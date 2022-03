Πρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ: Ανησυχία για τα ψηλά επίπεδα κρουσμάτων στα σχολεία

Υπάρχει ανησυχία για το γεγονός ότι τα κρούσματα συνεχίζουν να παραμένουν σε αρκετά ψηλά επίπεδα μέσα στα σχολεία, είπε, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Κώστας Χατζησάββας, ο οποίος ανέφερε, επίσης, ότι ο Υπουργός Υγείας είπε στην αντιπροσωπεία της οργάνωσης κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν χθες, ότι εντός των δύο εβδομάδων, εάν η επιδημιολογική εικόνα παρουσιάσει βελτίωση, τότε δεν αποκλείεται να υπάρξουν εισηγήσεις για χαλάρωση και των μέτρων εντός σχολικών μονάδων.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Χατζησάββας είπε ότι «υπάρχει ανησυχία για το γεγονός ότι παρατηρούμε ότι τα κρούσματα συνεχίζουν να παραμένουν σε αρκετά ψηλά επίπεδα μέσα στα σχολεία μας και πρέπει να δουν οι ειδικοί τι είναι εκείνο που φταίει για να μην παρουσιάζεται αισθητή πτώση στα κρούσματα μέσα στα σχολεία».



Οπως είπε, «παρατηρούμε να υπάρχει μια χαλάρωση όσον αφορά τα μέτρα έξω από τα σχολεία. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η χαλάρωση, τότε σημαίνει ότι ενδεχομένως να αυξάνονται τα κρούσματα. Κατά συνέπεια τα κρούσματα μεταφέρονται μέσα στα σχολεία μας και οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να επωμίζονται όλα τα έξω-εκπαιδευτικά καθήκοντα που έχουν σχέση με την εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων», πρόσθεσε.



Σε ερώτηση για την εφαρμογή του μέτρου «test to stay» και για τους εκπαιδευτικούς, ο κ. Χατζησάββας είπε ότι για το θέμα αυτό ενημέρωσε χθες τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ο Υπουργός Υγείας και πρόσθεσε ότι ήταν μια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι θα εφαρμόζουν το «test to stay» γενικά στην κρατική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου και των εκπαιδευτικών.



«Η απόφαση αυτή αφορά ουσιαστικά τους ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ενδεχομένως να δηλωθούν ως στενές επαφές κρούσματος. Άρα, τους δίνεται η ευκαιρία να συνεχίζουν κανονικά να προσέρχονται στην εργασία τους, όμως θα πρέπει με βάση την απόφαση αυτή να προβαίνουν σε έλεγχο μέσω του μέτρου test to stay», συμπλήρωσε.



Τα μέτρα αυτά, συνέχισε ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, προκαλούν και διάφορα προβλήματα μέσα στα σχολεία είτε αφορά το μέτρο, το «test to stay», είτε αφορά τον έλεγχο που γίνεται στους μαθητές κάθε 72 ώρες.



«Συνεχίζει ουσιαστικά με την εφαρμογή των μέτρων αυτών να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Με τα μέτρα αυτά ουσιαστικά υπάρχει και μεγάλη απώλεια διδακτικού χρόνου, ειδικά για τους μαθητές του Λυκείου και ειδικότερα για τους τελειόφοιτους μαθητές. Είναι για αυτό τον λόγο που χθες στη συνάντηση, ζητήσαμε από τον Υπουργό Υγείας να μας πει κατά πόσον υπάρχουν κάποιες σκέψεις για χαλάρωση των μέτρων και μέσα στα σχολεία, από τη στιγμή που αποφασίζουν για χαλαρώσεις έξω από τα σχολεία. Ο Υπουργός Υγείας μας είπε ότι εντός των δύο εβδομάδων, εάν η επιδημιολογική εικόνα παρουσιάσει βελτίωση, τότε δεν αποκλείεται να υπάρξουν εισηγήσεις για χαλάρωση και των μέτρων εντός σχολικών μονάδων. Άρα, θα είμαστε σε αναμονή», πρόσθεσε.



Ικανοποιήθηκε το αίτημα όσον αφορά τους αντικαταστάτες



Όσον αφορά τους αντικαταστάτες, ο κ. Χατζησάββας είπε ότι ικανοποιήθηκε το αίτημα για να διορίζονται με πλήρες διδακτικό ωράριο, έτσι ώστε να μπορούν να καλύπτουν και άλλες ανάγκες που προκύπτουν στα σχολεία λόγω της πανδημίας.



«Ενημέρωσε ήδη το Υπουργείο Παιδείας τα Επαρχιακά Γραφεία για να κάνουν τις ανάλογες ενέργειες», πρόσθεσε.



Πλαίσια μάθησης – Χρονοδιαγράμματα για απολυτήριες και παγκύπριες εξετάσεις



Αναφορικά με τα πλαίσια μάθησης, ο κ. Χατζησάββας είπε ότι είχαν μια συνάντηση την περασμένη Παρασκευή στο Υπουργείο Παιδείας, όπου συζήτησαν ξανά για τα πλαίσια μάθησης για τις τρεις τάξεις του Λυκείου για το δεύτερο τετράμηνο.



«Μας ενημέρωσε το Υπουργείο Παιδείας για τα χρονοδιαγράμματα για τις απολυτήριες εξετάσεις αλλά και για τις παγκύπριες εξετάσεις, που μάλλον φαίνεται ότι τα χρονοδιαγράμματα να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά την διεξαγωγή των απολυτήριων εξετάσεων και των παγκύπριων εξετάσεων», κατέληξε.

