Βιντεοσκόπησαν τις τελευταίες στιγμές τους κρεμασμένοι από το αεροπλάνο

Νέο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, εικονίζει τους Αφγανούς που προ δύο ημερών είχαν σκαρφαλώσει και γραπωθεί στην άτρακτο του αμερικανικού αεροσκάφους, να βιντεοσκοπούν την απέλπιδά τους προσπάθεια για διαφυγή, καταγράφοντας, ουσιαστικά, και τις τελευταίες τους στιγμές.

Οι σκηνές χάους έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, συνεχίστηκαν και σήμερα, ενώ αναφέρθηκαν πυροβολισμοί από την πλευρά των Ταλιμπάν αλλά, κατά πληροφορίες, και από αμερικανούς στρατιώτες προκειμένου να διαλυθεί το συγκεντρωμένο πλήθος.

#BREAKING: Shocking scene from #Kabul Airport. Several Afghans who had grabbed landing gear of a #USAF's C-17A transport aircraft to flee from #Afghanistan dropped from air as the airplane took off! This is why #USArmy wants to keep them away from the C-17As! pic.twitter.com/b9zh7tGTWY