ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένα αγαπημένο στέκι της Λευκωσίας κλείνει τον κύκλο του και μας αποχαιρετά ύστερα από δυόμισι χρόνια

 14.08.2025 - 08:50
Υπήρξε ένας ξεχωριστός γευστικός προορισμός στο κέντρο της Λευκωσίας, στον αριθμό 1 της οδού Κρατίνου.

Ένα μέρος που έγινε συνώνυμο με το αυθεντικό πρωινό και μεσημεριανό, με την ποιοτική πρώτη ύλη και την ανεπιτήδευτη φιλοξενίας, ανακοίνωσε το τέλος της λειτουργίας του ύστερα από δυόμισι χρόνια γεμάτα δημιουργία, νοστιμιά και αγάπη.

Πρόκειται για το Lizzy’s Kitchen, ένα μαγαζί που έφερνε στο τραπέζι μας πιάτα προσεγμένα, φτιαγμένα με φρέσκα και επιλεγμένα υλικά, σαν να τα έφτιαχνε κάποιος για την οικογένειά του. Το μενού ήταν ένας ύμνος στις γεύσεις της ημέρας: sourdough club sandwich, αφράτα pancakes, τοστ, λαχταριστά burgers, γεμάτα bagels, και γιαούρτι με φρούτα — όλα γεμάτα φροντίδα, έμπνευση και γεύση.

Ήταν ένα στέκι που ένωσε ανθρώπους, που έδωσε χαρά μέσα από τον καφέ και το φαγητό, που έγινε κομμάτι της καθημερινότητας όσων πέρασαν το κατώφλι του.

Το κλείσιμο του αφήνει πίσω του αναμνήσεις γεμάτες μυρωδιές, γεύσεις και ζεστά χαμόγελα.

