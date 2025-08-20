Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Παραμένει άφαντος ο 50χρονος Νίκος: Απουσιάζει από την οικία του στο Φρέναρος - Βοηθήστε στον εντοπισμό του

 20.08.2025 - 11:44
Παραμένει άφαντος ο 50χρονος Νίκος: Απουσιάζει από την οικία του στο Φρέναρος - Βοηθήστε στον εντοπισμό του

Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του Νίκου Νικολάου, 50 ετών, ο οποίος απουσιάζει από την οικία του στο Φρέναρος από η ώρα 8.30 χθες το πρωί.  

Ο 50χρονος, περιγράφεται λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,76 περίπου, με γκριζόμαυρα μαλλιά, καφέ μάτια και τατουάζ στο αριστερό χέρι. Αυτός διακινείται με το αυτοκίνητο του μάρκας RENAULT CLIO, χρώματος χρυσού, με αριθμούς εγγραφής KPD668.

Καλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Δερύνειας στον αριθμό τηλεφώνου 23803260 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη για την επίσημη επίσκεψη του Καγκελάριου της Αυστρίας στην Κύπρο

