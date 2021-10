LAST NIGHT IN SOHO (Συνέβη στο Σόχο)

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ

Ψυχολογικό θρίλερ του Έντγαρ Ράιτ, για ένα νεαρό κορίτσι που είναι παθιασμένο με το σχέδιο μόδας και βρίσκει έναν μυστηριώδη τρόπο να μεταφέρεται στη δεκαετία του 1960, όπου συναντάει το είδωλο της, έναν εκθαμβωτικό και φιλόδοξο τραγουδιστή. Όμως το περιβόητο «swinging-London» των ‘60 είναι πολύ διαφορετικό απ’ ό,τι ξέρουμε, και οι συνέπειες από το ταξίδι στον χρόνο είναι ολέθριες.



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ

Ο δεξιοτέχνης και υπερμοντέρνος σκηνοθέτης, Έντγκαρ Ράιτ επιστρέφει τέσσερα χρόνια μετά το Baby Driver (2017) με ένα σκοτεινό νουάρ με sci-fi καταβολές και ατμόσφαιρα μυστηρίου.

Ο Έντγκαρ Ράιτ έχει κατακτήσει τη φήμη του βιρτουόζου στυλίστα, έχοντας δημιουργίες στο ενεργητικό του όπως το “Shaun of the Dead”, το “Hot Fuzz” και την ταινία “Ο Σκοτ Πίλγκριμ εναντίον των 7 Πρώην” και επιστρέφει με ένα ατμοσφαιρικό, δυναμικό και στυλιζαρισμένο φιλμ με δράση, ένταση και έξυπνο χιούμορ για θεατές με απαιτήσεις στην ποιότητα ψυχαγωγίας.



• Η Thomasin McKenzie άφησε το Top Gun: Maverick για να πρωταγωνιστήσει εδώ.

• Πρώτη ταινία του Edgar Wright με γυναίκα στον κεντρικό ρόλο.

• Τυχαίνει να είναι το κύκνειο άσμα για δύο βρετανίδες ερμηνεύτριες που έλαμψαν μέσα στα 1960. Την Diana Rigg και τη Margaret Nolan.

• Ο Edgar Wright δήλωσε ως επιρροές του την Αποστροφή του Roman Polanski και το Μετά τα Μεσάνυχτα του Nicolas Roeg.

• Τα γυρίσματα είχαν ολοκληρωθεί μέσα στο 2019, και η διανομή είχε ανακοινωθεί για τον Σεπτέμβριο του 2020. Η πανδημία όμως προκάλεσε την αναβολή κυκλοφορίας για ένα έτος.

Πρωταγωνιστούν: Thomasin McKenzie

Anya Taylor – Joy

Matt Smith

Diana Rigg

Rita Tushingham

Tesence Stamp

Michael Ajao

Jessie Mei Li

Margaret Nolan



Σκηνοθέτης: Edgar Wright

