκληρώνεται την Τετάρτη.

Εφόσον η Fed προχωρήσει όντως σε αλλαγή νομισματικής κατεύθυνσης, θα πρόκειται για την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Ιούλιο του 2023.

Υπό τα δεδομένα αυτά, η αγορά ομολόγων ξεκίνησε τη συνεδρίαση με έντονη πίεση που εκτόξευσε την απόδοση του 10ετούς πάνω από το ψυχολογικό όριο του 5% για πρώτη φορά από το 2023. Όμως, η σταθεροποίηση στην αγορά μετοχών είχε αντίκτυπο και στην αγορά ομολόγων, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις να κλείσουν τελικά αρνητικά. Το 10ετές απώλεσε τα κέρδη του υποχωρώντας ανεπαίσθητα στο 4,967% και το 30ετές διαμορφώθηκε στο 5,336%.

Αντιστοίχως σε επίπεδο μετοχών, ο τεχνολογικός κλάδος με επίκεντρο τους ημιαγωγούς δέχτηκε αρχικά τις ισχυρότερες πιέσεις πριν καταφέρει να σταθεροποιηθεί.

Αίτια της αναταραχής στάθηκε μια παρέμβαση 3.800 λέξεων του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, την οποία υποστήριξαν ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και ο επικεφαλής της SpaceXAI, Έλον Μασκ.

Οι τρεις κορυφαίοι παράγοντες της τεχνολογικής βιομηχανίας υποστήριξαν ότι η ανάπτυξη των πλέον προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να επιβραδυνθεί, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος η AI να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο και να προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες.

Στο ίδιο κλίμα, ερευνητές AI της Microsoft παρουσίασαν ένα νέο πλαίσιο αρχών που θέτει όρια στην ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης από την εταιρεία. Το κείμενο των 15.000 λέξεων συνοψίζεται, σύμφωνα με τους συντάκτες του, σε πέντε λέξεις: «Οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη σημασία από την AI».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον επικεφαλής της Anthropic για την έκκλησή του να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, εντείνοντας την αντίθεσή του στην επιβολή νέων περιορισμών.

Ο Τραμπ απέδωσε τις αντιδράσεις των ψηφοφόρων απέναντι στα data centers τεχνητής νοημοσύνης και την αυξανόμενη ανησυχία για τα frontier models σε μια «άρρωστη συνωμοσία», υποστηρίζοντας ότι «ο μόνος που είναι χαρούμενος γι’ αυτό είναι η Κίνα».

Το βασικό ερώτημα για τις αγορές είναι κατά πόσο μια πιθανή επιβράδυνση της ανάπτυξης των προηγμένων μοντέλων AI θα καθυστερήσει τις αποδόσεις των τεράστιων κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί στον κλάδο. Ωστόσο, η απάντηση δεν φαντάζει εύκολη.

Κατά την Ούλρικε Χόφμαν-Μπούρχαρντι της UBS Chief Investment Office παραμένει αβέβαιο εάν οι εκκλήσεις για επιβράδυνση των προηγμένων μοντέλων θα αποκτήσουν ευρύτερη υποστήριξη στον κλάδο. Όπως υποστήριξε, οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν περισσότερο στη διαμόρφωση ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα μπορούσαν να αποδεχθούν τα κορυφαία εργαστήρια AI, δίχως αυτό να ανακόψει τη ροή των επενδύσεων. Όμως, η προειδοποίηση ανησύχησε σήμερα την αγορά.

Από την κυκλοφορία του ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022, η επέκταση της AI στις εμπορικές εφαρμογές έχει οδηγήσει σε τεράστια αύξηση των αποτιμήσεων των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών. Ο S&P 500 έχει εκτιναχθεί από περίπου 4.000 μονάδες πάνω από τις 7.600 μονάδες, προσθέτοντας δεκάδες τρισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή του αξία.

Οι εταιρείες ημιαγωγών συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους κερδισμένους του AI boom, καθώς η ζήτηση για μικροτσίπ υψηλών επιδόσεων εκτοξεύθηκε. Ο Philadelphia Semiconductor Index έχει ενισχυθεί κατά 318,3% από την κυκλοφορία του ChatGPT. Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, όμως, ο δείκτης έχασε πάνω από 5% με εταιρείες όπως η Nvidia και η Broadcom να οδηγούν τις απώλειες.

Πιέσεις δέχθηκε και ο χρηματοπιστωτικός κλάδος, με την Bank of America να ηγείται των απωλειών με κάμψη άνω του 5%, μετά την εκτίμηση του διευθύνοντος συμβούλου Μπράιαν Μόινιχαν ότι τα έσοδα από προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής κατά το τρέχον τρίμηνο ενδέχεται να μειωθούν περισσότερο από 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στους μεγάλους χαμένες συνεδριάσεις και οι μετοχές της Arm, της Lam Research, της ASML και της Marvell Tech.

Στον αντίποδα, στους μεγάλους κερδισμένους ξεχώρισαν κυρίως οι εταιρείες κυβερνοασφάλειας, Η CrowdStrike ανέβηκε περίπου 15,5%, η Palo Alto Networks περίπου 14% και η Fortinet 9%.

Η στροφή προς την κυβερνοασφάλεια συνδέεται με τις ανησυχίες για την ασφάλεια των προηγμένων συστημάτων AI: ενώ οι φόβοι για πιθανή επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης έπληξαν τους κατασκευαστές μικροτσίπ συνάμα ενίσχυσαν την επενδυτική αντίληψη ότι οι δαπάνες για ασφάλεια, προστασία δεδομένων και έλεγχο των AI συστημάτων θα παραμείνουν ισχυρές.

Σημαντικές αντιστάσεις επέδειξαν και οι εταιρείες λογισμικού, όπως η Salesforce, ενώ ράλι άνω του 30% κατέγραψε η Εlmet Group, καθώς η εταιρεία κατασκευής εξαρτημάτων υψηλής ακρίβειας διασφάλισε επένδυση 450 εκατ. δολαρίων από το αμερικανικό Δημόσιο, που έχει σαν στόχο την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας βολφραμίου στις ΗΠΑ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα