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Video: «Έρωτας με την πρώτη ματιά»: Εκείνος 21, εκείνη 80 - Η ρομαντική πρόταση γάμου στην «κοπέλα» του

 10.10.2026 - 17:17
Video: «Έρωτας με την πρώτη ματιά»: Εκείνος 21, εκείνη 80 - Η ρομαντική πρόταση γάμου στην «κοπέλα» του

Ένας κεραυνοβόλος έρωτας έχει σκανδαλίσει την Τουρκία και αυτό επειδή το ζευγάρι έχει μία τεράστια διαφορά ηλικίας, 59 ετών. Ο μέλλων γαμπρός είναι 21 ετών, και η μέλλουσα νύφη 80.

Ο 21χρονος Μεχμέτ Ντεμίρ από το Μαρντίν Κιζιλτεπέ της Τουρκίας έκανε πρόταση γάμου στην 80χρονη κοπέλα του από την Ιταλία, παραδεχόμενος ότι την «Ερωτεύτηκα όταν την είδα για πρώτη φορά».

Ο 21χρονος έκαναν πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, δίπλα στη θάλασσα στην Ιταλία, ενώ και οι δύο ήταν ντυμένη σαν σε γάμο. Εκείνος με γαμπριάτικο κοστούμι και εκείνη με νυφικό.

Όσο για την πάνω από μισό αιώνα διαφορά ηλικίας, ο Μεχμέτ λέει πως δεν τον νοιάζει και σπεύδει να διευκρινίσει: «Δεν κυνηγάω τα χρήματά της. Ερωτεύτηκα όταν την είδα για πρώτη φορά στο Μαρντίν και δεν μπορούσα να ξεφύγω ξανά από αυτήν».

Ο Ντεμίρ, ο οποίος μετακόμισε στην Ιταλία με τη μέλλουσα σύζυγό του, είπε ότι πήρε το όνομα «Τζουζέπε Ντάνα» και έγινε Ιταλός πολίτης.

Ο Μεχμέτ Ντεμίρ δήλωσε ότι ήθελαν να έρθουν στο Κιζιλτεπέ με την κοπέλα του το συντομότερο δυνατό και να κάνουν τον γάμο τους σύμφωνα με τις δικές τους παραδόσεις και έθιμα.

 

Το βίντεο με τη ρομαντική πρόταση γάμου έχει προκαλέσει πολλά σχόλια στο διαδίκτυο, με μία διάσταση να αφορά στο γεγονός ότι Τούρκοι πολίτες συνάπτουν γάμους με Ευρωπαίους, ώστε να αποκτήσουν ευρωπαϊκά έγγραφα. Κάποιοι απλά πιστεύουν ότι κυνηγάει τα λεφτά της, και σχεδόν κανείς δεν φαίνεται να πείθεται για τον «αληθινό« έρωτά τους.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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