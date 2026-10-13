Επ. Προσφύγων: Παρουσιάστηκαν λύσεις για τίτλους ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, εξήγησε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση πως, σε ό,τι αφορά την παραχώρηση τίτλων ιδιοκτησίας για προσφυγικές κατοικίες οι οποίες ανεγέρθηκαν μετά το 1974 πλησίον των προσφυγικών συνοικισμών και δεν είχαν χαρακτηριστεί ως προσφυγικοί συνοικισμοί, θα διευθετηθεί με πρόταση νόμου που θα καταθέσει προς ψήφιση η Επιτροπή.

Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά την παραχώρηση τίτλων ιδιοκτησίας σε οικίσκους που είχαν ανεγερθεί στο Ζύγι, ο κ. Κέττηρος είπε ότι το ζήτημα θα προχωρήσει με πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών που παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την παραχώρηση τίτλων ιδιοκτησίας σε κατοικίες εκτοπισθέντων που βρίσκονται εκτός συνοικισμών, ο κ. Κέττηρος σημείωσε ότι υπήρχε νομοθετικό κενό, το οποίο εντοπίστηκε μόνο όταν άρχισε να επιταχύνεται η διαδικασία έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας για εκτοπισθέντες από το 2023 και έπειτα, αν και η νομοθεσία βάσει της οποίας γίνεται η τιτλοποίηση είχε ψηφιστεί από το 2006.

Η πρόταση νόμου, που σύμφωνα με τον κ. Κέττηρο θα κατατεθεί στην επόμενη Ολομέλεια της Βουλή για να οδηγηθεί προς ψήφιση, αφορά μερικές εκατοντάδες κατοικίες, όπως εξήγησε, οι οποίες ανεγέρθηκαν σε κρατική γη, αν και δεν είναι σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως προσφυγικός συνοικισμός.

Αναφορικά με τους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες Μαρί και σε κατοικίες στο Ζύγι, που χτίστηκαν με βοήθεια που παραχωρήθηκε στους δικαιούχους και στις οποίες κατοικούν τώρα τα παιδιά τους, ο κ. Κέττηρος ανέφερε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε οι γονείς να παραμείνουν εφ’ όρου ζωής στις οικίες στις οποίες διαμένουν στο Μαρί, χωρίς το δικαίωμα μεταβίβασης της άδειας χρήσης σε άλλα παιδιά.

Σε ό,τι αφορά τους οικίσκους που έκτισε το Τμήμα Πολεοδομίας στο Ζύγι, τους οποίους ο Έπαρχος Λάρνακας ήθελε να τους ανακτήσει, σύμφωνα με τον κ. Κέττηρο, η απόφαση του Υπουργείου είναι να παραμείνουν στους δικαιούχους ή στους κληρονόμους τους. «Η νομοθεσία που ψήφισε το 2023 η Βουλή για τις τιτλοποιήσεις αφορά ολόκληρη την Κύπρο και περιλαμβάνει και το Ζύγι», σημείωσε ο κ. Κέττηρος.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Λυσανδρίδης, εξέφρασε ικανοποίηση για την εξατομικευμένη διαχείριση της οποίας έτυχαν τα ζητήματα που απασχόλησαν την Επιτροπή σε τρεις συνεδριάσεις της, όπως είπε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Αδάμος Ασπρής, χαιρέτισε την απόφαση και τα γρήγορα αντανακλαστικά του Υπουργείου Εσωτερικών να προχωρήσει σε διευθέτηση των ζητημάτων που εξέτασε η Επιτροπή, σημειώνοντας ότι με τον τρόπο αυτό αίρεται η αδικία εις βάρος των κατοίκων της περιοχής.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου, εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι βρέθηκε λύση για τις 12 οικιστικές μονάδες στο Ζύγι, επισημαίνοντας ότι ήταν θέμα που εξετάστηκε αυτεπάγγελτα στην Επιτροπή. «Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι όταν αναδεικνύονται τα προβλήματα και υπάρχει ουσιαστική πολιτική βούληση, τότε μπορούν να βρεθούν και οι ανάλογες λύσεις», είπε

Διευκρίνισε ότι για τις οικίες πέντε δικαιούχων που έχουν αποβιώσει, θα παρέχεται η δυνατότητα τιτλοποίησης της μονάδας στο όνομα ενός από τα τέκνα. Επίσης, για τις οικίες τριών δικαιούχων, οι οποίοι είναι εν ζωή, θα μπορούν να εξασφαλίσουν τίτλο είτε οι ίδιοι, είτε ένα από τα τέκνα τους. Όσο για τις δύο κενές μονάδες οι οποίες υπάρχουν, είπε ότι θα διατεθούν μέσω του καταλόγου της μέριμνας, ενώ για τις άλλες δύο περιπτώσεις θα δοθεί δικαίωμα εφ’ όρου ζωής και στη μία εκ των δύο περιπτώσεων θα εξεταστεί κατά πόσο θα μπορούν να τιτλοποιηθεί στο όνομα του τέκνου του συζύγου.

Η Βουλευτής του κινήματος Άλμα, Λίτσα Κωνσταντινίδη, δήλωσε ότι, παρά το γεγονός ότι οι κατοικίες εκτοπισθέντων εκτός προσφυγικών συνοικισμών είχαν ανεγερθεί νόμιμα, στερούνταν το δικαίωμα σε τίτλο ιδιοκτησίας, προσθέτοντας ότι αυτό στοχεύει να θεραπεύσει η τροπολογία που θα καταθέσει η Επιτροπή. «Θεωρούμε σημαντικό να αντιμετωπιστεί αυτή η εκκρεμότητα, ώστε προσφυγικές οικογένειες που αναμένουν εδώ και χρόνια,να μπορέσουν επιτέλους να εξασφαλίσουν τίτλο ιδιοκτησίας.

Η κ. Κωνσταντινίδη χαιρέτισε, επίσης, την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου Εσωτερικών και τις αποφάσεις που προωθούνται για την επίλυση των στεγαστικών προβλημάτων εκτοπισθέντων σε Ζύγι και Μαρί. Πρόσθεσε ότι «υπάρχουν πολλά εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τη στεγαστική αποκατάσταση των προσφύγων και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει η ίδια μεσότητα και για τα υπόλοιπα προβλήματα».