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ΔΙΕΘΝΗ

Η Μέγκαν Φοξ πουλάει προκλητικό περιεχόμενο σε πλατφόρμα τύπου OnlyFans, η ιστοσελίδα «έπεσε» από την αυξημένη επισκεψιμότητα

 10.10.2026 - 13:06
Η Μέγκαν Φοξ πουλάει προκλητικό περιεχόμενο σε πλατφόρμα τύπου OnlyFans, η ιστοσελίδα «έπεσε» από την αυξημένη επισκεψιμότητα

Προκλητικό περιεχόμενο ξεκίνησε να πουλάει η Μέγκαν Φοξ σε πλατφόρμα τύπου OnlyFans και, όπως αποκάλυψε, η ιστοσελίδα «έπεσε» από την αυξημένη επισκεψιμότητα.

Η ηθοποιός ανέβασε αρχικά ένα βίντεο στο Instagram την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φορώντας εσώρουχα και στη συνέχεια ανέφερε πως δημιούργησε μια νέα συνδρομητική πλατφόρμα μέσα από την οποία υπόσχεται στους πιθανούς συνδρομητές «βίντεο, φωτογραφίες και αναρτήσεις που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού», καθώς και τη δυνατότητα να επικοινωνούν απευθείας μαζί της μέσω μηνυμάτων.

Η Φοξ μοιράστηκε, στη συνέχεια τον σύνδεσμο με τους followers της και λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε ένα δεύτερο story, με το οποίο απέδειξε πως το εγχείρημά της πέτυχε, καθώς το σάιτ «έπεσε». «Συνεχίζετε να ρίχνετε την ιστοσελίδα», έγραψε και πρόσθεσε: «Δουλεύουν σκληρά για να την επαναφέρουν».

Η Μέγκαν Φοξ πουλάει προκλητικό περιεχόμενο σε πλατφόρμα τύπου OnlyFans, η ιστοσελίδα «έπεσε» από την αυξημένη επισκεψιμότητα


Η ηθοποιός χρεώνει 19,99 δολάρια τον μήνα για την εγγραφή στη σελίδα της, ενώ έχει ήδη αναρτήσει αρκετό περιεχόμενο επί πληρωμή, με τις τιμές να κυμαίνονται από 18 έως 88 δολάρια ανά δημοσίευση.

Σύμφωνα με το Page Six, η Φοξ επιβεβαίωσε ότι είναι συνιδιοκτήτρια της πλατφόρμας που μόλις κυκλοφόρησε. Η ίδια συνεργάστηκε με τον συνιδρυτή του OnlyFans, Τιμ Στόουκλι, για τη δημιουργία της συνδρομητικής ιστοσελίδας και δήλωσε: «Εδώ και δεκαετίες, οι γυναίκες ακούν ότι η προβολή τους ισοδυναμεί με δύναμη, ενώ κάποιος άλλος έχει στην ιδιοκτησία του την πλατφόρμα, το κοινό ή την εικόνα τους. Με ενδιαφέρει να δω τι συμβαίνει όταν οι γυναίκες έχουν και τα τρία υπό τον έλεγχό τους».

Από την πλευρά του, ο Στόουκλι επισήμανε: «Η Μέγκαν δεν δημιουργεί απλώς μια σελίδα στο Subs. Έχει θέση στο τραπέζι των αποφάσεων και μας βοηθά να οικοδομήσουμε την πλατφόρμα».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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