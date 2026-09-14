Αποκαλύψεις δίχως τέλος για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη - Αντιμέτωποι με ισόβια οι δύο γιατροί

Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στις 13:00, με τη χρήση γραπτών υπομνημάτων, μετά την προθεσμία που πήραν λόγω αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκοτονία με ενεχόμενο δόλο, μια κατηγορία που επισύρει έως και ισόβια κάθειρξη.

Η κατηγορία αναβαθμίστηκε μετά τα νέα στοιχεία που έφτασαν στις ανακριτικές Αρχές από ανακτήσεις ψηφιακών πειστηρίων που έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο από την αστυνομία και συγκεκριμένα:

Η λειτουργία και η διάρκεια του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

Η παραμονή του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Τι ώρα μπήκε σε αυτό και τι ώρα έφυγε με το ΕΚΑΒ

Προειδοποιητικές ενδείξεις μηχανήματος. Τι έδειξαν τα μηχανήματα για τα λεγόμενα alarm που χτύπησαν σχεδόν από την αρχή και φυσικά οι μαρτυρίες διασωστών και εργαζομένων.

Τι θα ισχυριστούν στις απολογίες τους

Οι δύο γιατροί αύριο αναμένεται να βρεθούν εκ νέου ενώπιον ανακριτή, στη μία το μεσημέρι, όπου σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος γιατρός θα ισχυριστεί πως ήταν στο ιατρείο αλλά με άλλον πελάτη σε διπλανό χώρο και η γιατρός πως ήταν σε πανικό και γι αυτο μπέρδεψε τις ώρες άφιξης του διάσημου καλλιτέχνη στο ιατρείο.

Μία ώρα χωρίς ζωτικές ενδείξεις ο Μαζωνάκης πριν κληθεί το ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με την έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, ο τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα, το οποίο σύμφωνα με την ΕΡΤ κατέγραφε παλμούς, αρτηριακή πίεση και οξυγόνωση.

Στις 15:23 το μηχάνημα ενεργοποίησε τον συναγερμό, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χάθηκαν οι ζωτικές ενδείξεις. Εκείνη την ώρα, στο δωμάτιο βρίσκονταν δύο γιατροί, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κάλεσαν άμεσα βοήθεια ούτε ζήτησαν τη συνδρομή των εργαζομένων του ιατρείου.

Η γραμματέας του ιατρείου φέρεται να κατέθεσε ότι έβλεπε τους δύο γιατρούς να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο. Περίπου 45 λεπτά αργότερα, της ζητήθηκε να καλέσει το ΕΚΑΒ.

«Χτύπησαν δύο alarm» στην πλασμαφαίρεση αποκαλύπτει ο δικηγόρος της οικογένειας

Όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος της οικογένειας Xαράλαμπος Λυκούδης, η κατηγορούμενη γιατρός αγνόησε δύο alert για θρόμβωση που υπέστη ο τραγουδιστής.

Όπως επιβεβαιωσε μιλώντας στο Mega το μηχάνημα χτύπησε εννέα λεπτά μετά την έναρξη της πλασμαφαίρεσης.

«Πράγματι όπως προκύπτει εννεα λεπτά μετά άρχισαν τα πρώτα alarm να χτυπάνε στο μηχάνημα και δυστυχώς πατήθηκε το κουμπί επικύρωσης σα να μην συμβαίνει τίποτα και συνέχισαν... δεν ελήφθησαν υπόψιν», ανέφερε ο κ. Λυκούδης.

«Έχουμε δύο alarm 14:25 και 14:26» πρόσθεσε. «Αν είχαν δείξει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά, αν αυτή την ιατρική πράξη έκανε έμπειρος που ήξερε να χειρίζεται το μηχάνημα, ο Γιώργος θα είχε σωθεί» κατέληξε.

«Πράγματι όπως προκύπτει εννεα λεπτά μετά άρχισαν τα πρώτα alarm να χτυπάνε στο μηχάνημα και δυστυχώς πατήθηκε το κουμπί επικύρωσης σα να μην συμβαίνει τίποτα και συνέχισαν... δεν ελήφθησαν υπόψιν», ανέφερε ο κ. Λυκούδης.

«Έχουμε δύο alarm 14:25 και 14:26» πρόσθεσε. «Αν είχαν δείξει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά, αν αυτή την ιατρική πράξη έκανε έμπειρος που ήξερε να χειρίζεται το μηχάνημα, ο Γιώργος θα είχε σωθεί» κατέληξε.

«Κλειδί» η κατάθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε τελικά στις 16:23, σχεδόν μία ώρα μετά τον πρώτο συναγερμό που, σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, είχε καταγράψει την απώλεια των ζωτικών ενδείξεων.

Το πλήρωμα έφτασε στις 16:26. Σύμφωνα με τη διασώστρια, ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε ασυστολία.

«Ο ασθενής, όπως διαπιστώσαμε, ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφω. Άμεσα αναλάβαμε εμείς να συνεχίσουμε την ΚΑΡΠΑ, ενώ τοποθετήσαμε και απινιδωτή, ο οποίος έδειξε ότι ο ρυθμός της καρδιάς ήταν μη απινιδώσιμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα ψηφιακά ευρήματα και η φωτογραφία του Μαζωνάκη

Μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ, οι αρχές εξετάζουν και τις ενέργειες που έγιναν μέσα στο ιατρείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο γιατροί ζήτησαν από τους εργαζομένους να προχωρήσουν στον καθαρισμό του χώρου, ενώ παρέμεναν στο ιατρείο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τον υπολογιστή του ιατρείου διαγράφηκε το επίμαχο ραντεβού.

Λίγο μετά τις 19:00 και πριν οδηγηθούν στην Ασφάλεια Αθηνών, η γιατρός φέρεται να διέγραψε από το κινητό της και την επίμαχη φωτογραφία που είχε τραβήξει νωρίτερα.

Οι αρχές αναμένουν πλέον περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την απώλεια των ζωτικών ενδείξεων.