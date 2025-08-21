Ώρες αγωνίας για το 4χρονο αγοράκι που νοσηλεύεται στο Μακάρειο - Η κατάσταση της υγείας του

Σύμφωνα με την Αστυνομία, χτες γύρω στις 15:15, ενημερώθηκε η Αστυνομία για περιστατικό κατά το οποίο 4χρονο αγοράκι κινδύνευσε με πνιγμό σε πισίνα παραλιακού ξενοδοχείου στη περιοχή Χλώρακας.

Μέλη της Αστυνομίας επισκέφθηκαν άμεσα τόσο το αναφερόμενο ξενοδοχείο όσο και το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Πάφου και διενεργούν εξετάσεις.

Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις προέκυψε ότι γύρω στις 14:00, τετράχρονο αλλοδαπό αγοράκι εντοπίστηκε από λουόμενη να βρίσκεται στον βυθό της πισίνας.

Ανασύρθηκε άμεσα από την ίδια και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ και ακολούθως στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία.

Το παιδί συνεδεύοταν στη πισίνα από την 51χρονη μητέρα του.

Σύμφωνα με την ίδια, ο 4χρονος βρισκόταν στην άκρη της πισίνας σε πολύ ρηχό νερό, υπό την επιτήρηση της. Σε κάποια στιγμή, όταν αυτή έπρεπε να φροντίσει το μικρότερο παιδί της, ο 4χρονος διέλαθε της προσοχής της και ως φαίνεται προχώρησε σε βαθύτερο σημείο, όπου και τελικά εντοπίστηκε. Στην σκηνή υπήρχε ναυαγοσώστης.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.

Σημειώνεται πως η οικογένεια του τετράχρονου μόλις είχε αφιχθεί στο ξενοδοχείο για διακοπές από το Ισραήλ.

