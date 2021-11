Υπ. Ενέργειας: Τον Μάρτιο τα αποτελέσματα για τον «Γλαύκο» - Τερματικό στην Αίγυπτο το επικρατέστερο σενάριο

Τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής γεώτρησης στο κοίτασμα «Γλαύκος» από την κοινοπραξία Exxon Mobil – Qatar Petroleum δεν πρέπει να αναμένονται πριν τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2022, δήλωσε η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατάσα Πηλείδου, τονίζοντας πως η γεώτρηση θα προχωρήσει απρόσκοπτα και οι όποιες τουρκικές προκλήσεις θα αντιμετωπιστούν μέσα από τη διπλωματία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση των πεπραγμένων του Υπουργείου της, η κ. Πηλείδου είπε πως η κοινοπραξία ENI/TOTAL αναμένεται να προχωρήσει σε ερευνητικές δραστηριότητες στο πρώτο μισό του 2022, ενώ στις αρχές του επόμενου έτους αναμένονται εισηγήσεις από τους αδειούχους της «Αφροδίτης» για ενδεχόμενες συνέργειες με Ισραήλ ή Αίγυπτο σε σχέση με την ανάπτυξη του κοιτάσματος.



Αναφορικά με το κοίτασμα «Γλαύκος» στο τεμάχιο 10, στο οποίο η ερευνητική γεώτρηση ανέδειξε μια αρχική ποσότητα φυσικού αερίου μεταξύ 5 και 8 τρισεκατομμυρίων ποδών (tcf), η κ. Πηλείδου είπε πως «σίγουρα πριν το Φεβρουάριο με Μάρτιο του 2022 δεν αναμένουμε αποτελέσματα όσον αφορά τις ποσότητες», προσθέτοντας πως η διαδικασία θα πάρει δύο με τρεις μήνες.



Όσον αφορά τους σχεδιασμούς για την αξιοποίηση του κοιτάσματος, η κ. Πηλείδου είπε πως «σίγουρα ανάλογα με την ποσότητα υπάρχουν διάφορα σενάρια στο τραπέζι, τα οποία θα εξεταστούν», με το σενάριο προς τερματικό στην Αίγυπτο να «θεωρείται το επικρατέστερο, βάσει των ποσοτήτων που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα και που αναμένονται βάσει και των αρχικών εκτιμήσεων».



Το γεωτρητικό πρόγραμμα θα προχωρήσει απρόσκοπτα



Ερωτηθείσα για τις τουρκικές αντιδράσεις, η Υπουργός Ενέργειας είπε πως σίγουρα οι προκλήσεις από την Τουρκία είναι ένα γεγονός το οποίο βλέπουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια κατά της Κύπρου και πρόσθεσε ότι γίνονται όλες οι ενέργειες και σε επίπεδο του Προέδρου της Δημοκρατίας και σε επίπεδο του ΥΠΕΞ.



«Και θεωρούμε ότι το γεωτρητικό πρόγραμμα θα προχωρήσει απρόσκοπτα και οι όποιες τουρκικές προκλήσεις θα αντιμετωπιστούν μέσα από τη διπλωματία και μέσα από τα εργαλεία που μας δίνει το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε.



Σε ερώτηση αν η κοινοπραξία του τεμαχίου 10 φαίνεται να επηρεάζεται από τις τουρκικές αντιδράσεις, η Υπουργός Ενέργειας επανέλαβε ότι βρίσκεται στα τελικά στάδια η προετοιμασία η οποία έχει γίνει σε λεπτομερέστατο επίπεδο από πλευράς και των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιασμών αλλά και της άφιξης του προσωπικού που θα εργαστεί στο γεωτρύπανο και ευρύτερα. «Θεωρώ ότι πλέον δεν τίθεται θέμα αναβολής της γεώτρησης», συμπλήρωσε.



Σε σχέση με το κοίτασμα «Αφροδίτη», η κ. Πηλείδου είπε ότι είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τους αδειούχους του κοιτάσματος. Προχωρούν με την μελέτη των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων τα οποία έχουν κληρονομήσει από τον προηγούμενο διαχειριστή (Noble Energy). Υπενθυμίζεται τον Ιούλιο του 2020 η Chevron εξαγόρασε την Noble.



«Και εντός των πρώτων μηνών του 2022», συνέχισε, «αναμένουμε να έχουμε συγκεκριμένες εισηγήσεις από την εταιρεία όσον αφορά το κατά πόσον θα μπορέσουν να εξευρεθούν κάποιες συνέργειες με τις αναπτύξεις που γίνονται είτε στο Ισραήλ είτε στην Αίγυπτο, ούτως ώστε να προχωρήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η ανάπτυξη του τεμαχίου».



Σε ερώτηση αν θεωρείται οριστικό ότι το φυσικό αέριο της «Αφροδίτης» θα διοχετευθεί σε τερματικό της Αιγύπτου, η κ. Πηλείδου είπε πως αυτό θα εξαρτηθεί από τις μελέτες για το εάν υπάρχουν ευκαιρίες παράλληλης ανάπτυξης είτε με δραστηριότητες στο Ισραήλ είτε στην Αίγυπτο. «Μπορεί να αλλάξει αυτό το σενάριο, όμως κατά πάσα πιθανότητα η τελική κατάληξη θα είναι στην Αίγυπτο», είπε.



Αναφορικά με τις συζητήσεις με την κοινοπραξία ΕΝΙ/TOTAL για νέα γεώτρηση στο τεμάχιο 6, η Υπουργός Ενέργειας είπε πως «ναι, υπάρχει σχεδιασμός για σίγουρα το πρώτο μισό του 2022 και ενδεχομένως το πρώτο τρίμηνο του 2022 όπου θεωρούμε ότι θα προχωρήσουν κανονικά με το συγκεκριμένο τεμάχιο».



Σχέδια χορηγιών €127 εκατ. άλλα €130 εκατ. το 2022



Εξάλλου, αναφερόμενη στο έργο του Υπουργείου, η κ. Πηλείδου είπε ένας από τους κύριους ρόλους είναι η παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις και η παροχή χορηγιών στις εταιρείες ιδιαίτερα σε κρίσιμες εποχές όπως κατά την διάρκεια της πανδημίας και μετά τη πανδημία.



«Επομένως το 2021 ήταν μια εντός εισαγωγικών μια δύσκολη χρονιά για το Υπουργείο μας γιατί χρειάστηκε να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά για την προκήρυξη σχεδίων χορηγιών που να αγγίζουν όλες τις πτυχές των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου και πιστεύουμε ότι αυτή η δουλειά επέφερε καρπούς», είπε.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το Υπουργείο προχώρησε σε προκηρύξεις ύψους €127 εκατ. που αντιστοιχούν στο 25% του συνόλου των διαθέσιμων κονδυλίων για την προγραμματική περίοδο 2021 -2027.



Είπε πως προκάλεσε έκπληξη για το ενδιαφέρον που προκάλεσε το σχέδιο ενίσχυσης του μεταποιητικού τομέα ύψους €50 εκατ. από τον επιχειρηματικό κόσμο. «Ενώ περιμέναμε την συνηθισμένη ροή αιτήσεων, είχαμε μια τεράστια ροή αιτήσεων και αναμένουμε ότι θα απορροφηθεί όλος ο προϋπολογισμός αρκετά γρήγορα». Για το σχέδιο έχουν ληφθεί συνολικά 652 αιτήσεις, πρόσθεσε.



Υπενθύμισε επίσης το Σχέδιο Εξοικονόμησης και ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών με τον προϋπολογισμό να ανεβαίνει στα €35 εκατ. που προκάλεσε «ευχάριστη έκπληξη» όσον αφορά την ανταπόκριση των νοικοκυριών με τις αιτήσεις να φτάνουν τις 2.152. «Πιστεύουμε ότι με τις εγκρίσεις που θα δοθούν τα νοικοκυριά θα μπορέσουν να μειώσουν ουσιαστικά το κόστος του ηλεκτρισμού» και πρόσθεσε ότι το σχέδιο θα προκηρυχθεί εκ νέου το 2022 με στόχο «όλοι να συμβάλουμε στη πράσινη ανάπτυξη».



Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε επίσης στο «πολύ δημοφιλές», όπως είπε, σχέδιο της ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας, λέγοντας ότι ο προϋπολογισμός των €30 εκατ. έχει ήδη εξαντληθεί βάσει και των αιτήσεων που έχουν ληφθεί.



Για το 2022, το Υπουργείο προγραμματίζει την προκήρυξη σχεδίων ύψους €130 εκατ., με την ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων και τοπικών αρχών και την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών να διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό €75 εκατ. (€40 εκατ. για επιχειρήσεις και €35 εκατ. για νοικοκυριά).



Είπε ακόμη πως το Υπουργείο έχει προχωρήσει σε αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση των σχεδίων, προσθέτοντας πως στις προκηρύξεις το 2022 οι αξιολογήσεις και η διεκπεραίωση των πληρωμών θα γίνεται με πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες.



Εξάλλου για το φλέγον της πρόσβασης της χρηματοδότησης, η κ. Πηλείδου είπε ότι εξετάστηκαν διάφορα σχέδια με το Σύνδεσμο Τραπεζών και τις εμπορικές τράπεζες για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ίδια κεφάλαια. «Αναμένουμε μέσα στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν κάποια εξειδικευμένα προγράμματα για να βοηθήσουν ουσιωδώς τις επιχειρήσεις», πρόσθεσε.



Brand Made in Cyprus



Παράλληλα σε σχέση με την εμπορική πολιτική, η κ. Πηλείδου είπε πως πέραν από τα σχέδια χορηγιών, υπάρχει το εθνικό σχέδιο δράσης για προώθηση του κυπριακού κρασιού, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια για τη δημιουργία του ονόματος “Made in Cyprus».



Ο στόχος, εξήγησε, είναι οι εταιρείες να μπορούν με κάποια κριτήρια να έχουν το σήμα Made In Cyprus, η οποία να συνοδεύεται από μια διαφημιστική εκστρατεία από πλευράς του Υπουργείου με στόχο να τους δοθεί πρόσβαση σε νέες αγορές, με απώτερο στόχο την αύξηση των εξαγωγών. Παράλληλα έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την προώθηση του χαλλουμιού ως Προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης.



Αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση στον τομέα εγγραφής και εξυπηρέτησης εταιρειών, αλλά και στην μετεξέλιξη του Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης, ο οποίος συνέβαλε στην κάθοδο 22 εταιρειών στην Κύπρο σε Μονάδα Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων το Ιανουάριου 2022 στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για προσέλκυση ή επέκταση της δραστηριοποίησης ξένων εταιρειών τεχνολογίας η άλλων δραστηριοτήτων στην Κύπρο.

