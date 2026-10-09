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ΔΙΕΘΝΗ

Σοκ στην Ινδία: Εντοπίστηκε σπάνιο φίδι με δύο κεφάλια - Δείτε βίντεο

 09.10.2026 - 17:58
Σοκ στην Ινδία: Εντοπίστηκε σπάνιο φίδι με δύο κεφάλια - Δείτε βίντεο

Ένα εξαιρετικά σπάνιο θέαμα αντίκρισαν κάτοικοι σε δασική περιοχή της Ινδίας, όταν εντόπισαν ένα μικρό φίδι με δύο κεφάλια.
Το ασυνήθιστο ερπετό προκάλεσε το ενδιαφέρον των κατοίκων, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές για τη διάσωσή του.

Το φίδι βρέθηκε στην περιοχή Νταχόντ του Γκουτζαράτ και αναγνωρίστηκε ως μη δηλητηριώδες φίδι «λύκος», είδος που θεωρείται ακίνδυνο για τον άνθρωπο.

Μετά τον εντοπισμό του, οι αρμόδιες υπηρεσίες το περισυνέλεξαν και το μετέφεραν σε ασφαλή χώρο, όπου παραμένει υπό παρακολούθηση. Το ερπετό έχει μήκος περίπου 15,5 εκατοστά και διαθέτει δύο ξεχωριστά κεφάλια που ενώνονται στο ίδιο σώμα, με κάθε κεφάλι να έχει το δικό του ζευγάρι ματιών.

Η περίπτωση χαρακτηρίζεται ως δικεφαλία, μια σπάνια αναπτυξιακή ανωμαλία που εμφανίζεται κατά το εμβρυϊκό στάδιο και οδηγεί στην ανάπτυξη δύο κεφαλών σε ένα σώμα.

Το φαινόμενο έχει καταγραφεί σε φίδια αλλά και σε άλλα ερπετά, ωστόσο θεωρείται ιδιαίτερα σπάνιο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διασωστών, το συγκεκριμένο φίδι είναι περίπου ενός έτους.

Οι ειδικοί και οι οργανώσεις προστασίας άγριας ζωής λαμβάνουν μέτρα για την ασφάλειά του και παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του.

Η επιβίωση ενός δικέφαλου ζώου στη φύση μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Τα δύο κεφάλια λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα και μπορεί να αντιδρούν διαφορετικά σε ερεθίσματα όπως η τροφή, η κίνηση ή ένας πιθανός κίνδυνος.

Αυτό μπορεί να προκαλεί προβλήματα στον συντονισμό των κινήσεων, στη σίτιση αλλά και στην προσπάθεια του ζώου να ξεφύγει από θηρευτές.

Παρότι η δικεφαλία μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες επιβίωσης, η εξέλιξη κάθε περίπτωσης είναι διαφορετική και εξαρτάται από τον βαθμό της αναπτυξιακής ανωμαλίας και τη συνολική κατάσταση του ζώου.

Πηγή: pronews.gr

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