Πιάνουν τους σιηπέτους οι κυνηγοί: Αρχίζει το κυνήγι της φάσσας - Οι ποινές για το άναμμα φωτιάς

Δηλαδή να αποφεύγουν το άναμμα φωτιάς για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και την αποφυγή ρίψης αναμμένων αποτσίγαρων και σπίρτων, αφού οι ψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν, αλλά και η παρατεταμένη ξηρασία που ταλαιπωρούν το νησί μας, ευνοούν ιδιαίτερα την έκρηξη και επέκταση των πυρκαγιών με ανυπολόγιστες συνέπειες για το περιβάλλον και τη χώρα μας γενικότερα. Η πρόσφατη πυρκαγιά της ορεινής επαρχίας Λεμεσού θα πρέπει να μας προβληματίσει και να μας παραδειγματίσει.

Τονίζεται επίσης, ότι η απόρριψη στο περιβάλλον των κενών φυσιγγίων, αποτελεί σοβαρή ρύπανση και ότι τούτο απαγορεύεται και από τον «Περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο». Συνεπώς, καλούνται οι κυνηγοί όπως μαζεύουν τα κενά φυσίγγια φεύγοντας.

Υπενθυμίζεται ότι, απαγορεύεται αυστηρά το άναμμα φωτιάς στις δασικές και αγροτικές περιοχές και ότι η ενέργεια αυτή συνιστά αδίκημα το οποίο σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 12 χρόνια ή με πρόστιμο μέχρι € 100.000,00 ή και τις δύο ποινές μαζί. Το άναμμα φωτιάς επιτρέπεται μόνο στις ειδικά διαμορφωμένες ψησταριές των εκδρομικών χώρων του Τμήματος Δασών για την ετοιμασία φαγητού.

Τέλος, όποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά μέσα ή κοντά στα δάση, προτρέπεται να τηλεφωνήσει αμέσως στο 1407 (Τμήμα Δασών) ή στο 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).