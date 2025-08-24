Υπ. Εξωτερικών: Το «Αμάλθεια» υλοποιείται παρά την προσπάθεια της τουρκικής πλευράς

Σε συνέντευξή του στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας ο «Φιλελεύθερος», ο κ. Κόμπος τονίζει ότι η Λευκωσία αντιμετωπίζει μια «υπαρξιακή απειλή» και καλεί σε αφύπνιση, μακριά από την «ψευδαίσθηση της κανονικότητας», υπογραμμίζοντας παράλληλα την επιτυχή και ενεργό παρουσία της Κύπρου στη διεθνή σκηνή, παρά τα τουρκικά εμπόδια.

Αναφερόμενος στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, την περιγράφει ως μια επιτυχία που αναδεικνύει τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι μιας συγκεκριμένης κυβέρνησης. Ο κ. Κόμπος αποκαλύπτει πως η υλοποίηση του σχεδίου γίνεται παρά τις στοχευμένες προσπάθειες της Άγκυρας να το αποτρέψει.

«Η τουρκική πλευρά, σε κάθε προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι αρκετά ευρηματική στο να θέτει εμπόδια. Τούτο αποτελεί στρατηγική επιλογή της Τουρκίας και πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι», σημειώνει. Περιγράφοντας την τουρκική τακτική, ο Υπουργός Εξωτερικών κάνει λόγο για μια «πολυμορφία προσπαθειών αποτροπής, συμβατικές και ασύμμετρες, είτε με διπλωματικές πιέσεις σε τρίτους, είτε προσπαθώντας να δημιουργήσει αμφιβολίες για το υλοποιήσιμο, είτε προσπαθώντας να δημιουργήσει την εντύπωση και την ανταγωνιστικότητα της δικής μας προσπάθειας, με άλλες προσπάθειες από άλλες φίλες χώρες».

Παρά τις δυσκολίες, ο κ. Κόμπος υπογραμμίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας, τονίζοντας ότι η χώρα μας συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της κρίσης «με δικό της μηχανισμό, με δική της πρωτοβουλία, μέσα σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό κλίμα και με τρόπον που αντιμετωπίζεται θετικά».

Απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε στο εσωτερικό, ο Υπουργός Εξωτερικών σημειώνει ότι αυτή πέρασε από διάφορα στάδια, από την αμφισβήτηση της ιδέας μέχρι την εναντίωση. Ωστόσο, όπως αναφέρει, η πραγματικότητα διέψευσε τις επικρίσεις, καθώς η πρωτοβουλία έτυχε θετικής υποδοχής από τη διεθνή κοινότητα, την παλαιστινιακή ηγεσία στη Ραμάλλα και φίλες αραβικές χώρες. «Αντ' αυτού προτιμούμε να είμαστε έμπρακτα χρήσιμοι, οι 1.200 τόνοι που μόλις εστάλησαν έχουν ως σκοπό να ωφελήσουν τους Παλαιστίνιους», επισήμανε. Απαντώντας σε ερωτήσεις αναγνωρίζει ότι η παράδοση της βοήθειας αντιμετωπίζει τις ίδιες προκλήσεις με όλες τις αντίστοιχες διεθνείς προσπάθειες, ειδικά σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και τη διανομή της στον άμαχο πληθυσμό.

Ο κ. Κόμπος συνδέει την τουρκική στάση στο θέμα της Γάζας με τη συνολικότερη στρατηγική της Άγκυρας έναντι της Κύπρου, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εφησυχασμού. «Ας μην έχουμε την ψευδαίσθηση της κανονικότητας. Αντιμετωπίζουμε υπαρξιακή απειλή», τονίζει και δίνει το παράδειγμα της απαγωγής των πέντε Ελληνοκυπρίων από το κατοχικό καθεστώς «στη βάση κατασκευασμένων κατηγοριών και με αποκλειστικό σκοπό την προσπάθεια επίδρασης πάνω στις επερχόμενες πολιτικές διαδικασίες ψηφοφορίας στα κατεχόμενα, αλλά και της πρόθεσης εκδίκησης και αντιμέτρων». Κάτι, που όπως σημειώνει, μεταξύ άλλων, «είναι απαράδεκτο και καταδικαστέο».

«Εάν τώρα το ζητούμενο είναι να επηρεαστεί η όποια προσπάθεια είναι σε εξέλιξη και που αφορά τα ζητήματα του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιυοσιών, η απάντηση που πρέπει να δοθεί είναι ότι υπάρχει Κράτος Δικαίου, που βρίσκει εφαρμογή στην ΚΔ, που είναι κράτος μέλος της ΕΕ, και τα θέματα τυγχάνουν χειρισμού πάνω σε αυτή τη βάση», επισημαίνει ο ίδιος.

Σχετικά με το Κυπριακό, ο Υπουργός αναφέρει ότι η πρόσφατη κινητικότητα και η προσωπική εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ είναι αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών της κυπριακής πλευράς. Ωστόσο, η πρόοδος προσκρούει στη «στείρα αντίδραση της άλλης πλευράς». Επαναλαμβάνει την πάγια θέση της Λευκωσίας για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, λέγοντας: «Το μόνο πλαίσιο είναι αυτό του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεν μπορεί να υπάρξει για μας οτιδήποτε άλλο ή οτιδήποτε εκτός αυτού του πλαισίου».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ