VIDEO: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 40χρονος συζυγοκτόνος στον Βόλο

 24.08.2025 - 13:38
Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε το πρωί της Κυριακής 24 Αυγούστου ο 40χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους στον Βόλο.

Τη στιγμή που έφτασε, οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν «Γιατί το έκανες;» και αν το έχει μετανιώσει, ωστόσο εκείνος παρέμεινε σιωπηλός και με κατεβασμένο το κεφάλι.

Από τον εισαγγελέα του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας.

Έπειτα έλαβε προθεσμία από την Ανακριτή για να απολογηθεί την Τρίτη στις 10:00.

Η εισαγγελία διέταξε κοινωνική έρευνα για τα ανήλικα τέκνα του ζεύγους ως προς το πού πρέπει να οδηγηθούν. Μέχρι στιγμής μένουν με τους συγγενείς της μητέρας.

Όσον αφορά στον 40χρονο, με εντολή της εισαγγελίας, θα διερευνηθεί η νοσηλεία που είχε τον περασμένο Ιούνιο σε ψυχιατρείο και για τις συνθήκες υπό τις οποίες αφέθηκε ελεύθερος.

Μετά τη δολοφονία της 36χρονης γυναίκας, ο συζυγοκτόνος κρύφτηκε για πάνω από 24 ώρες, προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη. Ωστόσο, εντοπίστηκε κρυμμένος μέσα σε χόρτα οικοπέδου, περίπου 200 μέτρα μακριά από το σπίτι του, σε παλιό πάρκινγκ.

Αυτόπτες μάρτυρες και περίοικοι ανέφεραν ότι κατά την σύλληψή του φώναζε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη γυναίκα του επειδή τον απατούσε. «Καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε. Δεν μετανιώνω για τίποτα», φέρεται να ήταν τα πρώτα λόγια του 40χρονου δολοφόνου.

Φορούσε διαφορετικά ρούχα

Ο 40χρονος φορούσε διαφορετικά ρούχα από εκείνα της δολοφονίας, τα οποία πιθανότατα βρήκε σε κάδους απορριμμάτων. Πάνω του δεν βρέθηκε ούτε κινητό τηλέφωνο, ούτε μαχαίρι. Η οικογένεια διέθετε μόνο ένα κινητό, το οποίο βρέθηκε στο σπίτι.

Το βράδυ της Παρασκευής (22/8), η Ασφάλεια είχε μια πληροφορία ότι υπάρχει ένα άτομο που κινείται στην περιοχή και μοιάζει στον καταζητούμενο δολοφόνο αλλά φοράει διαφορετικά ρούχα, γι’ αυτό και οι έρευνες επικεντρώθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο. Υπήρξε ενημέρωση στις αστυνομικές αρχές από γείτονα, οι οποίες έκαναν έφοδο και συνέλαβαν τον 40χρονο.

Οι Αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 40χρονου, ο οποίος παρέμενε άφαντος, καθώς αμέσως μετά την επίθεση εναντίον της 36χρονης τράπηκε σε φυγή. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ του ζευγαριού δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο ο καταζητούμενος είχε ιστορικό με την Αστυνομία.

Αύριο Δευτέρα (25.8.2025) αναμένεται να γίνει η νεκροψία-νεκροτομή της 36χρονης από την Ιατροδικαστική της Θεσσαλονίκης στην οποία έχει ήδη μεταφερθεί η σορός της.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

