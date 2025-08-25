Μεθυσμένη Βρετανίδα προκάλεσε χάος σε πτήση με προορισμό την Κύπρο – Αναγκαστική προσγείωση στη Γερμανία

Η πτήση από το Μάντσεστερ προς τη Λάρνακα αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως, όταν η γυναίκα άρχισε να επιτίθεται σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Η 41χρονη φέρεται να γρονθοκοπούσε, να κλωτσούσε, να εξύβριζε και να απειλούσε άτομα μέσα στο αεροσκάφος. Λόγω της «βίαιης συμπεριφοράς» της, το αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Κολωνίας-Βόννης το βράδυ της Πέμπτης, όπου την περίμεναν οι γερμανικές αρχές.

Οι αστυνομικοί την περιέγραψαν ως «σε κατάσταση βαριάς μέθης» και προχώρησαν στη σύλληψή της μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε. Η γυναίκα αναμένεται να απελαθεί.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Ματίας Κέμπφερ, δήλωσε: «Σε συνεννόηση με την αστυνομία της Κολωνίας, μεταφέρθηκε στο τμήμα για περαιτέρω διαδικασίες και τέθηκε υπό κράτηση μέχρι να συνέλθει από τη μέθη».

Το περιστατικό δημοσιεύτηκε από την express.co.uk το περασμένο Σάββατο 23/8.