Καταιγίδα «Γιούνις» στη Βρετανία: 3 νεκροί - Κλειστά σχολεία, τρένα και καθηλωμένα αεροπλάνα - ΒΙΝΤΕΟ

Λίγη ώρα αργότερα καταγράφηκε και δεύτερος θάνατος εξαιτίας της σφοδρής καταιγίδας. Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή Άλτον του Ανατολικού Χάμσάιρ, ένας οδηγός μοτοσυκλέτας κτυπήθηκε από δέντρο που έπεσε στον δρόμο ενώ βρισκόταν σε κίνηση, με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το τρίτο θύμα της καταιγίδας στη Βρετανία, είναι μία 30χρονη γυναίκα στην περιοχή Haringey, στο Λονδίνο.

Οι βρετανικές αρχές έχουν σημάνει συναγερμό σε ύψιστο επίπεδο, καθώς το καιρικό φαινόμενο που πλήττει τις τελευταίες ώρες το Νησί θεωρούνται ακραίες και επικίνδυνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει έως τώρα οι αρχές, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, εκατοντάδες σχολεία είναι κλειστά, ενώ τρένα και αεροπλάνα είναι καθηλωμένα σε σταθμούς και αεροδρόμια, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν οι επιβάτες. Όπως ανακοινώθηκε, χιλιάδες ταξιδιώτες ακύρωσαν το πρόγραμμά τους, καθώς οι ταχύτητες των ανέμων είναι ρεκόρ και οποιαδήποτε μετακίνηση θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων.

Οι Βρετανοί επιστήμονες θεωρούν τη συγκεκριμένη καταιγίδα χειρότερη από εκείνη που είχε πλήξει το Νησί το 1987, η οποία είχε χαρακτηριστεί «Μεγάλη Καταιγίδα», με τους ανέμους να αγγίζουν τα 180 χιλιόμετρα την ώρα στο Δυτικό Σάσεξ.

Δείτε live από το αεροδρόμιο του Χίθροου:

Μεγάλη προσοχή στα νοτιοδυτικά και στα νοτιοανατολικά

Τις προηγούμενες ώρες οι περιοχές στη νοτιοδυτική και στη νοτιοανατολική Βρετανία είχαν μπει σε καθεστώς «κόκκινου συναγερμού». Από το μεσημέρι, οι βρετανικές αρχές απέσυραν το ύψιστο επίπεδο συναγερμού στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά διατήρησαν την αυστηρή σύσταση οι κάτοικοι να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, καθώς τα καιρικά φαινόμενα θα εξακολουθήσουν να είναι άκρως επικίνδυνα και το επόμενο διάστημα.

Στην Ουαλία όλα τα σχολεία είναι κλειστά, ενώ ακυρώθηκαν όλα τα δρομολόγια των τρένων. Στην περιοχή Brigade, οι άντρες της Πυροσβεστικής βοήθησαν σχεδόν 1.000 άτομα να εκκενώσουν από κτίρια που υπέστησαν ζημιές, χωρίς να καταγραφεί κάποιος τραυματισμός.

Σε κόκκινο συναγερμό το Λονδίνο

Ο δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας, Σαντίκ Καν, καλεί τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους ενώ ανάλογη σύσταση έλαβαν και οι κάτοικοι της υπόλοιπης νοτιοανατολικής Αγγλίας, καθώς και της δυτικής Ουαλίας.

Σε βίντεο που έχουν ανέβει στα social media, οι θυελλώδεις άνεμοι ξεριζώνουν δέντρα ενώ τα αεροπλάνα προσπαθούν να προσγειωθούν με ασφάλεια.

Οι ριπές ανέμου από την καταιγίδα «Γιούνις» που πλήττει τη νοτιοανατολική Βρετανία, έφθασαν σήμερα σε επίπεδα ρεκόρ στο «Isle of Wight», το μεγαλύτερο νησί της Αγγλίας που βρίσκεται στη Μάγχη, αγγίζοντας τα 200 χιλιόμετρα την ώρα.

Την είδηση μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο στοιχεία του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Εικόνες στα social media δείχνουν πελώρια κύματα να «σκάνε» στο Φάρο του Νιου Χέιβεν. Οι ταχύτητες ανέμου στα αμερικανικά μετεωρολογικά πρότυπα παραπέμπουν σε τυφώνα επιπέδου 1 (του πιο χαμηλού δηλαδή).

Οι (κλεισμένοι στα σπίτια τους) Άγγλοι βρήκαν την ευκαιρία να θαυμάσουν στην τηλεόραση τις προσπάθειες των πιλότων να προσγειώσουν στο Χίθροου τα αεροπλάνα εν μέσω της κακοκαιρίας. Η σχετική ζωντανή μετάδοση του βρετανικού Big Jet TV συγκέντρωσε μάλιστα περισσότερους από 100.000 τηλεθεατές:

Πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν στα αεροδρόμια της πρωτεύουσας και, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Μεταφορών του Λονδίνου, εκτελούνται μειωμένα δρομολόγια στον σιδηρόδρομο λόγω των ισχυρών ανέμων.

Στο αεροδρόμιο του Χίθροου, τουλάχιστον 65 πτήσεις ακυρώθηκαν και άλλες 114 καθυστέρησαν περισσότερο από 15 λεπτά ενώ στο αεροδρόμιο Gatwick υπήρξαν 15 ακυρώσεις και 67 πτήσεις με καθυστέρηση.

Thousands of people were left without power following #StormDudley.



The Met Office has now issued red 'danger to life' wind warnings ahead of #StormEunice, which is expected to bring downpours and gusts of up to 90mph in parts of the UK - more here: https://t.co/1FvtGuBFl7 pic.twitter.com/UsZ7SKrL8u