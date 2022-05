Βίντεο ντοκουμέντο από την κατάληψη των ελληνικών τάνκερ στο Ιράν - Εικόνες που κόβουν την ανάσα

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν βίντεο με σκηνές από την κατάληψη των ελληνικών τάνκερ στον Περσικό κόλπο. Οι σχετικές αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν την επιχείρηση καρέ καρέ, με τους οπλισμένους άνδρες να αποβιβάζονται από ελικόπτερα στο κατάστρωμα των πλοίων και να εισβάλουν στη γέφυρα.

‼️🇮🇷🇬🇷Iranian state media released video footagefrom the seizure of Greek oil tankers in the waters of the Persian Gulf by the Iranian Navy‼️ pic.twitter.com/tqHUmXIg9o