Τον πέταξαν σε κάδο όταν γεννήθηκε- Έγινε εφευρέτης και εκατομμυριούχος

Ήταν παλιός και δεν δούλευε πολύ καλά, αλλά ήταν η αρχή μίας μεγάλης αγάπης: αυτής για την τεχνολογία, η οποία και τον έκανε εφευρέτη, επιχειρηματία και εκατομμυριούχο των τηλεπικοινωνιών. Ελάχιστοι θα μπορούσαν να φανταστούν μία τέτοια εξέλιξη στα πρώτα βήματα της ζωής του.



«Μην αφήνεις τις συνθήκες να καθορίσουν το ποιος είσαι». Αυτό είναι η συμβουλή που δίνει σήμερα ο 31χρονος σε όσους έχουν όνειρα και πιστεύουν ότι δεν έχουν την ευκαιρία να τα κάνουν πραγματικότητα. Αυτό είναι το μήνυμα που πήρε από την ίδια τη ζωή. Ο ίδιος έμαθε για τις συνθήκες στις οποίες γεννήθηκε όταν ήταν 8 ετών. Ρώτησε για αυτές τον πατέρα του, Νέιθαν, και η απάντηση που έλαβε έμεινε για πάντα χαραγμένη στο μυαλό και την ψυχή του: «Κοίτα, θα είμαι ευθύς μαζί σου, Φρεντ. Η βιολογική σου μητέρα, σε πέταξε. Η Μπέτι και εγώ σε βρήκαμε, δεν θέλαμε να σε στείλουμε σε ορφανοτροφείο και σε υιοθετήσαμε. Είσαι ο γιος μας».

Ο Φρέντι έμαθε έτσι πως όταν γεννήθηκε η βιολογική του μητέρα τον άφησε σε έναν κάδο σκουπιδιών στη Φλόριντα. «Όταν μου το είπε, σκέφτηκα πως είμαι σκουπίδι» αφηγείται στο BBC. «Αλλά εκείνος άρπαξε τον ώμο μου και μου είπε: Άκου, μην αφήσεις ποτέ αυτό να σε ενοχλήσει, να σου σταθεί εμπόδιο».

Ο Νέιθαν Φίγκερς ήταν τεχνίτης και η Μπέτι αγρότισσα. Ζούσαν στο Κουίνσι, μία αγροτική κοινότητα περίπου 8.000 κατοίκων στη Βόρεια Φλόριντα και ήταν στα 50 τους όταν γεννήθηκε ο Φρέντι το 1989. Είχαν ήδη παιδιά, αλλά αποφάσισαν να κρατήσουν τον Φρέντι που ήταν μόλις 2 ημερών και να τον υιοθετήσουν ως γιος τους. Ο Φρέντι λέει πως η οικογένειά του, του έδωσε πολλή αγάπη. Αλλά τα άλλα παιδιά στη γειτονιά ήταν σκληρά. Καθώς η ιστορία του ήταν γνωστή στη μιρκή κοινότητα, τον αποκολούσαν «το μωρό του κάδου», «σκουπίδι», του έλεγαν πως είναι βρώμικος και πως κανείς δεν τον θέλει.

Freddie Figgers: The millionaire tech inventor who was 'thrown away' as a baby https://t.co/O5upCn47OK