ΠτΔ: «Οικοδομούμε ένα κράτος που προσφέρει ασφάλεια σε όλους τους τομείς» - Οι τρεις σημαντικές εξελίξεις

Ο Πρόεδρος αναφέρεται σε τρεις σημαντικές εξελίξεις που αφορούν τη σύσταση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, τη δημιουργία εξειδικευμένης Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη δικαστική απόφαση για ανάκληση καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας υπηκόου τρίτης χώρας.

Υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής, ο Νίκος Χριστοδουλίδης τονίζει πως στόχος είναι η οικοδόμηση ενός κράτους που λειτουργεί προληπτικά, προστατεύει τους πολίτες και ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις.

Ολόκληρο το μήνυμά του

Φίλες και Φίλοι,

Τις τελευταίες μέρες είχαμε τρεις πολύ ουσιαστικές εξελίξεις που εντάσσονται στην μεγάλη μας προσπάθεια για την εμπέδωση του αισθήματος Ασφάλειας σε όλους τους τομείς.

Η πρώτη αφορά τη σύσταση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Προχωρούμε, στη σύσταση ενός ενιαίου συντονιστικού μηχανισμού όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, με ξεκάθαρες αρμοδιότητες, ώστε το Κράτος να μπορεί σαφώς πιο αποτελεσματικά να αντιμετωπίζει φυσικές και άλλες κρίσεις.

Για πρώτη φορά, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες θα λειτουργούν στο πλαίσιο ενός κοινού μηχανισμού, με ενιαίο σχεδιασμό και συντονισμό.

Η δεύτερη αφορά τη δημιουργία και λειτουργία της εξειδικευμένης Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στα σύγχρονα πρότυπα οργανισμών όπως η Europol και το FBI.

Μια σημαντική Μεταρρύθμιση στον τρόπο με τον οποίο το Κράτος αντιμετωπίζει το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα.

Για πρώτη φορά, κρίσιμες επιχειρησιακές δυνατότητες της Αστυνομίας συγκεντρώνονται κάτω από ενιαία διοίκηση, με αξιοποίηση της τεχνολογίας και στενότερη συνεργασία με ευρωπαϊκές και διεθνείς αστυνομικές αρχές.

Η τρίτη αφορά την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας που έκρινε νόμιμη την απόφασή μας για ανάκληση του καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας έναντι υπηκόου τρίτης χώρας που παραβίασε τη Δημόσια Τάξη.

Πρόκειται για απόφαση που επιβεβαιώνει την απόλυτα πετυχημένη στρατηγική μας στο Μεταναστευτικό που φέρνει αποτελέσματα, αλλά και την ορθότητα και νομιμότητα της πολιτικής μας για αφαίρεση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας σε περιπτώσεις παραβίασης της Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας στην πατρίδα μας.

Φίλες και Φίλοι,

Με πλάνο, με συγκεκριμένο σχεδιασμό και την απαραίτητη πολιτική βούληση, οικοδομούμε ένα κράτος που κινείται προληπτικά, προστατεύει και ανταποκρίνεται.

Ένα Κράτος που προσφέρει Ασφάλεια σε όλους τους τομείς.

Ασφάλεια στην Οικονομία, στην Εργασία, στην Παιδεία, στην Υγεία.

Σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας των πολιτών.

Αυτή είναι η προσέγγιση που καθοδηγεί όλες μας τις Πολιτικές και Μεταρρυθμίσεις για μια Κύπρο πιο σύγχρονη και πιο ισχυρή.

Μαζί, συνεχίζουμε να αλλάζουμε την Κύπρο μας προσφέροντας ασφάλεια σε όλους τους τομείς.