Παραμένει άφαντος ο 50χρονος Νίκος: Απουσιάζει από την οικία του στο Φρέναρος - Βοηθήστε στον εντοπισμό του

Ο 50χρονος, περιγράφεται λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,76 περίπου, με γκριζόμαυρα μαλλιά, καφέ μάτια και τατουάζ στο αριστερό χέρι. Αυτός διακινείται με το αυτοκίνητο του μάρκας RENAULT CLIO, χρώματος χρυσού, με αριθμούς εγγραφής KPD668.

Καλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Δερύνειας στον αριθμό τηλεφώνου 23803260 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.