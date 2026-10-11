Νέο χτύπημα των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ, αναχαιτίστηκε και πύραυλος Κρουζ - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, το βλήμα έπληξε τον τερματικό σταθμό 4, προκαλώντας πυρκαγιά, την οποία επιχειρούν να κατασβέσουν τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης.

Η φερόμενη νέα επίθεση σημειώνεται μία ημέρα μετά το πολύνεκρο πλήγμα των Χούθι, από το οποίο σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 300. Χθες είχε χτυπηθεί ο τερματικός σταθμός 3.





Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού στρατηγός Τουρκί αλ-Μάλικι ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «επίθεση μέσω αγνώστου βλήματος πραγματοποιήθηκε κατά του επιβατικού τερματικού σταθμού 4 στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid και προκάλεσε πυρκαγιά».



Νωρίτερα, η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε πύραυλο κρουζ στην περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου King Khalid, ανέφερε επίσης ο εκπρόσωπος του συνασπισμού σε άλλη ανακοίνωση.



Την ίδια ώρα, οι Χούθι της Υεμένης απειλούν πλέον ευθέως τις αεροπορικές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, καλώντας αεροπορικές εταιρείες, εργαζομένους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο της χώρας.



Η προειδοποίηση σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση στην αντιπαράθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών της Υεμένης με τη Σαουδική Αραβία. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σάρι, δήλωσε νωρίτερα ότι τα αεροδρόμια και ο εναέριος χώρος του βασιλείου είναι πλέον «εκτεθειμένα σε πλήγματα» και αποτελούν «θέατρο επιχειρήσεων» για τις δυνάμεις τους. Εξαίρεσε μόνο τα αεροδρόμια στις ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας.



«Αεροδρόμιο για αεροδρόμιο, αποκλεισμός για αποκλεισμό και κλιμάκωση για κλιμάκωση», ήταν το μήνυμα με το οποίο έκλεισε την ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος των Χούθι, ζητώντας από το κοινό να λάβει σοβαρά υπόψη την προειδοποίηση.



Το χτύπημα που άλλαξε τα δεδομένα Η νέα απειλή έρχεται μετά την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ, όπου 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 309 τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται τέσσερις Σαουδάραβες, δύο πολίτες του Μπανγκλαντές και από ένας πολίτης των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, της Συρίας, του Σουδάν και της Παλαιστίνης. Πρόκειται για μία από τις πλέον πολύνεκρες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία την τελευταία δεκαετία.



Λίγο μετά τις πρώτες αναφορές, ο υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης έκανε λόγο για νέα επίθεση κατά του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ.Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού στρατηγός Τουρκί αλ-Μάλικι ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «επίθεση μέσω αγνώστου βλήματος πραγματοποιήθηκε κατά του επιβατικού τερματικού σταθμού 4 στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid και προκάλεσε πυρκαγιά».Νωρίτερα, η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε πύραυλο κρουζ στην περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου King Khalid, ανέφερε επίσης ο εκπρόσωπος του συνασπισμού σε άλλη ανακοίνωση.Την ίδια ώρα, οι Χούθι της Υεμένης απειλούν πλέον ευθέως τις αεροπορικές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, καλώντας αεροπορικές εταιρείες, εργαζομένους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο της χώρας.Η προειδοποίηση σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση στην αντιπαράθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών της Υεμένης με τη Σαουδική Αραβία. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σάρι, δήλωσε νωρίτερα ότι τα αεροδρόμια και ο εναέριος χώρος του βασιλείου είναι πλέον «» και αποτελούν «» για τις δυνάμεις τους. Εξαίρεσε μόνο τα αεροδρόμια στις ιερές πόλεις τηςκαι της«Αεροδρόμιο για αεροδρόμιο, αποκλεισμός για αποκλεισμό και κλιμάκωση για κλιμάκωση», ήταν το μήνυμα με το οποίο έκλεισε την ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος των Χούθι, ζητώντας από το κοινό να λάβει σοβαρά υπόψη την προειδοποίηση.Η νέα απειλή έρχεται μετά την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ, όπου 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 309 τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται τέσσερις Σαουδάραβες, δύο πολίτες του Μπανγκλαντές και από ένας πολίτης των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, της Συρίας, του Σουδάν και της Παλαιστίνης. Πρόκειται για μία από τις πλέον πολύνεκρες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία την τελευταία δεκαετία.

Η κυριακάτικη ανακοίνωση των Χούθι δεν περιλάμβανε ρητή ανάληψη ευθύνης για το συγκεκριμένο χτύπημα του Σαββάτου. Η οργάνωση, ωστόσο, είχε αναλάβει την ευθύνη για προηγούμενες επιθέσεις στο ίδιο αεροδρόμιο μέσα στην εβδομάδα, ενώ οι σαουδαραβικές αρχές αποδίδουν το τελευταίο πλήγμα στους αντάρτες της Υεμένης.



Η επίθεση του Σαββάτου δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Στις 8 Οκτωβρίου το ίδιο αεροδρόμιο είχε δεχθεί δύο επιθέσεις, από τις οποίες σκοτώθηκαν τρεις Σαουδάραβες, ενώ ένα από τα πλήγματα έπληξε αεροσκάφος της Saudia. Επιθέσεις είχαν καταγραφεί τις προηγούμενες ημέρες και σε άλλα αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων της Άμπχα.









Λίγες ώρες μετά το πολύνεκρο χτύπημα, η σαουδαραβική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ακόμη έναν βαλλιστικό πύραυλο νοτιοανατολικά του Ριάντ, στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν.





Η Σαουδική Αραβία απειλεί με αντίποινα

Ο Συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης, καταδίκασε την επίθεση και προανήγγειλε αντίποινα. Ο υποστράτηγος Τούρκι Αλ-Μάλικι, εκπρόσωπος των δυνάμεων του συνασπισμού, δήλωσε ότι η επίθεση σε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το Σάββατο, συνιστά έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.



«Η επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid αποτελεί τρομοκρατική ενέργεια και θα αντιμετωπιστεί με δυναμική απάντηση», ανέφερε ο Αλ-Μάλικι σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X και μεταδόθηκε από το Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SPA).



Χαρακτήρισε την επίθεση, την οποία απέδωσε στους Χούθι, ως «κατάφωρο έγκλημα πολέμου» σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τους εθιμικούς κανόνες του, καταδικάζοντάς την ως πράξη που παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές και αξίες.



Στο ίδιο πλαίσιο, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν θέσεις, ομάδες μαχητών και οχήματα των Χούθι στους λόφους αλ-Μακράμι, αλ-Τζαΐσα και αλ-Σαλάλ ανατολικά της πόλης Ταΐζ, καθώς και το φρούριο αλ-Μουχάφ και την περιοχή Μπαλάν νότια της Ταΐζ.









Αναφέρονται δε επτά αεροπορικές επιδρομές βόρεια της Σαναά, της πρωτεύουσας της Υεμένης που ελέγχεται από τους Χούθι







Το «μαλακό υπογάστριο» της Σαουδικής Αραβίας

Το BBC επισημαίνει ότι η σημασία των τελευταίων επιθέσεων ξεπερνά τις άμεσες ανθρώπινες και υλικές απώλειες. Ο ανταποκριτής ασφαλείας του βρετανικού δικτύου Φρανκ Γκάρντνερ σημειώνει ότι το βασίλειο βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις σοβαρότερες απειλές για την εσωτερική του ασφάλεια από την εποχή της εξέγερσης της Αλ Κάιντα στα μέσα της δεκαετίας του 2000.



Το βασικό πρόβλημα για το Ριάντ είναι ότι οι Χούθι φαίνεται να έχουν μεταφέρει πλέον την πίεση σε υποδομές κρίσιμες για την οικονομία και τη διεθνή εικόνα της χώρας. Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, εγκαταστάσεις ενέργειας και οι αεροπορικές συνδέσεις αποτελούν στόχους με πολύ μεγαλύτερο οικονομικό και ψυχολογικό αντίκτυπο από ένα αμιγώς στρατιωτικό πλήγμα. Σύμφωνα με την ανάλυση του BBC, μπορεί οι υλικές ζημιές να αποκαθίστανται, όμως πλήττεται η εικόνα της Σαουδικής Αραβίας ως ασφαλούς και σταθερού επιχειρηματικού και τουριστικού προορισμού.



Οι διαδοχικές επιθέσεις έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις αερομεταφορές. Αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Kuwait Airways, Etihad και Qatar Airways, ακύρωσαν πτήσεις προς και από το Ριάντ, ενώ οι ταξιδιώτες κλήθηκαν να ελέγχουν την κατάσταση των δρομολογίων τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.





Η καθημερινότητα στο Ριάντ υπό τον φόβο των αναχαιτίσεων

Η ένταση έχει αρχίσει να επηρεάζει άμεσα και την καθημερινότητα στη σαουδαραβική πρωτεύουσα. Έλληνες που ζουν στο Ριάντ περιέγραψαν στο protothema.gr ότι σχεδόν κάθε βράδυ ξυπνούν από τον θόρυβο των αναχαιτίσεων πυραύλων και drones, ενώ αρκετοί περιορίζουν τις μετακινήσεις τους.



Ζευγάρι Ελλήνων που διαμένει σε συγκρότημα της πόλης ανέφερε ότι, παρότι διαθέτει αεροπορικά εισιτήρια, φοβάται πλέον ακόμη και τη μετάβαση στο αεροδρόμιο. «Δεν είναι ακόμα τόσο τραγικά τα πράγματα, αλλά δεν το βλέπω να πηγαίνει όλο αυτό και πολύ καλά», ανέφερε Ελληνίδα κάτοικος του Ριάντ.



Οι σαουδαραβικές αρχές έχουν μεταφέρει προσωρινά και τη λειτουργία σχολείων στο Ριάντ σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ το King Khalid βρέθηκε αντιμέτωπο με παρατεταμένους περιορισμούς στη λειτουργία του μετά το πλήγμα.





Οι Χούθι χτυπούν εκεί όπου πονά περισσότερο το Ριάντ

Η νέα φάση της σύγκρουσης συνδέεται με την αναζωπύρωση των μαχών στην Υεμένη. Οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν τη Σανάα και μεγάλο τμήμα της χώρας, έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων με τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης που υποστηρίζεται από το Ριάντ.



Η Σαουδική Αραβία, από την πλευρά της, έχει εντείνει τα αεροπορικά πλήγματα εναντίον θέσεων των Χούθι στην Υεμένη. Το Σάββατο σαουδαραβικά μαχητικά έπληξαν επανειλημμένα, σύμφωνα με υεμενίτικα μέσα, το αεροδρόμιο της Σανάα.



Ακριβώς αυτή η λογική αμοιβαίων πληγμάτων αποτυπώνεται στη νέα προειδοποίηση της οργάνωσης, η οποία εμφανίζεται να θέλει να καταστήσει το κόστος της σαουδαραβικής στρατιωτικής δράσης αισθητό στο εσωτερικό του βασιλείου και ειδικά σε υποδομές με διεθνή σημασία.





Το πρόβλημα της αεράμυνας και το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ

Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα είναι η δυνατότητα της Σαουδικής Αραβίας να αντιμετωπίσει τον μεγάλο αριθμό πυραύλων και drones. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το Ριάντ έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ και άλλους δυτικούς συμμάχους περισσότερους αναχαιτιστικούς πυραύλους, καθώς οι συνεχείς επιθέσεις ασκούν πίεση στα διαθέσιμα αποθέματα αεράμυνας.



Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής υποστήριξης στις σαουδαραβικές επιχειρήσεις κατά των Χούθι, εξέλιξη που θα μπορούσε να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο για τις ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.







Διεθνής καταδίκη και φόβοι για ντόμινο

Η επίθεση στο Ριάντ προκάλεσε έντονες διεθνείς αντιδράσεις. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση», προειδοποιώντας ότι οι επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές μπορούν να προκαλέσουν επιπτώσεις στις παγκόσμιες μεταφορές και στον ενεργειακό εφοδιασμό.



Την επίθεση καταδίκασαν επίσης η Βρετανία, η Γερμανία και το Ιράκ, ενώ ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένος» και υπενθύμισε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.



Η βασική ανησυχία πλέον δεν περιορίζεται σε ένα ακόμη επεισόδιο του πολέμου στην Υεμένη. Η απειλή των Χούθι να αντιμετωπίζουν σχεδόν το σύνολο των σαουδαραβικών αεροδρομίων ως πιθανούς στόχους μεταφέρει την αντιπαράθεση στην καρδιά των διεθνών αερομεταφορών και μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές οικονομίες του κόσμου.





Ακυρώσεις πτήσεων

Εν τω μεταξύ, σε νέες ακυρώσεις πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία προχωρούν οι Etihad Airways και flydubai, καθώς συνεχίζονται οι διαταραχές στις αερομεταφορές μετά την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ.





Οι πτήσεις της Etihad που ακυρώθηκαν

Για τις 11 Οκτωβρίου, ακυρώνονται οι πτήσεις:

EY573 από Αμπού Ντάμπι προς Νταμάμ

EY574 από Νταμάμ προς Αμπού Ντάμπι

EY601 από Αμπού Ντάμπι προς Τζέντα

EY559 από Αμπού Ντάμπι προς Ριάντ

EY560 από Ριάντ προς Αμπού Ντάμπι

Για τις 12 Οκτωβρίου, ακυρώνονται:

EY575 από Αμπού Ντάμπι προς Νταμάμ

EY576 από Νταμάμ προς Αμπού Ντάμπι

EY573 από Αμπού Ντάμπι προς Νταμάμ

EY574 από Νταμάμ προς Αμπού Ντάμπι

EY601 από Αμπού Ντάμπι προς Τζέντα

EY602 από Τζέντα προς Αμπού Ντάμπι

EY603 από Αμπού Ντάμπι προς Τζέντα

EY604 από Τζέντα προς Αμπού Ντάμπι

EY559 από Αμπού Ντάμπι προς Ριάντ

EY560 από Ριάντ προς Αμπού Ντάμπι

Για τις 13 Οκτωβρίου, ακυρώνονται:

EY575 από Αμπού Ντάμπι προς Νταμάμ

EY576 από Νταμάμ προς Αμπού Ντάμπι

EY602 από Τζέντα προς Αμπού Ντάμπι

EY603 από Αμπού Ντάμπι προς Τζέντα

EY604 από Τζέντα προς Αμπού Ντάμπι

EY551 από Αμπού Ντάμπι προς Ριάντ

EY552 από Ριάντ προς Αμπού Ντάμπι



Η flydubai ακυρώνει πτήσεις έως τις 14 Οκτωβρίου



Την ίδια ώρα, η flydubai ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις της προς Ριάντ και Άμπχα ακυρώνονται έως και τις 14 Οκτωβρίου.

Η εταιρεία ανέφερε ότι συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση και κάλεσε τους επιβάτες να ελέγχουν την πορεία των πτήσεών τους πριν μεταβούν στα αεροδρόμια.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα