Τροχαίο στη Λάρνακα: Στο κελί ο 19χρονος οδηγός που παρέσυρε τον φίλο του

class="html-div xexx8yu xyri2b x18d9i69 x1c1uobl x1gslohp x14z9mp x12nagc x1lziwak x1yc453h x126k92a xyk4ms5" dir="auto">Υπενθυμίζεται ότι, η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη 19χρονου, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης τραυματισμού 19χρονου, που συνέβη το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, στη Λάρνακα.
Ο 19χρονος τραυματίστηκε κρίσιμα, γύρω στις 11.30 το βράδυ της Δευτέρας, 18 Αυγούστου, ενώ βρισκόταν σε ανοιχτό χώρο στάθμευσης οχημάτων, στη Λάρνακα. Νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, προέκυψαν στοιχεία, βάσει των οποίων εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 19χρονου, ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο στον χώρο στάθμευσης, κατά τον χρόνο τραυματισμού του 19χρονου. Μεταξύ των στοιχείων που προέκυψαν είναι και τα όσα ανέφερε ανακρινόμενος ο ίδιος ο 19χρονος οδηγός.
Ο 19χρονος οδηγός συνελήφθη λίγο μετά τις 6.00 το απόγευμα χθες Τρίτη και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης αμελών και απερίσκεπτων πράξεων, και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.
Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας, σε συνεργασία με την Τροχαία Λάρνακας.