Απειλές Ρωσίας σε Φινλανδία - Πόλεμος εάν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ

«Εκλαμβάνουμε τη δέσμευση της φινλανδικής κυβέρνησης σε πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας ως σημαντικό παράγοντα στη διαφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη βόρεια Ευρώπη» αναφέρεται σε ανάρτηση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Και προστίθεται: «Η εισδοχή της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ θα έχει σοβαρές στρατιωτικές και πολιτικές προκτάσεις».

💬#Zakharova: We regard the Finnish government’s commitment to a military non-alignment policy as an important factor in ensuring security and stability in northern Europe.



☝️Finland’s accession to @NATO would have serious military and political repercussions. pic.twitter.com/eCY5oG23rL