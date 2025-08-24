Οδηγήθηκε στο δικαστήριο ο 23χρονος – Αρνήθηκε αλκοτέστ και τραυμάτισε Αστυνομικό

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας «γύρω στις 02.10 χθες τα ξημερώματα, μέλη της Τροχαίας διεξήγαγαν ελέγχους τροχαίας στην πόλη, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων οδήγησης υπό της επήρεια αλκοόλης».

Κατά τη συγκεκριμένη ώρα τα μέλη της Τροχαίας Λάρνακας «ανέκοψαν όχημα το οποίο οδηγούσε αλλοδαπό νεαρό πρόσωπο, ηλικίας 23 ετών. Κατά την διάρκεια του ελέγχου και της διαδικασίας ελέγχου πιθανής οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης εφόσον η αναπνοή του μύριζε έντονα οινόπνευμα, αυτός αρνήθηκε να δώσει προκαταρκτικό δείγμα».

Προστίθεται ότι «ενώ το μέλος της Τροχαίας είχε προταγμένη την συσκευή προκαταρκτικού ελέγχου ανίχνευσης αλκοόλης, προς το παράθυρο του οδηγού του οχήματος, αυτός ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε του ελέγχου. Με την αμελή του οδήγηση, κτύπησε την παλάμη του αστυνομικού με αποτέλεσμα να απαγκιστρωθεί από το χέρι του η συσκευή προκαταρκτικής εξέτασης και να πέσει εντός του αυτοκινήτου του δράστη».

Σημειώνεται ότι «από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε το μέλος της Τροχαίας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «μετά από συντονισμένες εξετάσεις από μέλη της Τροχαίας Λάρνακας, γύρω στις 11 το πρωί εντοπίστηκε το ύποπτο όχημα σε οδό στην Κοινότητα Ορόκλινης, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκε και ο ύποπτος οδηγός. Πρόκειται για 23χρονο Ευρωπαίο υπήκοο μόνιμο κάτοικο Κύπρου ο οποίος παραδέχθηκε αρχικά την διάπραξη των αδικημάτων».

Στην οικία του «εντοπίστηκε σε πισίνα η συσκευή προκαταρκτικού ελέγχου της Αστυνομίας».

Ο 23χρονος συνελήφθη για όλα τα αδικήματα που διέπραξε κατά τον έλεγχο καθώς και για το αδίκημα της κακόβουλης ζημιά στη προκαταρκτική συσκευή εκπνοής ελέγχου ανίχνευσης αλκοόλης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για δύο ημέρες.

Το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ