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ΔΙΕΘΝΗ

Φρίκη στη Βρετανία: 60χρονος ομολόγησε ότι νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί 20 χρόνια

 14.09.2026 - 23:40
Φρίκη στη Βρετανία: 60χρονος ομολόγησε ότι νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί 20 χρόνια

Ένας Βρετανός ομολόγησε σήμερα πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι τους επί δυο δεκαετίες, σε μια υπόθεση που θυμίζει τη σοκαριστική υπόθεση «Πελικό».

Ο άνδρας - κάτοικος βόρειας Αγγλίας, περίπου 60 ετών, τα στοιχεία του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του θύματος - δήλωσε ένοχος ενώπιον κακουργιοδικείου του Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Η γυναίκα είχε πέσει κατ’ επανάληψη θύμα βιασμού

Μεταξύ αυτών για βιασμούς, σεξουαλικές επιθέσεις και κοινοποίηση ευαίσθητου προσωπικού υλικού χωρίς συγκατάθεση κατά την περίοδο μεταξύ 2004 και 2025. Παραδέχθηκε εξάλλου ότι χορηγούσε ουσίες στη σύζυγό του με σκοπό να τη ναρκώσει.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η γυναίκα είχε πέσει κατ’ επανάληψη θύμα βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων μέσα στο ίδιο της το σπίτι, έχοντας ναρκωθεί από τον σύζυγό της.

 

Άλλοι 12 άνδρες, ηλικίας από 28 έως 74 ετών, κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ 2018 και 2025. Όλοι τους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες.

 

Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

ΠΗΓΗ: Έθνος

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