Μια μεγάλη συναυλία έρχεται στη Γιορτή Χαρουπιού 2025 - Ποιος γνωστός καλλιτέχνης θα εμφανιστεί

Η εκδήλωση, αφιερωμένη στον κυπριακό «μαύρο χρυσό», αναμένεται να προσελκύσει πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακά εδέσματα με βάση το χαρούπι, πλούσιες κυπριακές γεύσεις και αυθεντικές πολιτιστικές εμπειρίες.

Κορυφαία στιγμή της βραδιάς θα είναι η ζωντανή εμφάνιση του γνωστού Έλληνα καλλιτέχνη Ηλία Βρεττού, ο οποίος, μαζί με τη Γεωργία Βρανά και το μουσικό τους σχήμα, θα παρουσιάσουν ένα δυναμικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, μελωδίες και διασκέδαση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η 13η Γιορτή Χαρουπιού τελεί υπό τη διοργάνωση του Δήμου Ακάμα και πραγματοποιείται με τη στήριξη του σωματείου Akamas Mandria FC 2025 και της Υπεραγοράς Φίλιππος, προσφέροντας μια βραδιά που ενώνει την παράδοση με τη σύγχρονη ψυχαγωγία και αναδεικνύει τον πλούτο της τοπικής κουλτούρας.