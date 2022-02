Βραβεία Όσκαρ 2022: Ανακοινώθηκαν οι ποψηφιότητες - Τα φαβορί και τα τραγούδια που διεκδικούν το «χρυσό αγαλματίδιο»

Το μεσημέρι της Τρίτης (8/2), ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των φετινών Όσκαρ. Παρουσιαστές ήταν η Tracee Ellis Ross και ο Leslie Jordan.

Ποιοι κινηματογραφικοί αστέρες ξεχώρισαν με τις ερμηνείες τους τη χρονιά που πέρασε; Ποιες ταινίες κέρδισαν τις εντυπώσεις και ποιοι θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο «χρυσό αγαλματίδιο»;

Η 94η Τελετή Απονομής των βραβείων Όσκαρ, θα γίνει την Κυριακή 27 Μαρτίου (ξημερώματα Δευτέρας) και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά για την Ελλάδα από την COSMOTE TV. Μάλιστα, φέτος θα έχει παρουσιαστή, για πρώτη φορά από το 2018, ενώ θα επιστρέψει στο επί σειρά ετών «σπίτι» της, το περίφημο Dolby Theatre, όπως έχει ανακοινώσει το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Αν και άλλες εκδηλώσεις απονομής βραβείων έχουν αναβληθεί εξαιτίας της έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού, το ABC διευκρίνισε ότι τα σχέδια για την διοργάνωση της λαμπερής βραδιάς των κινηματογραφικών βραβείων Όσκαρ εξακολουθούν να ισχύουν, όπως αρχικά έχει προγραμματιστεί. Τα τρία προηγούμενα χρόνια, τα βραβεία Όσκαρ απονεμήθηκαν από διάσημους τηλεπαρουσιαστές, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένας βασικός παρουσιαστής της εκδήλωσης. Τα νούμερα τηλεθέασης κατέγραψαν πτώση, φθάνοντας στο «ναδίρ» των 10,4 εκατομμυρίων τηλεθεατών στις ΗΠΑ το 2021.

Δείτε αναλυτικά όλες τις υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία

Belfast

CODA

Μην Κοιτάτε Πάνω

Drive my Car

Dune

King Richard

Πίτσα Γλυκόριζα

Το Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών

Η Εξουσία του Σκύλου

West Side Story

Σκηνοθεσία

Τζέιν Κάμπιον

Κένεθ Μπράνα

Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι

Πολ Τόμας Αντερσον

Στίβεν Σπίλμπεργκ

Α' Ανδρικός Ρόλος

Χαβιέρ Μπαρδέμ

Μπένεντικτ Κάμπερμπατς

Αντριου Γκάρφιλντ για το «Tick

Γουιλ Σμιθ για το «King Richard»

Ντένζελ Γουάσινγκτον για το «The Tragedy of Macbeth»

Α' Γυναικείος Ρόλος

Τζέσικα Τσαστέιν για το «The Eyes of Tammy Faye»

Ολίβια Κόλμαν για το «The Lost Daughter»

Πενέλοπε Κρουζ για τις «Παράλληλες Μητέρες»

Νικόλ Κίντμαν για το «Being the Ricardos»

Κρίστεν Στιούαρτ για το «Spencer»

Διασκευασμένο Σενάριο

CODA

Dune

The Lost Daughter

Η Εξουσία του Σκύλου

Πρωτότυπο Σενάριο

Belfast

Μην Κοιτάτε Πάνω

King Richard

Πίτσα Γλυκόριζα

The Worst Person in the World

B' Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλει για το «The Lost Daughter»

Τζούντι Ντεντς για το «Belfast»

Κρίστεν Ντανστ για την «Εξουσία του Σκύλου»

Αριάνα Ντε Μπόζι για το «West Side Story»

Αουνζάνιου Ελις για το «King Richard»

Β' Ανδρικός Ρόλος

Κίραν Χάιντς για το «Belfast

Τρόι Κάτσερ για το «Coda»

Τζέσε Πλέμονς για την «Εξουσία του Σκύλου»

Τζ, Κ. Σίμονς για το «Being the Ricardos»

Κόντι Σμιτ ΜακΦι για την «Εξουσία του Σκύλου»

Μουσική

Μην Κοιτάτε Πάνω

Dune

Encanto

Παράλληλες Μητέρες

Η Εξουσία του Σκύλου

Κοστούμια

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

Φωτογραφία

Γκρεγκ Φρέιζερ για το «Dune»

Νταν Λαόυστσεν για το «Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών»

Αρι Βέγκνερ για την «Εξουσία του Σκύλου»

Μπρούνο Ντελμπονέλ για το «The Tragedy of Macbeth»

Γιάνους Καμίνσκι για το «West Side Story»

Μοντάζ

Μην Κοιτάτε Πάνω

Dune

King Richard

Η Εξουσία του Σκύλου

Tick Tick... Boom!

Καλύτερο Τραγούδι

Be Alive από το «Κing Richard»

Down to Joy από το «Belfast»

Somehow you DO the Four Good Days

Διεθνής Ταινία

Drive My Car (Ιαπωνία)

Flee (Δανία)

The Hand of God (Ιταλία)

The Worst Person in the World (Νορβηγία)



Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs. the Machine

Raya and the Last Dragon

Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Riding with Fire

Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

Audible

Lead me Home

The Queen of Basketball

Three Songs

When We Were Bullies

Οπτικά Εφέ

Dune

Free Guy

No Time to Die

Sang-chi and the Legend of

Spider-Man No Way Home

Μικρού Μήκους Ταινία - Animation

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action

Ala Kachuu – Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Ηχος

Belfast

Dune

No Time to Die

Η Εξουσία του Σκύλου

West Side Story

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

Coming to America

Cruella

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

Πηγή: ethnos.gr