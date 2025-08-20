Αστυνομικός φυλακίστηκε γιατί έκλεψε εσώρουχα γυναίκας κατά τη διάρκεια έρευνας: Τον «πρόδωσε» κάμερα

Συνελήφθη και καταδικάστηκε σε 4 μήνες φυλάκισης

Ο 27χρονος αστυνομικός, Μαρτσίν Ζιελίνσκι, μέλος της αστυνομίας Hertfordshire, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να ψάχνει τα συρτάρια μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια έρευνας και να κρύβει εσώρουχα στην τσέπη του σε περιοχή της Βρετανίας.

Το περιστατικό συνέβη στις 12 Σεπτεμβρίου 2024, όταν η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα βάσει του Άρθρου 32. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού είχε συλληφθεί για άσχετη υπόθεση και αφέθηκε ελεύθερη χωρίς κατηγορίες.

Ο Ζιελίνσκι ομολόγησε την ενοχή του για κλοπή και «κακή/διεφθαρμένη άσκηση εξουσίας». Στις 4 Αυγούστου 2025 το δικαστήριο τον καταδίκασε σε τέσσερις μήνες φυλάκιση. Ο ίδιος είχε ήδη παραιτηθεί από την υπηρεσία του, τον Νοέμβριο 2024.

Η βοηθός αρχηγός της Hertfordshire Constabulary, Τζένα Τέλφερ, καταδίκασε την πράξη του χαρακτηρίζοντάς την «θεμελιώδη προδοσία» απέναντι στους πολίτες και στους συναδέλφους του: «Η εγκληματική συμπεριφορά του βλάπτει τη φήμη της αστυνομίας και προδίδει τις αξίες που εκπροσωπεί».

