Πρόεδρος ΠΟΕΔ: Στον αναπνευστήρα το προαιρετικό ολοήμερο σχολείο

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με ζητήματα που προκύπτουν στα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία, όπου φέρονται να παραμένουν 163 κενές θέσεις από τις 800 που είναι οι ανάγκες, η κ. Βασιλείου αναφέρθηκε σε οξύμωρο που συμβαίνει στα σχολεία. «Ενώ το Υπουργείο εστιάζει με ποιο τρόπο θα καταργήσει ένα κατάλογο και θα διώξει στην ουσία εκπαιδευτικούς, θα θυματοποιήσει ταυτόχρονα εκπαιδευτικούς, θα δημιουργήσει και δημιουργεί ένα πλαίσιο τέτοιο που ο κόσμος, οι νέοι εκπαιδευτικοί μας γυρίζουν την πλάτη και δεν έρχονται κοντά, ταυτόχρονα υπάρχει σοβαρότατη υποστελέχωση σε ό.τι αφορά στα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία», σημείωσε.

«Αυτή τη στιγμή που μιλούμε το προαιρετικό ολοήμερο σχολείο βρίσκεται στον αναπνευστήρα και βασίζεται στους μόνιμους εκπαιδευτικούς που προσπαθούν οι άνθρωποι να το κρατήσουν και να μην κλείσει», συμπλήρωσε. Ο λόγος, όπως είπε η κ. Βασιλείου, είναι «γιατί πάρα πολλές συμβάσεις, πέραν των 150 συμβάσεων είναι στα αζήτητα, παραμένουν στα αζήτητα, ο κόσμος δεν προχωρά στο να αποδεχτεί αυτές τις συμβάσεις με αποτέλεσμα πολλά προαιρετικά ολοήμερα να υπολειτουργούν και να λειτουργούν στη βάση την εθελοντική, αν θέλετε, των μόνιμων εκπαιδευτικών», πρόσθεσε.

Είναι, δήλωσε, ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα «και πρέπει να σας πω ότι αντίστοιχη εικόνα δυστυχώς, τραγικότατη εικόνα, βλέπουμε και σε ό,τι αφορά στις αντικαταστάσεις».

«Βλέπουμε αντικαταστάσεις να μένουν στα αζήτητα. Ήδη από τον Σεπτέμβρη και εδώ πάλι οι εκπαιδευτικοί γυρίζουν την πλάτη σε αυτό, γιατί όλη αυτή η περιρρέουσα κατάσταση, όλη αυτή η αναστάτωση, όλο αυτό που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο στο τέλος της μέρας επιβεβαιώνει τους λόγους γιατί ένας εκπαιδευτικός δεν θέλει να έρθει κοντά στο δημόσιο σχολείο».

Το δημόσιο σχολείο είναι οι άνθρωποι του, είναι τα παιδιά πρωτίστως, αλλά είναι και οι εκπαιδευτικοί, είπε η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, θέτοντας το ερώτημα, «τι θέλουμε; Παιδιά χωρίς εκπαιδευτικούς; Άρα λοιπόν ναι, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό για να μην αναφερθώ και σε πολλά σχολεία, τα οποία ακόμη περιμένουν τη στελέχωση του πρωινού σχολείου. Γιατί υπάρχουν δυστυχώς και τέτοιες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά».

Όπως είπε η ΠΟΕΔ έθετε το ζήτημα εδώ και χρόνια. «Είναι ένα πρόβλημα το οποίο εντοπίστηκε και εντοπίζεται και σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εμείς αντί να έρθουμε να δώσουμε εκείνο το εργασιακό πλαίσιο που θα φέρει τον κόσμο κοντά, δημιουργούμε καταστάσεις και κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ως εκτελεστική εξουσία, έτσι ώστε να μην έχουμε εκπαιδευτικούς και είναι εδώ τα δεδομένα και τα δεδομένα μιλούν από μόνα τους», συμπλήρωσε.

Σε παρέμβαση του ο ΓΓ της ΠΟΕΔ, Χάρης Χαραλάμπους, είπε ότι «φέτος έχουμε ανάγκες περίπου για 800 εκπαιδευτικούς στα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία».

«Ακούσαμε από την Επιτροπή ότι 163 θέσεις προχθές ήταν κενές, ενώ τα σχολεία λειτουργούν εδώ και 10 μέρες και σημειώστε το ότι οι υπόλοιποι 650 που είναι στα σχολεία πέρα από τους μόνιμους, που βοηθούν αναγκαστικά, είναι από τον κατάλογο διοριστέων, δηλαδή αν σήμερα δεν υπήρχε ο κατάλογος διοριστέων δεν θα είχαμε ούτε ένα για να δουλέψει στο ολοήμερο και το Υπουργείο Παιδείας είναι αυτό που είπαμε πριν το οξύμωρο, ενώ έχουμε όλες αυτές τις ανάγκες και από έμπειρο προσωπικό, προσπαθεί με τις ενέργειες του να δυναμιτίσει το κλίμα, να κλείσει καταλόγους γιατί ψηφίστηκε μια λανθασμένη νομοθεσία, αποδείχτηκε περίτρανα εδώ και 10 χρόνια και δημιουργείται όλο αυτό το πρόβλημα», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι «αντί να λύσουμε προβλήματα κτιριακά, προβλήματα ασφάλειας των παιδιών, προσπαθούμε να δούμε πώς θα διώξουμε εκπαιδευτικούς για να βρούμε άλλους στο μέλλον».

«Πραγματικά είναι τραγική η κατάσταση», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον κίνδυνο να κλείσουν κάποια προαιρετικά ολοήμερα σχολεία, η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ είπε ότι αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί μόνιμοι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται, ενώ δεν είναι επιλογή τους, να είναι εκεί, προσπαθώντας και περιμένοντας να βρεθεί ένας συμβασιούχος εκπαιδευτικός να αναλάβει το χρόνο, ο οποίος αντιστοιχεί σε αυτό.

«Αντιλαμβανόμαστε όλοι όμως ότι αυτό δεν μπορεί να γίνεται εσαεί. Σε κάποια στιγμή οι άνθρωποι αυτοί θα επιλέξουν να μην συνεχίσουν να είναι εκεί και να στηρίζουν και έχουν κάθε δικαίωμα. Άρα λοιπόν η ευθύνη δεν είναι στους εκπαιδευτικούς. Η ευθύνη είναι στο κράτος, είναι στην εκτελεστική εξουσία να δει, να αφουγκραστεί, να σταματήσει να γίνεται προσπάθεια να παρουσιάζουμε μία ρόδινη εικόνα, όλα είναι τέλεια», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι υπάρχουν και σωστά πράγματα, αλλά σαφώς υπάρχουν προβλήματα «τα οποία δυστυχώς τα κρύβουμε κάτω από το χαλί, γιατί η έννοια μας είναι να παρουσιάσουμε κάτι το ωραίο και κάτι το εξαιρετικό και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο».

Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, πρόσθεσε και σημείωσε ότι «σε κάποια στιγμή ενδεχομένως προαιρετικά ολοήμερα σχολεία να χρειαστεί να κλείσουν γιατί πολύ απλά δεν θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί να τα λειτουργήσουν».

Στα συλλογικά όργανα η νέα πρόταση ΥΠΑΝ

Η κ. Βασιλείου αναφέρθηκε και στο θέμα της νέας πρότασης της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για το νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση, σημειώνοντας ότι αυτή θα τύχει συζήτησης στην επόμενη συνεδρία της Οργάνωσης.

Σε δηλώσεις της και ερωτηθείσα για το πώς προχωρούν και αν θα ληφθούν από πλευράς τους άλλα μέτρα μετά και τη χθεσινή τους διαμαρτυρία για το νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση, η κ. Βασιλείου είπε ότι χθες επέδωσαν ένα Υπόμνημα με στόχο να φτάσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Επομένως, αναμένουμε το επόμενο διάστημα να δούμε κινήσεις, να δούμε μία προσπάθεια γεφύρωσης των αλλαγών. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε, αλλά να συζητήσουμε σε ένα πλαίσιο όχι ειλημμένων αποφάσεων, σε ένα πλαίσιο που να μπορούν οι προτάσεις να τυγχάνουν διαχείρισης και αλλαγής εκεί και όπου χρειάζεται, εκεί και όπου επιβεβαιωτικά θα λειτουργήσουν, αν εφαρμοστούν, με τρόπο που θα θυματοποιήσουν και εκπαιδευτικούς, αλλά πρωτίστως τα παιδιά μας», σημείωσε.

Σε ερώτηση αν θα δώσουν απάντηση στην νέα πρόταση που τους έδωσε η Υπουργός, η κ. Βασιλείου είπε ότι «είναι κάτι το οποίο θα τύχει συζήτησης στην επόμενη μας συνεδρία για να μπορέσουμε και ως ΠΟΕΔ, και βεβαίως και σε συνεργασία και με τις άλλες 2 εκπαιδευτικές οργανώσεις, ακριβώς για να δούμε με ποιο τρόπο το χειριζόμαστε».

«Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί θα πρέπει όλα αυτά να τύχουν συζήτησης στα συλλογικά όργανα της ΠΟΕΔ», συμπλήρωσε.