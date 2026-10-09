«Η Βίσση είναι στα Tάρταρα - Είναι πάρα πολύ στενοχωρημένη» λέει ο Γιώργος Λιάγκας - Η συνάντηση που αποκάλυψε

Ο παρουσιαστής του ANT1 ανέφερε το πρωί της Παρασκευής, καθώς ο πόλεμος ανακοινώσεων συνεχίζεται, ότι η Άννα Βίσση βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας Κούστα, όπου βρίσκονταν τόσο ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος όσο και πρόσωπα από το περιβάλλον της τραγουδίστριας.

«Μαζεύτηκε από χθες το απόγευμα στο σπίτι στα νότια προάστια. Εκεί ήταν ο κύριος Γιάννης Κούστας, η κυρία Δήμητρα Κούστα και κάποια στιγμή πήγε και ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Εκεί ήταν και η Νίκη Βίσση, αδελφή της Άννας Βίσση, που είναι και συνεργάτις της, και ακόμα δύο τρία άτομα από το περιβάλλον της Άννας Βίσση. Έγινε μια μεγάλη σύσκεψη η οποία κράτησε ώρες, ώρες. Δεχόντουσαν τηλεφωνήματα, έπαιρναν γνώμες. Η Βίσση θέλω να σας πω ότι είναι στα Τάρταρα. Είναι πάρα πολύ στενοχωρημένη, πολύ στενοχωρημένη. Όσοι ξέρουν την Άννα τη Βίσση μού λένε "δεν την έχουμε ξαναδεί ποτέ στη ζωή της τόσο στενοχωρημένη"» είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Το αίσθημα που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην Άννα είναι η στενοχώρια. Είναι στενοχωρημένη. Προφανώς είναι θυμωμένη, αλλά είναι στενάχωρο, ακόμα και αν θεωρείς ότι έχεις δίκιο με τον άντρα που σε συνόδευε όλη σου τη ζωή, που έχεις μοιραστεί το κρεβάτι σου, που έχεις κάνει παιδιά, που μετά λες παντού ότι είναι ο καλύτερός μου φίλος. Να έχετε φτάσει τώρα να ξεκατινιάζεστε στα κανάλια. Λοιπόν, δεν είναι ωραίο. Είναι στενοχωρημένη πολύ. Υπήρξαν εισηγήσεις χθες, πράγμα το οποίο κάποια στιγμή πέρασε και από το μυαλό τους, να βγει να πει κάτι η Άννα Βίσση. Όχι, να μιλήσει σε έναν δημοσιογράφο, σε μια εκπομπή, σε μια τηλεόραση. Να κάνει κάτι. Μια δήλωση, στο TikTok, στο αυτό, να ανέβαινε μια δήλωση που θα ήταν κοινή. Να κοιτάξει τον κόσμο στα μάτια και να πει "είμαι η Άννα Βίσση που με κάνατε αυτό που με κάνατε και τώρα βιώνω αυτό". Να έκανε μια ανθρώπινη προσέγγιση. Αυτό το πράγμα δεν πέρασε τελικά ως άποψη. Δεν ήθελε και η Άννα απ' ό,τι ξέρω και πάρθηκε μια απόφαση να βγει μια ανακοίνωση για να μη μείνει αναπάντητος ο Καρβέλας» πρόσθεσε ο παρουσιαστής του ANT1.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε ότι από εδώ και πέρα δεν θα συμμετάσχουν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις μέσω εκπομπών και δημοσιευμάτων.

«Όσα -για πρώτη και τελευταία φορά- η Άννα Βίσση είπε δημόσια σε σχέση με τον Νίκο Καρβέλα και τα γεγονότα πριν και μετά τη συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου 2026 απηχούν την πραγματικότητα.

Οι αναφορές της στις ψυχολογικά φορτισμένες στιγμές που βίωσε κινούνται στις ράγες της αλήθειας.

Για όσα ισχυρίστηκε σχετικά με τα οικονομικά θέματα, οι αποδείξεις της αλήθειας στριμώχνονται στη σειρά.

Ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλας, στο πρόσωπο της Άννας Βίσση, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άυλη υπεραξία στο έργο του, που, ατυχώς και ανεπιτυχώς, επιχειρείται να υποβαθμιστεί ως «συγγενικό δικαίωμα».

Η προσωπική νομική μου άποψη είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Τέλος, αποτελεί συνειδητή απόφαση της Άννας Βίσση, την οποία προσυπογράφω, να μη συμμετάσχουμε σε περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και δημοσιευμάτων».

Πηγή: iefimerida.gr