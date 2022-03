Πούτιν: Η Δύση προσπαθεί να διχάσει την κοινωνία μας - Ζητά «αυτοκάθαρση της Ρωσίας» από «προδότες και αποβράσματα»

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Business Insider, ο Ρώσος πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά: «Η συλλογική Δύση προσπαθεί να διχάσει την κοινωνία μας, εικαζόμενος για στρατιωτικές απώλειες, για κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των κυρώσεων, προκειμένου να προκαλέσει μια εξέγερση του λαού στη Ρωσία».

Ominous words from Putin about a “natural and necessary cleansing of the nation” to “spit out like flies” all representatives of a fifth column and “traitors” who do not back the Kremlin line. No wonder thousands are leaving the country in fear. pic.twitter.com/66LGpo12p3