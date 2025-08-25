Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΜεθυσμένη Βρετανίδα προκάλεσε χάος σε πτήση με προορισμό την Κύπρο – Αναγκαστική προσγείωση στη Γερμανία
ΔΙΕΘΝΗ

Μεθυσμένη Βρετανίδα προκάλεσε χάος σε πτήση με προορισμό την Κύπρο – Αναγκαστική προσγείωση στη Γερμανία

 25.08.2025 - 18:05
Μεθυσμένη Βρετανίδα προκάλεσε χάος σε πτήση με προορισμό την Κύπρο – Αναγκαστική προσγείωση στη Γερμανία

Μία «μεθυσμένη» Βρετανίδα συνελήφθη στη Γερμανία, αφού προκάλεσε επεισόδιο με βίαιη συμπεριφορά σε πτήση της Jet2 με προορισμό την Κύπρο.

Η πτήση από το Μάντσεστερ προς τη Λάρνακα αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως, όταν η γυναίκα άρχισε να επιτίθεται σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Η 41χρονη φέρεται να γρονθοκοπούσε, να κλωτσούσε, να εξύβριζε και να απειλούσε άτομα μέσα στο αεροσκάφος. Λόγω της «βίαιης συμπεριφοράς» της, το αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Κολωνίας-Βόννης το βράδυ της Πέμπτης, όπου την περίμεναν οι γερμανικές αρχές.

Οι αστυνομικοί την περιέγραψαν ως «σε κατάσταση βαριάς μέθης» και προχώρησαν στη σύλληψή της μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε. Η γυναίκα αναμένεται να απελαθεί.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Ματίας Κέμπφερ, δήλωσε: «Σε συνεννόηση με την αστυνομία της Κολωνίας, μεταφέρθηκε στο τμήμα για περαιτέρω διαδικασίες και τέθηκε υπό κράτηση μέχρι να συνέλθει από τη μέθη».

Το περιστατικό δημοσιεύτηκε από την express.co.uk το περασμένο Σάββατο 23/8.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανακοίνωσε έρευνα η Αστυνομία κατά των ΑΠΟΕΛιστών για το υβριστικό πανό κατά του Φειδία - Μελετούν τα κλειστά κυκλώματα
Απάτη στο όνομα της ΑΗΚ: Αυτό είναι το email που πρέπει να αγνοήσεις – Δείτε φωτογραφία
Ζώδια: Χαρμόσυνα νέα - Οι τυχεροί του χειμώνα που θα δεχτούν... πρόταση γάμου
Νέο σχέδιο χορηγιών για ηλιακούς θερμοσίφωνες – Από €500 έως €900 ανά κατοικία – Η προθεσμία υποβολής αίτησης
Άσχημα νέα για την Άρσεναλ - Πόσο καιρό θα μείνει εκτός δράσης ο Σάκα
Κλείνει λωρίδα σε κεντρικό δρόμο της Λευκωσίας – Ποιος ο λόγος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πιστόλι σε όχημα: Υπό κράτηση 50χρονος - Τι παραδέχτηκε στις Αρχές - Τι έδειξαν οι πρώτες έρευνες

 25.08.2025 - 17:50
Επόμενο άρθρο

Ομόνοια: Οι πρώτες δηλώσεις του Κωνσταντινίδη: «Να αγωνιστώ στην πρώτη ομάδα και να κερδίσω τίτλους» - Δείτε βίντεο

 25.08.2025 - 18:26
Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Εντός Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης της ένστασης της Ντόριας Βαρωσιώτου για τον τερματισμό των υπηρεσιών της ως δικαστού του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, που ξεκίνησε σήμερα στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο συνέρχεται ως Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

  •  25.08.2025 - 13:50
«Άνοιξαν» την Μονή Αββακούμ στο Φτερικούδι – Εντοπίστηκε παραβιασμένη πόρτα αίθουσας – Άφαντοι οι δράστες

«Άνοιξαν» την Μονή Αββακούμ στο Φτερικούδι – Εντοπίστηκε παραβιασμένη πόρτα αίθουσας – Άφαντοι οι δράστες

  •  25.08.2025 - 19:24
Δήλωση-βόμβα από την Ειρήνη Μουρτζούκου: Θα υποδείξει πρόσωπο που εμπλέκεται στο θάνατο του Παναγιωτάκη

Δήλωση-βόμβα από την Ειρήνη Μουρτζούκου: Θα υποδείξει πρόσωπο που εμπλέκεται στο θάνατο του Παναγιωτάκη

  •  25.08.2025 - 18:49
Κατασχέσεις τσιγάρων: Δεκάδες κούτες στις αποσκευές Ισραηλινού - Γεμάτο αδασμολόγητα το αυτοκίνητο Ελληνοκύπριου - Βαριά τα πρόστιμα - Φωτογραφίες

Κατασχέσεις τσιγάρων: Δεκάδες κούτες στις αποσκευές Ισραηλινού - Γεμάτο αδασμολόγητα το αυτοκίνητο Ελληνοκύπριου - Βαριά τα πρόστιμα - Φωτογραφίες

  •  25.08.2025 - 17:30
«Βουβό και παγωμένο» το Λύκειο Αραδίππου – Θλίψη για τον χαμό του περσινού μαθητή τους - «Ένα παιδί γεμάτο ζωντάνια, όνειρα και χαμόγελο»

«Βουβό και παγωμένο» το Λύκειο Αραδίππου – Θλίψη για τον χαμό του περσινού μαθητή τους - «Ένα παιδί γεμάτο ζωντάνια, όνειρα και χαμόγελο»

  •  25.08.2025 - 19:14
Μεθυσμένη Βρετανίδα προκάλεσε χάος σε πτήση με προορισμό την Κύπρο – Αναγκαστική προσγείωση στη Γερμανία

Μεθυσμένη Βρετανίδα προκάλεσε χάος σε πτήση με προορισμό την Κύπρο – Αναγκαστική προσγείωση στη Γερμανία

  •  25.08.2025 - 18:05
Ομόνοια: Οι πρώτες δηλώσεις του Κωνσταντινίδη: «Να αγωνιστώ στην πρώτη ομάδα και να κερδίσω τίτλους» - Δείτε βίντεο

Ομόνοια: Οι πρώτες δηλώσεις του Κωνσταντινίδη: «Να αγωνιστώ στην πρώτη ομάδα και να κερδίσω τίτλους» - Δείτε βίντεο

  •  25.08.2025 - 18:26
Πιστόλι σε όχημα: Υπό κράτηση 50χρονος - Τι παραδέχτηκε στις Αρχές - Τι έδειξαν οι πρώτες έρευνες

Πιστόλι σε όχημα: Υπό κράτηση 50χρονος - Τι παραδέχτηκε στις Αρχές - Τι έδειξαν οι πρώτες έρευνες

  •  25.08.2025 - 17:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα