Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι έχει επίγνωση του πόσα ζητούνται από τους επαγγελματίες υγείας, ειδικά όταν εργάζονται υπό πίεση, και τόνισε ότι η εμπιστοσύνη στον γιατρό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν τα νέα είναι δύσκολα και ο ασθενής χρειάζεται κάποιον που να του μιλήσει με ειλικρίνεια και ευγένεια.

Αναφερόμενος στην ιστορία της ιατρικής γνώσης στην Κύπρο, υπενθύμισε ότι πριν από περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια ο Απολλώνιος ο Κιτιεύς έγραψε για τη θεραπεία τραυματισμών και παθήσεων των αρθρώσεων, επιτρέποντας σε άλλους να μάθουν από την εμπειρία του. Όπως είπε, είναι ταιριαστό που το Συνέδριο φέρνει στην Κύπρο γιατρούς και ερευνητές από τόσους πολλούς κλάδους της ιατρικής. Συνεχάρη, δε, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, την Ιατρική του Σχολή και τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο που έφτασαν στη 14η διοργάνωση και που δίνουν στους νεότερους ερευνητές μια θέση στον διάλογο.

Το εύρος των θεμάτων του Συνεδρίου, ανέφερε, δείχνει πόσο έχει προχωρήσει η ιατρική μέσα σε μία γενιά. Για τις κυβερνήσεις, είπε, τίθεται το πρακτικό ερώτημα πώς οι εξελίξεις αυτές θα καταστούν διαθέσιμες σε όσους μπορούν να ωφεληθούν.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2026, κατά την οποία έγινε ανταλλαγή απόψεων για το πώς άλλες χώρες προσεγγίζουν παρόμοιες αποφάσεις, μεταξύ άλλων την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην κλινική πράξη, και συζητήθηκε πώς μπορεί να υπάρξει κοινή απάντηση σε απειλές για την υγεία που διασχίζουν τα σύνορα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την εισαγωγή του ΓεΣΥ αποφασιστικό βήμα προς την ευρύτερη πρόσβαση στη φροντίδα και ανέφερε ότι η Κυβέρνηση χτίζει πάνω σε αυτό το επίτευγμα, βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών και δίνοντας ισχυρότερο ρόλο στην πρόληψη. Παράλληλα, όπως είπε, ενισχύεται η πρωτοβάθμια φροντίδα, ώστε όσοι ζουν με χρόνιες παθήσεις να λαμβάνουν έγκαιρη στήριξη και καλύτερα συντονισμένη θεραπεία, ενώ τα τεκμήρια αξιοποιούνται για να καθοδηγούν τη δημόσια επένδυση.

Απευθυνόμενος στους γιατρούς και τους ερευνητές, τόνισε ότι η εμπειρία τους είναι πολύτιμη, καθώς δείχνει πού οι υπηρεσίες υγείας εξυπηρετούν καλά τους ασθενείς, πού εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες και πού η επένδυση μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά.

Τέλος, επισήμανε ότι τα κυπριακά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, για τα οποία δήλωσε πολύ περήφανος, έχουν χτίσει ισχυρές σχέσεις με συναδέλφους στο εξωτερικό, και ότι στόχος είναι περισσότεροι νέοι ερευνητές και γιατροί να έχουν την ευκαιρία να εργαστούν δίπλα τους, είτε μέσω κοινών έργων είτε παρακολουθώντας πώς άλλες ομάδες προσεγγίζουν δύσκολα περιστατικά.