Τροχαίο στη Λάρνακα: Στο κελί ο 19χρονος οδηγός που παρέσυρε τον φίλο του

Ο 19χρονος τραυματίστηκε κρίσιμα, γύρω στις 11.30 το βράδυ της Δευτέρας, 18 Αυγούστου, ενώ βρισκόταν σε ανοιχτό χώρο στάθμευσης οχημάτων, στη Λάρνακα. Νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, προέκυψαν στοιχεία, βάσει των οποίων εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 19χρονου, ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο στον χώρο στάθμευσης, κατά τον χρόνο τραυματισμού του 19χρονου. Μεταξύ των στοιχείων που προέκυψαν είναι και τα όσα ανέφερε ανακρινόμενος ο ίδιος ο 19χρονος οδηγός.

Ο 19χρονος οδηγός συνελήφθη λίγο μετά τις 6.00 το απόγευμα χθες Τρίτη και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης αμελών και απερίσκεπτων πράξεων, και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας, σε συνεργασία με την Τροχαία Λάρνακας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις