Φωτιά σε όχημα στη Λεμεσό: Ανθρώπινο χέρι «δείχνουν» οι έρευνες

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τις εξετάσεις που συνεχίστηκαν σήμερα διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης.

Υπενθυμίζεται ότι φωτιά ξέσπασε γύρω στις 11:30 το βράδυ ενώ το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο έξω από γραφεία εταιρείας σε περιοχή του Αγίου Τύχωνα στη Λεμεσό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Πυροσβεστικής για κατάσβεση της φωτιάς καθώς και μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις.

Από τη φωτιά το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές.