ΑρχικήΕλλάδαΤραγωδία σε ξενοδοχείο στη Μύκονο: Νεκρός 25χρονος σε πισίνα δωματίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε ξενοδοχείο στη Μύκονο: Νεκρός 25χρονος σε πισίνα δωματίου

 24.08.2025 - 13:10
Τραγωδία σε ξενοδοχείο στη Μύκονο: Νεκρός 25χρονος σε πισίνα δωματίου

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στον Ορνό Μυκόνου, όταν δύο νεαροί αλλοδαποί βρέθηκαν αναίσθητοι μέσα σε ιδιωτική πισίνα δωματίου.

Ο ένας από αυτούς ανασύρθηκε ζωντανός, ενώ ο δεύτερος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Υπάλληλος καθαριότητας διαπίστωσε ότι έτρεχε νερό στο μπαλκόνι δωματίου τρίτου ορόφου, προερχόμενο από την πισίνα του ακριβώς πάνω δωματίου. Η εργαζόμενη ενημέρωσε αμέσως την υποδοχή και, συνοδευόμενη από δύο ακόμη υπαλλήλους, μπήκε στο δωμάτιο για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τρεις υπάλληλοι αντίκρισαν τους δύο ενοίκους του δωματίου, Βραζιλιάνους υπηκόους, να βρίσκονται εντός της ιδιωτικής πισίνας έχοντας χάσει τις αισθήσεις τους. Ένας εκ των εργαζομένων κατάφερε να ανασύρει πρώτα τον έναν, ηλικίας 23 ετών, ο οποίος είχε ακόμη επαφή με το περιβάλλον, και στη συνέχεια τον δεύτερο, ηλικίας 25 ετών, ο οποίος ήταν αναίσθητος.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα σταθμός του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον έναν νεαρό και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου. Για τον δεύτερο, οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για εργαστηριακή εξέταση η σύριγγα και η λευκή σκόνη

Κατά την αυτοψία στο χώρο του δωματίου, οι αρχές εντόπισαν στο μπαλκόνι μία χρησιμοποιημένη πλαστική σύριγγα, ενώ στο εσωτερικό βρέθηκαν τέσσερα μικρά φακελάκια που περιείχαν λευκή σκόνη άγνωστης σύνθεσης, η οποία εκτιμάται ότι ενδέχεται να είναι ναρκωτική ουσία. Τα ευρήματα κατασχέθηκαν από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυκόνου και θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Οι αρχές έχουν ήδη παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σύρου. Παράλληλα, συνεχίζεται η προανάκριση για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

