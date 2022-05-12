Όλα τα σημεία για test to stay αύριο Παρασκευή (13/03) - ΠΙΝΑΚΑΣ

Το μέτρο “test to stay” εφαρμόζεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς στην Δημοτική και Μέση εκπαίδευση του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και στα παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω που φοιτούν σε νηπιαγωγεία, προδημοτική και ειδικά σχολεία (εξαιρούνται τα παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας που φοιτούν σε βρεφοπαιδοκομικούς σταθμούς). Το μέτρο “testtostay” απευθύνεται σε άτομα που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού και βάσει του πρωτοκόλλου υποχρεούνται σε αυτοπεριορισμό.
Από την εφαρμογή του μέτρου “test to stay” εξαιρούνται τα άτομα που κατέχουν έν ισχύι πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού (ακολουθούνται οι οδηγίες διαχείρισης στενών επαφών).
Οδηγίες σε παιδιά που φοιτούν σε νηπιαγωγεία, προδημοτική και ειδικά σχολεία:
Οδηγίες σε μαθητές/τριες:
Συγκεκριμένα:
Την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022, θα λειτουργήσουν συνολικά 154 σημεία, εκ των οποίων 57 σε σχολικές μονάδες και 97 σε κλινικά εργαστήρια.
Τα συγκεκριμένα σημεία θα λειτουργούν από τις 7:00π.μ μέχρι τις 8:00π.μ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων που θα αποτελούν στενές επαφές. (Για τους μαθητές/τριες της Μέσης Εκπαίδευσης συστήνεται όπως προσέρχονται μεταξύ των ωρών 07:00 – 07:30, ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω απώλεια διδακτικού χρόνου).
Τα συμβεβλημένα κλινικά εργαστήρια είναι:
|
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
(55ΣΗΜΕΙΑ)
|
ΠΕΡΙΟΧΗ
|
ΧΗΜΕΙΟ
|
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
|
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
|
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ 41, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|
MPN UNILAB LIMITED
|
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 19, CITY HOUSE, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ
|
ΚΡΉΤΗΣ 23, 2ΟΣ ΌΡΟΦΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΊΑ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ
|
ΚΡΗΤΗΣ 12, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ
|
ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 23 ΑΡ 8, AΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ
|
ΠΗΝΕΛΌΠΗΣ ΔΈΛΤΑ 7, ΛΥΚΑΒΗΤΤΌΣ
|
ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB
|
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 11Α, ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ
|
ΛΕΩΦ.ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 75Β, ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ
|
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
|
TZΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 86, ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ
|
ΚΑΙΜΑΚΛΙ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB
|
ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ 57, ΚΑΙΜΑΚΛΙ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ
|
ΚΑΝΤΆΡΑΣ 18, ΚΑΙΜΑΚΛΊ
|
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
|
ACTBIO-BIOMEDICAL LAB
|
ΚΥΡΗΝΕΊΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΈΩΣ 24, ΠΛΑΤΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB
|
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ 119, ΑΓΛΑΤΖΙΑ
|
ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
|
ΛΕΩΦΌΡΟΣ ΚΥΡΗΝΕΊΑΣ 132Α, ΑΓΛΑΝΤΖΙΆ
|
|
MEDICQUEST MEDICAL DIAGNOSTIC LABORATORY
|
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 50Β, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
|
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
|
ΧΗΜΕΙΟ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ
|
ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΣΕΡΙΟΥ 70Α, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 36, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ,
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ
|
ΤΣΕΡΊΟΥ 30, ΣΤΡΌΒΟΛΟΣ
|
ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
|
1.ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 59, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
2.ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΎ 100, ΣΤΡΌΒΟΛΟΣ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ
|
KANTAΡΑΣ 154, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
|
CLINICAL LABORATORY IOANNA KRENTOU MOUSKIDE
|
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 66 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 13 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
|
CITY CLINICAL LABORATORIES
|
ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 139, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗ
|
ΣΤΑΥΡΟΎ 79
|
ΕΓΚΩΜΗ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ
|
ΛΕΩΦ.ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 37Α, ΕΓΚΩΜΗ
|
ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
|
ΛΕΩΦ. 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 55Α, ΜΑΚΕΔΟΝΊΤΙΣΣΑ
|
MEDICQUEST MEDICAL DIAGNOSTIC LABORATORY
|
METOXIOY 68 A-B, ΕΓΚΩΜΗ
|
ΛΑΤΣΙΑ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB
|
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 1, ΛΑΤΣΙΑ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ
|
ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ ΣΤΑΎΡΟΥ1Β. ΛΑΤΣΊΑ
|
ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
|
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΑΡΊΟΥ ΙΙΙ 33, ΛΑΤΣΙΆ
|
ΓΕΡΙ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗ
|
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 16
|
ΔΑΛΙ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΣ Λ. ΠΑΠΑΛΟΪΖΟΥ
|
ΜΙΧΑΗΛ ΟΛΥΜΠΙΟΥ 10Γ, ΔΑΛΙ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗ
|
ΧΑΛΚΆΝΟΡΟΣ 56Α
|
ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ
|
ΙΠΠΟΚΡΆΤΟΥΣ 8, ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ
|
ΛΕΩΦ ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ33 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ
|
ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ
|
ΛΕΟΦΌΡΟΣ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΊΟΥ ΙΙΙ 32, ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
|
ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
|
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΊΟΥ ΙΙΙ 10, ΛΑΚΑΤΆΜΙΑ
|
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB
|
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 72, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ
|
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 38Α, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
|
ΔΕΥΤΕΡΑ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB
|
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 11, ΔΕΥΤΕΡΑ
|
ΤΣΕΡΙ
|
ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
|
ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΙΕΡΊΔΗ 40Β, ΤΣΕΡΙ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗ
|
ΜΙΧΑΛΆΚΗ ΚΟΥΣΟΥΛΊΔΗ 1
|
ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ
|
MPN UNILAB LIMITED
|
ΚΥΠΡΟΥ ΚΟΝΑΡΗ 15Β, ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ
|
ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB
|
ΑΥΛΩΝΟΣ 2, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ
|
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 73 Γ1, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ
|
ΧΗΜΕΙΟ ΔΕΣΠΩ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
|
65, ΓΡ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ,KOKKIΝOTΡΙΜΙΘΙΑ
|
MEDICQUEST MEDICAL DIAGNOSTIC LABORATORY
|
ΓΡ.ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 26, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ
|
ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ
|
ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
|
ΛΕΩΦ.ΤΡΟΟΔΟΥΣ 15Β, ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ
|
ΕΥΡΥΧΟΥ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB
|
ΑΝΔΡΕΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 1, ΕΥΡΥΧΟΥ
|
ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ
|
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ,ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Π.Ζ ΑΓΑΠΙΟΥ
|
ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 20, ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ
|
ΚΛΗΡΟΥ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB
|
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΕΙΟΥ 102Β, ΚΛΗΡΟΥ
|
ΑΡΕΔΙΟΥ
|
ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
|
ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 21, ΑΡΕΔΙΟΥ
|
ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ
|
MEDICQUEST MEDICAL DIAGNOSTIC LABORATORY
|
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 15Β, ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ
|
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
|
ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
|
ΓΡΗΓΌΡΗ ΑΥΞΕΝΤΊΟΥ 21Γ, ΑΓ.ΒΑΡΒΆΡΑ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗ
|
ΓΡΗΓΌΡΗ ΑΥΞΕΝΤΊΟΥ 8
|
ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ ΤΥΛΛΗΡΙΑΣ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ
|
ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ 96300257
|
ΛΑΡΝΑΚΑ
(11 ΣΗΜΕΙΑ)
|
ΛΑΡΝΑΚΑ
|
GEORGALLIDES CLINICAL LABS
|
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 20, ΛΑΡΝΑΚΑ
|
ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
|
ΑΡΤΑΣ 14, ΛΑΡΝΑΚΑ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗ
|
1.ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΥΛΩΝΑ 20, ΛΑΡΝΑΚΑ
2.ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 18, ΚΑΤ. 8, ΛΑΡΝΑΚΑ
|
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|
ΧΗΜΕΙΟ ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΟΜΟΥ
|
ΜΑΚΑΡΊΟΥ Γ' 44, ΆΛΙΣΟΝ ΚΩΡΤ 12, ΑΡΑΔΊΠΠΟΥ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ
|
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 14 ΚΑΤ.Νο3, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|
ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|
ΧΗΜΕΙΟ ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΟΜΟΥ
|
ΓΡΊΒΑ ΔΙΓΕΝΉ 33Β, ΟΡΌΚΛΙΝΗ,
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗ
|
ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 23A, ΟΡΟΚΛΙΝΗ
|
ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ
|
ΧΗΜΕΙΟ ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΟΜΟΥ
|
ΕΖΕΚΊΑ ΠΑΠΑΙΩΆΝΝΟΥ 3Α, ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΆ
|
ΚΙΤΙ
|
BIOANALYSIS LABORATORY
|
ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 92Β, ΚΙΤΙ
|
ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
|
ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΟ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΩΛΗ 5, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
|
ΛΕΙΒΑΔΙΑ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗ
|
ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 45
|
ΛΕΜΕΣΟΣ
(21 ΣΗΜΕΙΑ )
|
ΛΕΜΕΣΟΣ
|
ΧΗΜΕΊΟ ΧΡΉΣΤΟΣ Γ. ΠΑΜΠΑΚΕΡΊΔΗΣ
|
1.ΟΔΌΣ ΜΊΛΤΩΝΟΣ 27,ΛΕΜΕΣΟΣ
2. ΟΔΌΣ ΦΡΑΓΚΛΊΝΟΥ ΡΟΎΣΒΕΛΤ 294
|
|
|
BIOANALYSIS LABORATORY
|
ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 23C, ΛΕΜΕΣΟΣ
|
ASPI ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
|
1.ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ 115, ΤΣΊΡΕΙΟ 2.ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ 40, ΛΕΜΕΣΟΣ
3.ΔΗΜΉΤΡΗ ΛΙΠΈΡΤΗ 8, ΛΕΜΕΣΟΣ
|
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ,ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Π.Ζ ΑΓΑΠΙΟΥ
|
1.ΣΟΦΙΑΣ ΤΣΙΡΟΥ 9, TOULLA COURT3,ΛΕΜΕΣΟΣ
2.ΝΙΚΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ 36Α, ΛΕΜΕΣΟΣ
|
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|
ASPI ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
|
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΕΥΑΓΌΡΟΥ 50 ΔΙΑΜ. 2, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ
|
NEOCLEOUS LAB
|
ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ 25, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
|
ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
|
ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
|
ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 26,ΛΕΜΕΣΟΣ
|
CLINICAL AND ENVIRO LABORATORY
|
ΜΙΛΤΩΝΟΣ 60, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
|
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
NEOCLEOUS LAB
|
ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΥΛΩΝΑ 45, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
|
ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ
|
ASPI ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
|
ΑΓΊΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ 110, ΓΕΡΜΑΣΌΓΕΙΑ
|
ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
|
NEOCLEOUS LAB
|
ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 6, ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
|
ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
|
ΧΗΜΕΙΟ ΜΑΙΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (MEDICHEM LABS)
|
ΟΔΟΣ ΠΑΦΟΥ & ΚΑΛΑΒΡΥΩΝ 1, ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
|
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ,ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Π.Ζ ΑΓΑΠΙΟΥ
|
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 45,ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
|
ΠΥΡΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
|
ΧΗΜΕΙΟ ΜΑΙΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (MEDICHEM LABS)
|
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 1, ΠΥΡΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
|
ΚΥΒΙΔΕΣ
|
ASPI ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
|
ΔΉΜΟΥ ΒΎΡΩΝΟΣ 1, ΚΥΒΊΔΕΣ
|
ΕΠΙΣΚΟΠΗ
|
ASPI ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
|
ΚΡΕΜΑΣΤΉΣ ΡΌΔΟΥ 13, ΕΠΙΣΚΟΠΉ
|
ΠΑΦΟΣ
(6 ΣΗΜΕΙΑ)
|
ΠΑΦΟΣ
|
ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
|
ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 23,ΠΑΦΟΣ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB
|
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΑΒΒΑ 49, ΘΕΑΝΩ COURT
|
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
|
MY GENE MOLECULAR DIAGNOSTICS LAB
|
ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 113, ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
|
ΧΛΩΡΑΚΑ
|
POLYANALYSIS CLINICAL LABORATORY
|
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 87, ΧΛΩΡΑΚΑ
|
ΠΕΓΕΙΑ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ
|
ΠΑΦΟΣ CORAL BAY
|
ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
|
ΖΑΚΟΣ LAB
|
ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ ΑΝΔΡΈΑ 18, ΠΌΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΎΣ
|
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
(4 ΣΗΜΕΙΑ)
|
ΠΡΩΤΑΡΑΣ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ
|
ΛΕΩΦ ΠΡΩΤΑΡΑ ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ 347, ΠΡΩΤΑΡΑΣ
|
ΑΥΓΟΡΟΥ
|
ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΚΟΠΗΣ Α. ΠΕΤΡΗ
|
ΚΑΡΥΩ 95Γ, ΑΥΓΟΡΟΥ
|
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΗ
|
ΝΙΚΟΥ ΨΑΡΑ 82, ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
|
ΔΕΡΥΝΕΙΑ
|
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΗ
|
ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄28, ΔΕΡΥΝΕΙΑ
Σημεία δειγματοληψίας σε σχολικές μονάδες
|
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
|
Λύκειο Απ. Μάρκου
|
Λύκειο Κύκκου Α΄
|
Παγκύπριο Γυμν.
|
THE ENGLISH SCHOOL - Μέση Εκπαίδευση
|
Γυμν. Αγ. Βαρβάρας Λευκωσίας
|
Γυμν. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ (Πλατύ)
|
Περιφ.Γυμν. Β΄ Λευκωσίας – Κλήρου
|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
|
Δημοτικό Σχολείο - Καϊμακλί Γ΄
|
Δημοτικό Σχολείο Λατσιά Γ'
|
Pascal Private Primary School Lefkosia
|
THE JUNIOR SCHOOL
|
The American International School in Cyprus - Δημοτικό
|
Δημοτικό Σχολείο Λυμπιών
|
Δημοτικό Σχολείο Γέρι Β'
|
Δημοτικό Σχολείο - Κωνσταντινουπόλεως
|
Δημοτικό Σχολείο - Μακεδονίτισσα Α΄
|
Δημοτικό Σχολείο - Δασούπολη
|
Δημοτικό Σχολείο Πάνω Δευτεράς
|
Δημοτικό Σχολείο Ανθούπολης
|
Δημοτικό Σχολείο - Λακατάμεια Ε΄ - Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου
|
Δημοτικό Σχολείο - Τσέρι Α΄
|
Δημοτικό Σχολείο "Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος"
|
Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα - "Μελέτιον"
|
|
ΛΕΜΕΣΟΣ
|
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
|
ΕΛΛ/ΚΗ ΣΧΟΛΗ PASCAL + PASCAL ENGLISH SCHOOL Λ/ΣΟΥ
|
Λύκειο Αγ. Αντωνίου
|
Α' Τεχνική Σχολή Λεμεσού
|
Β' Τεχνική Σχολή Λεμεσού
|
SILVERLINE PRIVATE SCHOOL
|
Γυμν. Αγ. Φυλάξεως
|
Γυμν. ΄Υψωνα
|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
|
The Heritage Private School - Δημοτικό
|
Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΒ' - Λανίτειο
|
Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ιστ' - Ζακακίου - Πολύκαρπου Βλάχου
|
Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Α΄
|
Δημοτικό Σχολείο Πάνω Πολεμιδίων - Καρμιώτισσας
|
Δημοτικό Σχολείο - Λεμεσός ΚΑ΄ - Κοντοβάθεια
|
Δημοτικό Σχολείο - Γερμασόγεια
|
Δημοτικό Σχολείο Παρεκκλησιάς
|
Δημοτικό Σχολείο ΙΔ΄ - Μέσα Γειτονιάς
|
Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Γ'
|
|
ΛΑΡΝΑΚΑ
|
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
|
Λύκειο Λιβαδιών
|
PASCAL ENGLISH SCHOOL - ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
|
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου
|
Δημοτικό Σχολείο - Αραδίππου Γ΄
|
Δημοτικό Σχολείο Καθαρής - Δημήτρη Λιπέρτη
|
Δημοτικό Σχολείο - Βορόκληνη
|
Δημοτικό Σχολείο Κόρνου
|
|
ΠΑΦΟΣ
|
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
|
Γυμν. Παναγίας Θεοσκέπαστης
|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
|
Δημοτικό Σχολείο Έμπας
|
Δημοτικό Σχολείο Πόλης Χρυσοχούς
|
Δημοτικό Σχολείο - Πάφος Δ΄ - Κάτω Περβολιών
|
Δημοτικό Σχολείo Πάφου Α' - Νεοφύτειο
|
Δημοτικό Σχολείο Πάφου ΙΒ' - "Πεύκιος Γεωργιάδης"
|
|
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
|
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
|
XENION HIGH SCHOOL
|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
|
Δημοτικό Σχολείο Δερύνεια Β'
|
Δημοτικό Σχολείο - Αγία Νάπα - Αντώνη Τσόκκου
|
Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας B'