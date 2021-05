Ενημέρωσε το Χριστοδουλίδη o Ν. Δένδιας για τη συνάντησή του με Τσαβούσογλου

Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, ενημέρωσε τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη, για τη συνάντηση που είχε σήμερα στην Αθήνα με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter πως "σε τηλεφωνική συνομιλία, ο ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας ενημέρωσε τον Κύπριο ΥΠΕΞ Ν.Χριστοδουλίδη για την συνάντηση του με τον Τούρκο ομόλογό του".

Υπενθυμίζεται πως το Κυπριακό ήταν στην ατζέντα της συζήτησης Δένδια – Τσαβούσογλου.

During telephone conversation, FM @NikosDendias briefed #Cyprus FM @Christodulides on his meeting with his Turkish counterpart



