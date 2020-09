Τα καθήκοντά τους ανέλαβαν και επισήμως οι νέοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς

Σε κοινή δήλωση που εξέδωσαν η αρμόδια Αντιπρόεδρος Jourova και οι Επίτροποι Hahn και Reynders, η Κομισιόν καλωσορίζει και συγχαίρει τους νέους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, οι οποίοι ανέλαβαν τα καθήκοντά τους και το κρίσιμο έργο για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς.

Όπως αναφέρουν τα τρία μέλη του Κολεγίου, "η αποστολή τους είναι ξεκάθαρη: καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ" και καθώς "οι εγκληματίες δεν γνωρίζουν σύνορα,

είναι καιρός να μην γνωρίζουν και οι εισαγγελείς".



Όπως τονίζουν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αλλάξει τα δεδομένα για την καταπολέμηση των διασυνοριακών οικονομικών εγκλημάτων. Η Υπηρεσία θα συμπληρώσει το σημαντικό έργο της Eurojust και της OLAF, δημιουργώντας μια ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση για την καταπολέμηση εγκλημάτων που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.



Ο ρόλος τους αφορά τη δικαιοσύνη σε έναν τομέα "όπου η ατιμωρησία είναι συχνή και οι απώλειες είναι σημαντικές τόσο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και για τους εθνικούς προϋπολογισμούς", αναφέρουν.



"Για αυτό, πρέπει να είναι ανεξάρτητοι, αποφασισμένοι και εμπεριστατωμένοι στις έρευνές τους. Είμαστε χαρούμενοι που, παρά τις προκλήσεις της πανδημίας, μαζί καταφέραμε να επιτύχουμε τον στόχο μας για τη δημιουργία του νέου γραφείου φέτος", καταλήγουν.



Υπενθυμίζεται ότι με κοινή συμφωνία της 16ης Οκτωβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διόρισαν την Laura Codruţa Kövesi πρώτη Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα και επίσης, με απόφαση της 27ης Ιουλίου 2020, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διόρισε τους πρώτους Ευρωπαίους Εισαγγελείς:

Frédéric Baab (FR), Cătălin-Laurențiu Borcoman (RO), Jaka Brezigar (SI), Danilo Ceccarelli (IT), Gatis Doniks (LV), Yvonne Farrugia (MT), Teodora Georgieva (BG), Daniëlle Goudriaan (NL), José Eduardo Guerra (PT), Petr Klement (CZ), Tomas Krušna (LT), Tamara Laptoš (HR), Κατερίνα Λοΐζου (CY), Ingrid Maschl-Clausen (AT), Juraj Novocký (SK), Andrés Ritter (DE), Maria Concepción Sabadell Carnicero (ES), Gabriel Seixas (LU), Kristel Siitam-Nyiri (EE), Harri Tiesmaa (FI), Yves Van Den Berge (BE) και Δημήτριος Ζημιανίτης (EL).



Ο όρκος τους, αναφέρει, μεταξύ άλλων ότι "αναλαμβάνω επισήμως την υποχρέωση να ασκώ τα καθήκοντά μου με πλήρη ανεξαρτησία, ενεργώντας προς το συμφέρον της Ένωσης συνολικά· να μη ζητώ και να μη λαμβάνω εντολές από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα εκτός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Επίσης, δεσμεύομαι να τηρώ την υποχρέωση εμπιστευτικότητας όσον αφορά οποιεσδήποτε πληροφορίες κατέχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία".



Υπενθυμίζεται ότι "η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ανεξάρτητο όργανο της Ένωσης, αρμόδιο για την έρευνα, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (παραδείγματος χάριν, απάτης, διαφθοράς, διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ για ποσά άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ)". "Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενεργεί έρευνες και πράξεις σχετικές με την ποινική δίωξη και ασκεί εισαγγελικά καθήκοντα ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων των κρατών μελών", σημειώνεται.



Προς το παρόν στην ενισχυμένη αυτή συνεργασία συμμετέχουν 22 από τα 27 κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία).

Από ΚΥΠΕ