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LIFESTYLE

Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες: Στο μικροσκόπιο η Άννα Βίσση - Δεν δηλώθηκε ΦΠΑ χιλιάδων ευρώ για συναυλίες

 11.10.2026 - 13:40
Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες: Στο μικροσκόπιο η Άννα Βίσση - Δεν δηλώθηκε ΦΠΑ χιλιάδων ευρώ για συναυλίες

Στον ασκό του Αιόλου που άνοιξε η μετωπική σύγκρουση του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση και μετά τα όσα έγιναν γνωστά με ποσά για οικονομικές απαιτήσεις, αμοιβές και δάνεια, εισήλθαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ΑΑΔΕ εκτός από τον Νίκο Καρβέλα ελέγχει και την Άννα Βίσση ξεκινώντας από τις δύο συναυλίες που έδωσε η ερμηνεύτρια στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Τα δύο live διοργανώθηκαν από μία εταιρία παραγωγής μορφής ΙΚΕ η οποία δεν δήλωσε ΦΠΑ αξίας 80.000 ευρώ και δεν ανήκει στην Άννα Βίσση.

Η περιοδεία στην Ευρώπη και τα τιμολόγια
Στο μικροσκόπιο μπήκε και η μίνι ευρωπαϊκή περιοδεία της Άννας Βίσση πέρυσι τον Οκτώβριο η οποία περιελάμβανε συναυλίες στο Ντίσελντορφ, στην Στουτγκάρδη, στο Άμστερνταμ στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες.

Οι εταιρίες που είχαν διοργανώσει τις συγκεκριμένες συναυλίες της τραγουδίστριας στο εξωτερικό το 2025 είναι σύμφωνα με πληροφορίες ΕΕ συμφερόντων της ιδίας και δεν είχαν δηλώσει ΦΠΑ το 2024-25 αξίας άνω των 50.000 ευρώ.

Τέλος εξετάζονται για το ενδεχόμενο της φοροδιαφυγής τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από συγκεκριμένες Κυπριακές και Αγγλικές εταιρίες. Οι τελευταίες έχουν λάβει αμοιβές για τις δύο συναυλίες της «απόλυτης» στο Καλλιμάρμαρο και την μίνι περιοδεία στο εξωτερικό και φέρονται να είναι συμφερόντων της Άννας Βίσση.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και για τους δύο καλλιτέχνες μετά την αποκάλυψη για την σκληρή κόντρα τους που ήρθε στο φως λίγες ημέρες μετά την θριαμβευτική συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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