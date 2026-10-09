Αφροδίτη-Ισάι: Νέος γύρος συνομιλιών Κύπρου-Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα

Στη συζήτηση, η οποία θα γίνει διαδικτυακά, θα συμμετέχουν οι τεχνοκράτες των δύο κρατών και οι νομικοί τους σύμβουλοι μαζί με τις διαχειρίστριες εταιρείες των δύο κοιτασμάτων.

Η διαφορά των δύο χωρών έγκειται στο ότι ο ταμιευτήρας φυσικού αερίου του θαλάσσιου τεμαχίου «Αφροδίτη» διασταυρώνεται γεωλογικά με το «Ισάι» στην ισραηλινή ΑΟΖ. Διαχειρίστρια του «Αφροδίτη», που βρίσκεται στο Οικόπεδο 12 της κυπριακής ΑΟΖ, είναι η αμερικανική Chevron.

ΚΥΠΕ