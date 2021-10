THE ADDAMS FAMILY 2 (Η Οικογένεια Άνταμς 2)

Βλέπουν τα αξιοθέατα, γνωρίζουν τους κατοίκους, μοιράζονται τα μυστικά τους, στην πιο απίστευτη περιπέτεια! Η οικογένεια Άνταμς 2 έρχεται στους κινηματογράφους.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ

Η αγαπημένη, αλλόκοτη φαμίλια επανέρχεται με τη συνέχεια κινουμένων σχεδίων Η Οικογένεια Άνταμς 2.

Σε αυτήν την ολοκαίνουρια ταινία, οι Άνταμς μπερδεύονται ξανά σε παλαβές περιπέτειες και βρίσκονται μπλεγμένοι σε ξεκαρδιστικά σκηνικά, με κάθε είδους ανυποψίαστο χαρακτήρα που θα βρουν στο διάβα τους. Παραμένοντας πάντα πιστοί στη μακάβρια φύση τους, τα μέλη της οικογένειας Άνταμς κουβαλάνε όπου κι αν βρεθούν τη σκοτεινιά και την εκκεντρικότητά τους, με ξεκαρδιστικά αποτελέσματα.

Οι γονείς της φαμίλιας, η Μορτίσια και ο Γκόμεζ, νιώθουν απογοητευμένοι που έχουν παραμελήσει τα παιδιά τους, τα οποία μεγαλώνουν παρακάμπτοντας τα οικογενειακά δείπνα και απασχολούνται μόνο με μακάβρια παιχνίδια τρόμου. Για να αναθερμάνουν τους οικογενειακούς δεσμούς, αποφασίζουν να μπουν όλοι μαζί στο Στοιχειωμένο τροχόσπιτο και να κάνουν κάτι ανήκουστο, να πάνε οικογενειακές διακοπές! Μάλιστα, θα αφήσουν τη Γιαγιά πίσω στο σπίτι, μόνη της…

Η περιπέτεια που θα ζήσουν θα τους βγάλει από την ασφάλεια του σπιτιού τους και θα τους φέρει σε επαφή με πολλούς ανυποψίαστους χαρακτήρες. Τι θα μπορούσε, ενδεχομένως, να πάει στραβά;



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ

• Τεχνική: Computer-animated (ψηφιακό)

• Άμεσα με την επιτυχημένη έξοδο του πρώτου μέρους το πρώτο μόλις σαββατοκύριακο κυκλοφορίας του, ανακοινώθηκε το σίκουελ με τους ίδιους σκηνοθέτες.

• Ο μόνος που αντικαταστάθηκε από το φωνητικό καστ είναι ο Finn Wolfhard για τον ρόλο του Πάντζλεϊ. Αυτό έγινε επειδή μεγαλώνοντας άλλαξε η φωνή του.

• Λόγω της αυξανόμενης πίεσης από την πανδημία, η Universal Pictures αποφάσισε ότι θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα την ταινία στις αίθουσες και σε VOD, σε ΗΠΑ και Καναδά.

• Και στα ελληνικά, με τις φωνές των: Τζίνη Παπαδοπούλου (Μορτίσια), Βασίλης Σαφός (Γκόμεζ), Λυδία Τζανουδάκη (Γουένσντεϊ), Θάνος Λέκκας (Φέστερ), Παύλος Χρυσανθίδης (Πάγκσλεϊ), Βίνα Παπαδοπούλου (η γιαγιά), Χρήστος Θάνος (Σάιρους Στρέιντζ), Κώστας Δαρλάσης (Κος Μουστέλα), Πωλίνα Ευαγγέλου (Οφηλία), Πηνελόπη Σκαλκώτου, Ζωή Πετράκη, Κώστας Αποστολίδης, Φώτης Πετρίδης, Πάνος Αποστολόπουλος, Ηλίας Ζερβός, Άρης Αβραμέας. Σκηνοθετική επιμέλεια: Ηλίας Ζερβός. Μετάφραση: Πάνυ Ναούμ.

Μουσικά Παραλειπόμενα

• Megan Thee Stallion, Maluma και Rock Mafia ερμηνεύουν για την ταινία το Crazy Family. Επίσης, ο Snoop Dogg είναι που ακούγεται ως ξάδελφος Ιτ στο It Ain’t Nothin’.



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Τα μέλη!

Ο περήφανος μπαμπάς Γκόμεζ Άνταμς απολαμβάνει την πλούσια αγάπη της συζύγου του και τις κακίες των παιδιών του. Ο Γκόμεζ είναι μπλαζέ, χαρισματικός και αθεράπευτα αισιόδοξος. Ανεξάρτητα από τα φοβερά σχέδια που μαγειρεύουν τα παιδιά του, αγαπά την οικογένειά του και έχει ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του ακόμα και στις πιο ηλιόλουστες μέρες.

Ο θείος Φέστερ είναι ένας καλοπροαίρετος εκκεντρικός, του οποίου οι αντισυμβατικές συνήθειες δημιουργούν χάος όπου κι αν πηγαίνει, αλλά είναι οικογένεια!

Η Γουένσντεϊ, η σαρκαστική ψυχή της οικογένειας, η οποία ζει για να βασανίζει τον ενοχλητικό μικρό αδερφό της τον Πάγκσλεϊ, με έξυπνους και ασυνήθιστους τρόπους. Όταν δεν βασανίζει τον μικρό της αδερφό, η Γουένσντεϊ αποκεφαλίζει τις κούκλες της ή φροντίζει το κατοικίδιο χταπόδι της. Είναι σοφή για την ηλικία της, ξεδιάντροπη και πρόθυμη να κάνει ό, τι χρειάζεται για να προστατεύσει την οικογένειά της, ακόμα και τον μικρό Πάγκσλεϊ.

Η Μορτίσια είναι η ήρεμη μαμά. Το μητριαρχικό κέντρο της οικογένειας Άνταμς που τους κρατάει όλους ενωμένους.

Φυσικά, μέλος της οικογένειας είναι και το Πράγμα, ένα εξωπραγματικό χέρι, κάτι ανάμεσα σε αγαπημένο οικογενειακό κατοικίδιο και σε προσωπικό βοηθό. Το Πράγμα είναι εκπληκτικά επικοινωνιακό, παρόλο που δεν μιλάει (είναι μόνο ένα χέρι).

Βασικό μέλος είναι και ο Μπάτλερ. Βαθιά πιστός στην οικογένεια, ειδικά προς τα παιδιά για τα οποία είναι κάτι σαν νταντά, πέρα από τα καθήκοντά του ως μπάτλερ. Ένας άνθρωπος με λίγα λόγια, αυτός ο πανύψηλος γίγαντας μπορεί να έχει μια εκφοβιστική εμφάνιση, όμως διαθέτει ξεχωριστό στυλ και χάρη.

Ο μικρός Πάγκσλεϊ, είναι ένας απειλητικός πιτσιρίκος στην προεφηβεία. Ένας αδυσώπητος καινοτόμος καταστροφικών gadgets που φιλοδοξεί να γίνει τόσο σκληρός όσο είναι η μεγάλη αδελφή του. Του αρέσει να κλέβει πινακίδες δρόμων, να ανατινάζει εθνικά μνημεία και ειδικεύεται στις κατεδαφίσεις.

Ξεχωριστή παρουσία στην οικογένεια αποτελεί ο ξάδελφος Ιτ, μια επιβλητική φιγούρα με μαύρα γυαλιά και απαράμιλλο στυλ που φέρνει πάντα το πάρτι μαζί του. Παρόλο που η ομιλία του είναι εντελώς ακατανόητη, η οικογένεια δείχνει να τον καταλαβαίνει μια χαρά.

Η παραγωγή!

Οι παραγωγοί και οι συντελεστές ήταν ενθουσιασμένοι για να συστήσουν την αγαπημένη, ανατριχιαστική, μυστηριώδη και τρομακτική οικογένεια σε μια νέα γενιά. Η πρώτη ταινία μίλησε στην καρδιά όχι μόνο των νέων θεατών, αλλά και των μεγαλύτερων θαυμαστών που έσπευσαν να το απολαύσουν από αγνή νοσταλγία.

Για τη δημιουργία της δεύτερης ταινίας, βοήθησε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι αγαπούσαν πραγματικά την οικογένεια Άνταμς. Οι σκηνοθέτες κατάφεραν να δημιουργήσουν μια ιστορία που θα λειτουργούσε σε πολλά επίπεδα και θα ήταν σημαντική.

Η ομάδα άρχισε να διερευνά το πώς ήταν να χωρίσει μια τόσο στενά συνδεδεμένη οικογένεια και τι μάχες θα είχε να δώσει στον δικό μας κόσμο. Έτσι, χτίστηκε μια ιστορία γύρω από την Γουένσντεϊ, γεμάτη αγωνία, και χιούμορ που θα επικοινωνούσε τη βαθύτερη αγάπη όλων μας να ανήκουμε στους αγαπημένους μας.

Έτσι, λοιπόν, γράφτηκε ένα επικό, ξεκαρδιστικό και απρόβλεπτο οδικό ταξίδι που είναι ο τέλειος τρόπος για αναδειχθούν οι συγκρούσεις της οικογένειας με τους άγραφους και γραμμένους κανόνες της «κανονικής» ζωής, αλλά και να προκύψουν συναντήσεις με ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα που δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τον τρόπο ζωής των Άνταμς.

Και έτσι μπορούμε να δούμε όλη την παράδοσή τους, καθώς αλληλεπιδρούν με όλους τους διαφορετικούς τύπους ανθρώπων.

Και φυσικά, ενώ η οικογένεια βρίσκεται εκτός σπιτικού, στην ουσία αποκτά άλλο ένα μέλος, το μεταφορικό της μέσο το οποίο είναι μια επέκταση του σπιτιού τους και αποτελεί το απόλυτο μακάβριο σκηνικό.

Η αποξένωση των εφήβων, οι δύσκολη συνύπαρξη εκτός σπιτιού, ο αδηφάγος και συχνά αφιλόξενος κόσμος, η περιέργεια για την επιστήμη, η ανάγκη για εξερεύνηση και οι δεσμοί αίματος, αποτελούν τα βασικά υλικά για κάθε οικογενειακό road trip, ακόμη κι αν πρόκειται για την πιο αλλόκοτη, μακάβρια και ασυνήθιστη οικογένεια του κόσμου.



Αυτή η περιπέτεια της Οικογένειας Άνταμς, είναι η πιο ευρηματική και η πιο αστεία που έζησαν ποτέ! Και σίγουρα θα την πάρουν μαζί τους στον οικογενειακό τους τάφο!

Δανείζουν τις φωνές τους: Όσκαρ Άϊζακ

Σαρλίζ Θερόν

Κλόι Γκρέις Μορέτζ

Σνουπ Ντογκ

Νικ Κρολ

Μπέτι Μίντλερ

Γουάλας Σον

Μπιλ Χέιντερ



Σκηνοθέτης: Κόνραντ Βέρνον

Από τις 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ στους κινηματογράφους

Κ. ΣΙΝΕΠΛΕΞ & THE MALL OF CYPRUS Λευκωσία,

RIO PREMIER (THE MALL OF NICOSIA)

Κ. ΣΙΝΕΠΛΕΞ & ΡΙΟ Λεμεσός,

Κ. ΣΙΝΕΠΛΕΞ Λάρνακα.

ΤΗΕ ΜΑLL OF PAPHOS Πάφος