Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΜια μεγάλη συναυλία έρχεται στη Γιορτή Χαρουπιού 2025 - Ποιος γνωστός καλλιτέχνης θα εμφανιστεί
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μια μεγάλη συναυλία έρχεται στη Γιορτή Χαρουπιού 2025 - Ποιος γνωστός καλλιτέχνης θα εμφανιστεί

 24.08.2025 - 13:31
Μια μεγάλη συναυλία έρχεται στη Γιορτή Χαρουπιού 2025 - Ποιος γνωστός καλλιτέχνης θα εμφανιστεί

Ο Δήμος Ακάμα διοργανώνει για 13η χρονιά την καθιερωμένη Γιορτή Χαρουπιού, την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025, στις 8:00 μ.μ., στη νέα, ανακαινισμένη πλατεία της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου Πέγειας.

Η εκδήλωση, αφιερωμένη στον κυπριακό «μαύρο χρυσό», αναμένεται να προσελκύσει πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακά εδέσματα με βάση το χαρούπι, πλούσιες κυπριακές γεύσεις και αυθεντικές πολιτιστικές εμπειρίες.

Κορυφαία στιγμή της βραδιάς θα είναι η ζωντανή εμφάνιση του γνωστού Έλληνα καλλιτέχνη Ηλία Βρεττού, ο οποίος, μαζί με τη Γεωργία Βρανά και το μουσικό τους σχήμα, θα παρουσιάσουν ένα δυναμικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, μελωδίες και διασκέδαση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η 13η Γιορτή Χαρουπιού τελεί υπό τη διοργάνωση του Δήμου Ακάμα και πραγματοποιείται με τη στήριξη του σωματείου Akamas Mandria FC 2025 και της Υπεραγοράς Φίλιππος, προσφέροντας μια βραδιά που ενώνει την παράδοση με τη σύγχρονη ψυχαγωγία και αναδεικνύει τον πλούτο της τοπικής κουλτούρας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτη στιγμή: Ελέφαντας «ευχαριστεί» τους οδηγούς που περίμεναν να περάσει το κοπάδι τον δρόμο
Συγκλονίζει η κόρη της 36χρονης στον Βόλο: Για μένα πέθανε κι αυτός, λέει για τον πατέρα της - Θα τον συναντήσω για να του πω «ντροπή»
Τα «διαμάντια» της Κύπρου: Ιδού οι πιο όμορφες παραλίες του νησιού μας - Δείτε φωτογραφίες
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Αυγούστου
Τέλος η ζέστη: Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι στο μενού του καιρού – Πότε αναμένονται βροχές
Έφοδος της ΥΚΑΝ στη Λάρνακα: Εντόπισαν ναρκωτικά και ζυγαριά ακριβείας στο σπίτι 28χρονου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας σε ηλικία 79 χρόνων

 24.08.2025 - 13:18
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 40χρονος συζυγοκτόνος στον Βόλο

 24.08.2025 - 13:38
Μητσοτάκης: «Δεν ξεχνάμε το τραύμα της Κύπρου» – Πώς απαντά σε όσους αμφισβητούν τη στήριξη στην Ουκρανία»

Μητσοτάκης: «Δεν ξεχνάμε το τραύμα της Κύπρου» – Πώς απαντά σε όσους αμφισβητούν τη στήριξη στην Ουκρανία»

Τη βούληση της Ελληνικής Κυβέρνησης να αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος επανέλαβε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που επανήλθε, μετά από μία εβδομάδα θερινής «ανάπαυλας» στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μητσοτάκης: «Δεν ξεχνάμε το τραύμα της Κύπρου» – Πώς απαντά σε όσους αμφισβητούν τη στήριξη στην Ουκρανία»

Μητσοτάκης: «Δεν ξεχνάμε το τραύμα της Κύπρου» – Πώς απαντά σε όσους αμφισβητούν τη στήριξη στην Ουκρανία»

  •  24.08.2025 - 12:12
Εκτός ΕΔΕΚ ο Ανδρέας Αποστόλου – «Δεν αποχωρώ αλλά με έθεσαν εκτός Κόμματος» - Δείτε την ανάρτηση του Βουλευτή

Εκτός ΕΔΕΚ ο Ανδρέας Αποστόλου – «Δεν αποχωρώ αλλά με έθεσαν εκτός Κόμματος» - Δείτε την ανάρτηση του Βουλευτή

  •  24.08.2025 - 12:34
Κεραυνός Στροβόλου: Καταδικάζει την παράνομη κράτηση συνεργατών του στα κατεχόμενα και καλεί για άμεση παρέμβαση

Κεραυνός Στροβόλου: Καταδικάζει την παράνομη κράτηση συνεργατών του στα κατεχόμενα και καλεί για άμεση παρέμβαση

  •  24.08.2025 - 10:51
Φόνος στη Λεμεσό: Στις Κεντρικές Φυλακές ο 48χρονος πατροκτόνος – Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Αθαλάσσας

Φόνος στη Λεμεσό: Στις Κεντρικές Φυλακές ο 48χρονος πατροκτόνος – Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Αθαλάσσας

  •  24.08.2025 - 11:33
Το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Χρίστο - Στα λευκά τον αποχαιρετούν φίλοι του και συγγενείς

Το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Χρίστο - Στα λευκά τον αποχαιρετούν φίλοι του και συγγενείς

  •  24.08.2025 - 13:57
VIDEO: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 40χρονος συζυγοκτόνος στον Βόλο

VIDEO: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 40χρονος συζυγοκτόνος στον Βόλο

  •  24.08.2025 - 13:38
Μια μεγάλη συναυλία έρχεται στη Γιορτή Χαρουπιού 2025 - Ποιος γνωστός καλλιτέχνης θα εμφανιστεί

Μια μεγάλη συναυλία έρχεται στη Γιορτή Χαρουπιού 2025 - Ποιος γνωστός καλλιτέχνης θα εμφανιστεί

  •  24.08.2025 - 13:31
Οι κλέφτες ξανά χτύπησαν… καρέ-καρέ η «εισβολή» σε πάρκο της Επ. Λεμεσού – Δείτε φωτογραφίες

Οι κλέφτες ξανά χτύπησαν… καρέ-καρέ η «εισβολή» σε πάρκο της Επ. Λεμεσού – Δείτε φωτογραφίες

  •  24.08.2025 - 09:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα